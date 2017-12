Kultur Die Ausstellung "Tour de Suisse" ist ein Bilderbuch der Vergangenheit

Die Ausstellung "Tour de Suisse" im Museum zu Allerheiligen in Schaffhausen zeigt Berglandschaften, Seen und pittoreske Dörfer in idyllischen kleinformatigen Gemälden.

Es ist eine Schweiz wie aus dem Bilderbuch, die im Museum zu Allerheiligen in Schaffhausen gezeigt wird: strotzende Berglandschaften, idyllische Seen, pittoreske Dörfer und gut gekleidete Menschen. Nirgends ein Strommast oder andere Umwelteingriffe. Was für eine heile Welt! Es ist die Schweiz in der Zeit zwischen 1770 und 1850. Das aufblühende Bildungsbürgertum begann zu reisen und findige Künstler bedienten ihr kaufkräftiges Klientel mit Souvenirs und weckten geschickt Begehrlichkeiten und Reisesehnsüchte. Man nannte diese Unternehmungskünstler – heute würde man sie als Manager für kunstvolle Reisekataloge bezeichnen – damals „Kleinmeister“: Geschickt zeigten sie die landschaftlichen Schönheiten und luden ein zur „Grand Tour de Suisse“. Und das Geschäft mit diesen kleinformatigen Bildern blühte.

Das Museum zu Allerheiligen zeigt nun unter dem Titel „Tour de Suisse“ aus der Sammlung Bernhard Neher rund 180 solcher Werke von etwa 50 Künstlern. Es ist ein großes Vergnügen, durch die vier Räume zu wandern, die in großräumige Regionen der Schweiz unterteilt sind. Man sieht etwa das Naturwunder des Rheinfalls oder Zürich in seiner mittelalterlichen Pracht, den einmaligen Rundblick vom Rigi aus oder den Gotthardpass mit seiner sagenumwobenen Teufelsbrücke. Aber auch die Stadt Bern und die malerischen Sehenswürdigkeiten des Berner Oberlandes. Und vieles mehr. Da die Werke meist eher kleinformatig sind, kann man sich zum genauen Betrachten eine Lupe auswählen oder Bildstationen anwählen. Und an den Wänden stehen die Sprüche von begeisterten Reisenden, etwa von Jean-Jacques Rousseau von 1782: „Der Anblick des Genfersees und seiner herrlichen Ufer hatte in meinen Augen stets einen eigentümlichen Reiz.“

Was diese Bilder – Farbradierungen, Aquarelle, kolorierte Umrissradierungen, Zeichnungen und Ölbilder so reizvoll macht, ist ihre liebevolle Ausgestaltung, fast immer mit Menschen, Booten und Kutschen. Hier wird die Schweiz zum anschaulichen Bilderbuch einer vergangenen Zeit. Dazu passen auch die verschiedensten Trachtenbilder, von denen ein Besucher schwärmte: „Die weiblichen Gestalten zeichnen sich durch eine ganz eigene naive Naturgrazie aus.“

„Tour de Suisse“ im Museum zu Allerheiligen in Schaffhausen ist bis Montag, 2. April, dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Bis Mitte Februar ist zeitgleich auch noch die große Ausstellung „Etrusker“ geöffnet.