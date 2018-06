Kunst Die Kunst und das Geld

Kunstwerke sind als Geldanlage beliebter denn je – das zeigen die Kunstmessen weltweit immer wieder aufs Neue. SÜDKURIER-Mitarbeiter Siegmund Kopitzki meint: Kommerzielle Messen sind ehrlicher als vermeintlich unabhängige Ausstellungen. Eine Analyse zum Beginn der Art Basel 2018.

Über Georg Baselitz, dem nach dem Kunstmuseum Basel und der Fondation Beyeler jetzt auch das Unterlinden-Museum in Colmar eine Ausstellung widmet, gibt es eine Anekdote, die ein Licht – oder Schatten – auf das Verhältnis von Kunst, Museen und Kunstmarkt wirft. Als vor einigen Jahren in Wien eine Ausstellung des deutschen Künstlers gezeigt wurde, gab es einen Abend, zu dem Banker geladen waren, darunter ein Finanzminister. Baselitz sprach zur Begrüßung: „Ich bewundere Sie. Denn wir machen Geld aus nichts. Und wenn wir damit genug Geld verdient haben, kaufen wir uns andere Kunst, denn das ist die beste Geldanlage.“

Der Kunsthistoriker Robert Fleck hat diese Anekdote in sein Buch „Das Kunstsystem im 21. Jahrhundert. Museen, Künstler, Sammler, Galerien“ (2013) aufgenommen. Baselitz besitzt in der Tat eine veritable Sammlung, einen Teil davon hat er seinem amerikanischen Sammler mitsamt Schloss Derneburg bei Hildesheim verkauft. Er findet das System, das er bewundert, auch in seiner Familie vor – zwei seiner Söhne sind Kunsthändler. In Katalogen plaudert er mit Finanztreuhändern, die zufällig seine Kunst sammeln. Und ja, Baselitz glaubt, dass teure Kunst ein Indiz für Qualität sei. Seine Kunst ist sehr teuer.

Der Markt macht die Preise

Über welches Vermögen Baselitz verfügt, das bleibt sein Geheimnis. Von Gerhard Richter, einem anderen deutschen Künstler, wissen wir, dass er über Vermögen von 900 Millionen Euro verfügt. Richter findet allerdings keine plausible Erklärung dafür, warum seine Bilder so hoch gehandelt werden. Auf die Idee, den Preis mit der Qualität seiner Arbeiten zu verknüpfen, käme er wohl nie. Er erklärte einmal auf diese Frage, dass das Bild das gleiche bleibe, – ob es 800 Euro oder 800.000 Euro kostet.

Es ist der globale Kunstmarkt, der die Preise macht. Die Mechanismen dieses Marktes, der 2017 etwa 64 Milliarden Euro Umsatz gemacht hat, vermag nicht mal Richter, der als nachhaltiger „Kunst-Bestseller“ gilt, zu durchschauen. Aber auch Experten wollen gar nicht unbedingt sagen, wie das Milliarden-Geschäft mit dem Schönen und Wahren funktioniert. Transparenz gehört nicht zur ersten Pflicht des Kunstmarkts.

Werke von 4000 Künstlern

Georg Baselitz wird auch auf der diesjährigen Art Basel vertreten sein, wie Gerhard Richter, wie Damien Hirst und Jeff Koons. Die Messe erwartet 290 Galerien aus 35 Ländern, die „Ware“ von 4000 Künstlern mitbringen. Vergangenes Jahr verzeichnete die Art Basel 95 000 Besucher. Für die 49. Ausgabe rechnen die Organisatoren mit einer ähnlichen Dimension. Zum Vergleich: Die Art Karlsruhe im Frühjahr wurde von 50 000 Kunst-Interessierten besucht. Mit Umsatz-Prognosen halten sich die Organisatoren zurück – im vergangenen Jahr wurden noch vor der Eröffnung Werke für mehr als 60 Millionen Euro verkauft. Den Umsatz brauchen die angereisten Galerien, die allein für die Installation einer Steckdose einer Koje 400 Euro hinlegen müssen.

Die Art Basel ist das wichtigste Ereignis im Kalender der Kunstwelt. Sie bietet neben einer betuchten Kundschaft die beste Plattform, um neue Beziehungen zu knüpfen und vorhandene Kontakte zu Künstlern, Sammlern, Kuratoren und Museums-Leuten aus aller Welt zu pflegen. Zudem: Es gibt nicht nur in den Kojen Kunst zu besichtigen und zu kaufen. Ein Höhepunkt der Art Basel ist seit Jahren der Sektor Unlimited, der kuratiert wird. In diesem Jahr werden 71 großformatige Projekte gezeigt. Der Statements-Sektor schließlich präsentiert 18 Solo-Projekte jüngerer Künstler.

Auch Ausstellungen sind Messen

Eine gute Kunstmesse sei immer noch besser als eine schlechte Biennale, ist die Auffassung von Maurizio Cattelan, der auch auf allen Hochzeiten tanzt. Für ihn sind Kunstmessen wie Outlets und Biennalen wie Kataloge, zwei Ereignisse, die sich mehrfach überlappen. Eine der letzten Biennalen in Venedig, kuratiert von Okwui Enwezor wurde von Kritikern und Besuchern als „heimliche Messe“ gelesen. Eigentlich ist das ein falsches Gütezeichen, obwohl die Biennale aller Biennalen 1895 als Verkaufsausstellung gegründet wurde. Die wichtigste Kunstschau der Welt rühmt sich als unabhängig und richtungsweisend – das behauptet auch die documenta in Kassel von sich. In Wahrheit wird sie, wie die Kunstmessen, von Markt-Interessen mitbestimmt.

„Nicht zufällig werden dort viele der gezeigten Künstler von großen Galerien vertreten. Denn diese Galerien sind es, die Teile der Biennale finanzieren“, recherchierte „Die Zeit“. Galeristen berichteten, dass sie sechsstellige Summen in die Ausstellung gesteckt hatten, teilweise angeblich auf Wunsch der Kuratoren. Offiziell darf das niemand wissen, die Galeristen erzählten von Deals hinter vorgehaltener Hand. Ihr Profit: Mit dem Siegel der Biennale-Teilnahme steigt der Wert ihrer Künstler.

In einem Interview bezeichnete Enwezor, ein guter Freund von Baselitz, die Ausmaße des Marktes als monströs. Der Kapitalfluss in die Kunst passe nicht in die bescheidenen Ressourcen der Biennale, deren Budget kleiner sei als das der documenta. Aber selbst die besser ausgestattete documenta geriet 2017 in Turbulenzen. Der polnische Kurator Adam Szymczyk hinterließ ein Defizit von 5,4 Millionen Euro. Jetzt wird über die künftige Ausrichtung der Weltausstellung diskutiert. Kunstschaffende befürchten nicht nur die reine Kommerzialisierung der documenta, sondern warnen auch vor dem Markt – in dem mächtige Kuratoren eine doppelte Rolle spielen. Der Fall der Singenerin Beatrix Ruf, die ihren Posten als Direktorin des Amsterdamers Stedelijk-Museums abgeben musste, weil sie angeblich ihre Berater-Tätigkeiten und Teilnahmen an Preis-Jurys oder Findungskommissionen nicht offen gelegt habe, ist noch in bester Erinnerung.

Unschöne Verflechtungen

Der Skandal legte die Machtverhältnisse im Kunstbetrieb ein Stück weit offen. Aber man muss nicht in die Ferne schauen, um zu erkennen, dass auch hierzulande unschöne Verflechtungen zwischen Galerien und Museen bestehen. Selbst der Gropius-Bau in Berlin bittet bei Ausstellungen um finanzielle Unterstützung. Richtig ist aber auch, dass die meisten öffentlichen Kultureinrichtungen unterfinanziert sind.

Was das (auch) heißt? Chris Dercon, einst Direktor der Tate Modern in London und als Intendant der Berliner Volksbühne gescheitert, spricht vom „Strukturwandel des Kunstbetriebs“ – wobei er auch die hochkarätigen Sammler und ihre Privatmuseen ins Visier nimmt. Unter den heutigen Bedingungen sei das staatliche Museum nicht mehr von Vornherein ein abgetrenntes Spielfeld. Es sei ein Raum unter vielen. Und bald ein Opfer der Heuschrecke Kunstmarkt? Immerhin, die Messen machen uns nichts vor. Sie wollen nicht Gedächtnis produzieren – wie die staatlichen Museen –, sondern das Rendite-Objekt Kunst verkaufen. Ehrlich währt am längsten? Auf zur Art Basel.

Die Art Basel findet vom 14. bis zum 17. Juni 2018 statt, geöffnet ist jeweils von 11 bis 19 Uhr. Weitere Informationen gibt es hier