Kultur Deutscher Buchpreis: Die Sorge um Europa - Mit Hörproben!

Was ist eigenes Leben? Und wo fängt die Fantasie an? Sasha Marianna Salzmann hat in ihrem furiosen Debütroman „Außer sich“ (Suhrkamp Verlag, 366 Seiten) die Grenzen gekonnt verwischt. Selbst in Russland geboren und als jüdisches Flüchtlingskind in Deutschland aufgewachsen, erzählt die 32-Jährige eine Geschichte von Entwurzelung, Heimatlosigkeit und der Suche nach der eigenen Identität.

Ihre Heldin Alissa lebt in einer aus den Fugen geratenen Welt. In der Sowjetunion als „Judensau“ beschimpft und in Deutschland von den Klassenkameraden mit „Russki, Russki, ficki ficki“ empfangen, wird ihr Bruder Anton zur einzigen Sicherheit ihres Lebens. Als der Zwilling plötzlich verschwindet, macht sie sich in Istanbul auf die Suche nach ihm. Doch in der brodelnden Millionenmetropole wird aus der Sehnsucht nach dem Vermissten immer mehr die Frage nach sich selbst. Trotz der Wucht der Geschichten erzählt Salzmann mit leichter Hand und klarem Ton. Virtuos verknüpft sie dabei verschiedene Zeit- und Ortsebenen und den Wechsel der Perspektive. (dpa)



Hörprobe: