Spaichingen Die Macht der bewegten Bilder

Werkstattgespräch: Philipp Sichler aus Spaichingen ist bei etlichen Tatort-Folgen der Mann hinter der Kamera. In diesem Jahr erhielt er den Grimmepreis

Der Tatort ist und bleibt das meist diskutierte TV-Ereignis der deutschen Fernsehlandschaft. Die Einen schätzen die Krimiserie als soliden Qualitätsgarant und sonntägliches Ritual, die Anderen empfinden das filmische TV-Urgestein als Gebühren verschlingenden und die Kreativität der deutschen Filmschaffenden abtötenden Platzhalter. Manchmal, aber nur manchmal, dreht der Tatort jedoch sein eigenes Konzept auf den Kopf und macht Fans zu Zweiflern und entlockt selbst Kritikern waschechte Lobeshymnen.

So geschehen mit dem bereits heute legendären Tatort „Im Schmerz geboren“ mit Ulrich Tukur als Kriminalhauptkommissar Felix Murot, einem postmodernen Bilderreigen der Sonderklasse, der sich im besten Tarantino-Stil durch die Filmgeschichte zitierte. Das Werk des Regisseurs Florian Schwarz war der wohl beste deutsche Film des Jahres 2014 – und dafür war nicht zuletzt die absolut außergewöhnliche Kameraarbeit verantwortlich. „Im Schmerz geboren“ leuchtete in überbordenden Farben, wählt neue Blickwinkel und komplexe Kamerafahrten. Der Mann hinter dieser Optik heißt Philipp Sichler, stammt aus der SÜDKURIER-Region und wurde zuletzt mit dem Grimmepreis ausgezeichnet.

Gut ein Jahrzehnt ist es her, als ein Anruf des etablierte Regisseurs Uwe Jansson Sichlers Leben entscheidend veränderte und den Startschuss für eine beispielhafte Karriere einläutete. „Er hat damals Theaterstoffe szenisch verfilmt und inszeniert für Arte und den ZDF Theaterkanal, das waren sehr experimentelle Geschichten, die aber immer hochkarätig besetzt waren.“, erklärt der 1974 geborene Kameramann im Gespräch. Ein halbes Jahr zuvor hatte Sichler gemeinsam mit besagten Florian Schwarz seinen Abschlussfilm „Katze im Sack“ abgedreht, der auf der Berlinale und auf internationalen Festivals ordentlich einschlug.

„Die Branche guckt natürlich, wer geht ab von der Filmhochschule, wer ist da interessant und wen zieht man sich da an Land. Und da hatten wir Glück, dass wir mit unserem Film für Aufsehen gesorgt hatte.“ Janson, der zu einer Art Mentor wird, vertraut dem Nachwuchsmann und setzt in der Folge auch in großen TV-Filmen wie „Tatort – Schlaflos in Weimar“ oder der RTL Produktion „Vulkan“. „Das war dann schon nochmal eine andere Erfahrung, wenn du dann so ein Set leiten musst und Leute ganz klare Anweisungen geben musst. Und man weiß einfach, da steckt wahnsinnig viel Geld dahinter. Aber dann hab ich mir gesagt: Ich muss versuchen, bei mir selber zu bleiben und das so zu machen, wie ich es für richtig empfinde.“ Für „Sperling und die kalte Angst“ gewinnt der im Landkreis Tuttlingen aufgewachsene Sichler einen deutschen Fernsehpreis – mit seinem gerade einmal vierten Langzeitfilm!

Klar ist auch: Der Kameramann, obwohl er entscheidend mit dem Regisseur zusammenarbeitet und Film ein explizit visuelles Medium ist, tritt nur selten in die Öffentlichkeit. Er bleibt per Definition hinter der Kamera, er erscheint als Anführer der fast anonymen Techniker-Truppen, ohne die kein Filmset funktioniert. Während seiner Ausbildung zum Mediengestalter (und damit kurz vor seiner erfolgreichen Bewerbung an der Filmhochschule Ludwigsburg) hatte Sichler genau daran Gefallen gefunden. „Die Bilder sind mir regelrecht zugeflogen. Andere hatten mehr Talent fürs Schreiben oder für die Regie. Mich hat dann die Kamera immer stärker fasziniert.“

Trotzdem entwickelte sich zuletzt ein verstärktes Interesse an der Kameraarbeit. Das könnte daran liegen, dass es mit dem Mexikaner Emanuel Lubezki (der zuletzt drei Oscars in Folge gewann) einen regelrechten Kamera-Superstar gibt, der mehr Aufmerksamkeit auf das Fach zieht. Darüber hinaus wagen Filme mehr Experimente auf Kameraebene – der grandiose deutsche Thriller „Victoria“ wurde ohne Schnitt gedreht. Und auch „Das weiße Kaninchen“, jener Film, der Sichler dieses Jahr den Grimmepreis einbrachte, versucht auf optischer Ebene nie Dagewesenes. Der Film über Internetmobbing baut virtuelle Chaträume analog nach, darüber hinaus soll ein weicher, fast unschuldiger Blick die Perspektive der jungen Protagonistin nachempfinden. In solchen Momenten wird Sichler dann selbst zum Erzähler.

„Ich finde zur Kameraarbeit gehört eben auch, innovativ zu sein. Zu gucken, was kann man wie neu erzählen. Die Filmgeschichte ist ja noch recht jung, aber soviel wurde schon ausprobiert und auf bestimmte Arten und Weisen erzählt worden. Aber genau das macht Spaß daran. Wie kann man die Techik neu nutzen? Was kann man anders erzählen? Trotzdem muss man nicht mit jedem Film das Rad neu erfinden.“ Sichler ist ein Tüftler und Probierer. Im engen Dialog mit seinen Regisseuren versucht der Wahlberliner stets die ideale Kamerasprache für die jeweiligen Projekte zu entwickeln. „Unsere Kameras werden immer hochauflösender, immer schärfer und auch ein wenig steriler. Und man versucht, alte Vintage-Optiken, die von der Abbildung eigentlich fehlerhaft sind, mit neuen Techniken zu kombinieren. Das ergibt auch wieder einen neuen Look. Es gibt also eine Menge auszuprobieren.“

Neben seiner Lust auf neue Wege war es vor allem Sichlers Liebe zum Kino, die ihn zu einem der gefragtesten Filmschaffenden des Landes machte. Deshalb lautet auch sein finaler Appell an alle Leser: „Geht mehr ins Kino! Das ist so eine andere Wahrnehmung und ein echtes Erlebnis, da trägt man den Film viel länger mit sich rum. Es ist schade, dass die Zahlen für deutsche Filme abseits der Komödien so niedrig sind.“

Der Grimme-Preis

Der Grimme-Preis zählt zu den renommiertesten Fernseh-Auszeichnungen Deutschland. Mit ihm werden vorbildlichen Fernsehsendungen und -leistungen ausgezeichnet. Der Grimme-Preis wird seit 1964 jährlich vom Grimme-Institut in Marl verliehen. Benannt ist er nach dem ersten Generaldirektor des Nordwestdeutschen Rundfunks Adolf Grimme. Der Kameramann Philipp Sichler erhielt den Grimmepreis 2017 für seine Kameraarbeit „Das weiße Kaninchen“. Er ist eine von mehreren Auszeichnungen, die der Spaichinger bereits erhalten hat. (sk)