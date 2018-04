Thurgau/St. Gallen Die Schweizer Doppelspitze setzt auf die großen Namen

Eminem und Depeche Mode führen die Openairs in Frauenfeld und St. Gallen an

Mit seinem 2018er-Line-Up kredenzt uns das Openair St. Gallen (28. Juni bis 1. Juli) einen so schmackhaften Eintopf, dass sich das Festival endgültig unter den europaweiten Top-Adressen zurückmeldet. Über einer insgesamt gelungenen Rezeptur thront selbstredend der unangefochtene Hauptgang in Form des legendären New-Wave-Synthie-Trios Depeche Mode. Nach längerer Abstinenz vom Festivalzirkus haben Frontmann Dave Gahan und seine Soundmaschinen offensichtlich massiv Lust auf die schlammverkrusteten Bretter, die die Welt bedeuten, und sorgen dafür, dass St. Gallen im Vergleich mit direkten Konkurrenten wie dem Southside-Festival in Sachen Headliner ordentlich punkten kann.

Überhaupt setzen die Festivalmacher entgegen den letztjährigen Trends verstärkt auf ältere, aber exklusivere Eisen. So können die Musikfans neben Depeche Mode auch noch die Nine Inch Nails sowie die Killers erleben, allesamt Bands, die sich auf dem deutschsprachigen Konzertmarkt nur äußerst selten blicken lassen. Ergänzend zu diesem festivalscheuen Trio Infernale wurden mit den Beatsteaks und den Editors gleich zwei echte Dauerbrenner eingekauft, deren Festivalshows zwar tausendfach zu sehen waren, die aber in den allerseltensten Fällen für Enttäuschungen sorgen.

Hip-Hop im Wandel

Es dauerte gerade mal etwas mehr als 24 Stunden, bis das Openair Frauenfeld nach der Bestätigung von Eminem das Kultfestival als ausverkauft verkündete. Rekordverdächtig! Geschlagene acht Jahre, nachdem die Detroiter Rapmaschine das Frauenfeld bespielte und dabei einen denkwürdigen Auftritt aufs Parkett legte, feiert das Frauenfeld die Rückkehr seines Königs. Doch die Zeiten haben sich geändert: Zwar sorgt Eminem immer noch für schnellen Ticketabsatz, aber seine Ausnahmestellung ist längst nicht mehr in Stein gemeißelt. Das liegt einerseits daran, dass die letzten Alben nicht mehr an die Frühwerke des Meisters anknüpfen konnten. Andererseits befindet sich Hip-Hop international in einem Wandel. Er wird tanzbarer, entspannter, cooler. Eine neue Generation steht bereit – weswegen das Frauenfeld auch gleich eine ganze Armada an potenziellen Thronfolgern gebucht hat.

Mit dem Atlanta-Trio Migos und dem 1994 geborenen Rapper Lil Uzi Vert werden gleich zwei Speerspitzen des neuen Trap-Sounds auf der großen Allmend einschlagen und vor allem das jüngere Publikum garantiert zum Kochen bringen. Auch für die Fans von deutschsprachigem Hip-Hop gibt es ein waschechtes Schmankerl: Das Collabo-Projekt „Royal Bunker“ von Sido und Kool Savas bringt zwei wirkliche Berliner Legenden gemeinsam auf die Bühne. Und auch wenn das Debütalbum des neugeformten Duos nicht ausschließlich für Jubelarien sorgte, so ließen die Urgesteine zumindest live gar nichts anbrennen. Ihre Mischung überzeugte bereits bei den Einzelshows und scheint wie gemacht für die ganz große Festivalbühne!

Openair St. Gallen: 28. Juni bis 1. Juli. Es gibt noch Vier-, Drei- und Eintagespässe: www.openairsg. ch Openair Frauenfeld: 5. bis 8. Juli: Ds Festival ist ausverkauft.Infos: www.openair-frauenfeld.ch