Stuttgart Der große Unbekannte: Wer war der geheimnisvolle Meister von Meßkirch?

Stuttgarter Staatsgalerie widmet dem Maler eine große Ausstellung. Auch berühmte Werke der Reformation werden gezeigt

Katholische Pracht, wohin der Blick auch wandert. Ein Bilderschatz, gefertigt vom Meister von Meßkirch. Wir sehen Figuren voller Seele und Witz. Ihre voluminösen Körper stehen unbeirrt fest in der Welt. Ihre Gewänder bauschen sich zu kunstvollen Falten auf, die an Gebirgslandschaften erinnern. In anderen Szenerien hängt das feine Tuch in schweren Kaskaden herab. Der Märtyrer Sebastian ist auf einer Tafel zu erkennen, ein römischer Soldat, der sich zum Christentum bekennt und dafür bestraft wird – Pfeile numidischer Bogenschützen durchbohren ihn. Neben ihm der heilige Rochus von Montpellier. Er heilte der Legende nach Pestkranke mithilfe des Kreuzzeichens, bis er selbst infiziert wurde. Er hatte Glück: am Ende heilte ihn ein Engel.

Um 1530 sind diese Tafelbilder als Teil des Falkensteiner Altars entstanden, den der Meister von Meßkirch für die Burg Falkenstein (Oberes Donautal) für die Freiherren von Zimmern schuf. Der Goldgrund ist zwar von gestern, er war im Mittelalter üblich, aber das scherte den Meister nicht. Die mächtigen Körper sind der Renaissance geschuldet. Manche Details wie die verdrehte Haltung des heiligen Sebastian werden dem Manierismus zugeordnet. Der Meister von Meßkirch schöpfte sämtliche bekannten technischen Möglichkeiten der Gestaltung aus, die dazu dienten, den eigenen Stil, die maniera, hervorzuheben.

Lange war der Falkensteiner Altar, der im 19. Jahrhundert in verschiedene Teile aufgespalten wurde, von denen sieben erhalten sind, im Besitz des Fürstenhauses Fürstenberg in Donaueschingen. Dann kam er als Leihgabe in die Staatsgalerie Stuttgart, und vor einigen Jahren erwarb der Künzelsauer Schraubenmilliardär Reinhold Würth fünf Tafeln des kolossalen Werks für sein Museum. Weitere Tafeln des Altars bewahren das Bonnefantenmuseum in Maastricht und die Staatsgalerie in Augsburg auf.

Im Reformationsjubeljahr 2017, ausgerechnet, widmet die Staatsgalerie Stuttgart mit insgesamt 188 Exponaten dem Meister von Meßkirch erstmals eine umfassende monografische Ausstellung. Auch der Falkensteiner Altar wird gezeigt. Viele der Tafelbilder und Zeichnungen befinden sich heute verstreut in Museen und Sammlungen weltweit. Vereint in der Großen Landesausstellung verdeutlichen sie das Wirken des Meisters. Doch damit nicht genug. Elsbeth Wiemann, im Stuttgarter Haus für altdeutsche und niederländische Malerei zuständig und kreativer Kopf der Ausstellung, setzt sein Schaffen mit Werken von Künstlern wie Albrecht Altdorfer, Hans Baldung Grien, Lucas Cranach d.Ä. und Albrecht Dürer in den Kontext seiner Zeit.

Der Meister von Meßkirch gehört zu den bedeutendsten Koloristen der frühen Neuzeit, obwohl er fast ausschließlich im oberschwäbischen Raum für die mit dem habsburgischen Kaiserhaus sympathisierenden altgläubig verbliebenen Adelshäuser und Klöster tätig war, vorrangig für die in Meßkirch residierenden Freiherrn und Grafen von Zimmern, denen Wiemann einen eigenen Saal einräumt, auch Exemplare der „Zimmerschen Chronik“ werden ausgestellt. Von den frühen Porträts, Epithapien und Hausaltären bis hin zu seinen Altarbildern erschließt sich ein Werk von unverwechselbarer Eigenart und Schönheit. Gotteslob pur. Gleichzeitig gehört der Meister von Meßkirch aber zu den rätselhaftesten Künstlern der altdeutschen Malerei.

Sein Name ist ein Notname. Keiner weiß, wer dahintersteckt. Möglicherweise wurde er 1490/1495 geboren. Sicher ist, dass er zwischen 1515 und 1540 tätig war. Kunsthistorisch wirkt im Werk dieses großen Unbekannten die Kunst Dürers und seiner Mitarbeiter Grien, Hans Schäufelein und Hans von Kulmbach nach. Der Besucher der Ausstellung hat nun die Gelegenheit zu einem direkten Bildvergleich. Der Meister von Meßkirch orientierte sich in seiner Bildsprache aber nicht ausschließlich nur nach Nordwesten, in Richtung der Niederlande, sondern registrierte auch die Kunst südlich der Alpen. Und ja, er wusste spätgotische Formen mit renaissancehaften Gestaltungskriterien zu verbinden und fand so zu seinem eigenen, bisweilen dramatischen Stil.

Seinen Notnamen erhielt der Meister nach einem Altarensemble für die Kirche St. Martin in Meßkirch. Die Rekonstruktion des Altarzyklus', der Ende des 18. Jahrhunderts gegen eine Neuausstattung ausgetauscht wurde, ist einer der Höhepunkte der Großen Landesausstellung, die, wie es sich gehört, von einem luziden Katalog begleitet wird. Mit bis zu zwölf Altären entstand zwischen 1535 und 1540 ein Werk, das die Tradition des sakralen Bildes in betont prachtvoller Weise aufgreift und sie mit anachronistischen Elementen weiter führt. Gewünscht wurde dies von Graf Gottfried Werner von Zimmern und seiner Familie, die damit ihrer prokatholischen Gesinnung Ausdruck verlieh. Auch wenn ein Drittel des als Einzeltafeln an verschiedene Interessenten verkauften Ensembles aus Hauptaltar und elf Nebenaltären als verloren gelten muss, bietet die Ausstellung – einmal mehr – die Gelegenheit, diesen Großauftrag „als Gesamtkunstwerk“ (Wiemann) zu erleben.

Ein anderes Augenfest bietet der Wildensteiner Altar, ein für die private Andacht bestimmtes Hausaltärchen, das ebenfalls der wichtigste Arbeitsgeber des Künstlers, in diesem Fall der Graf von Zimmern und dessen Gemahlin Apollonia von Henneberg, 1536 in Auftrag gegeben hat. Vermutlich entstand der Altar nicht, wie der Titel es nahelegt, für die Burg Wildenstein im Donautal, sondern für das Schloss Meßkirch. In geöffnetem Zustand zeigt die Mitteltafel die von Engeln bekrönte Muttergottes mit Kind im Kreise der vierzehn Schutzheiligen des Hauses Zimmern. Auf den Innenseiten der Drehflügel sind die beiden Stifter dargestellt. In geschlossenen Zustand sind drei Passionsszenen zu sehen. Beeindruckend an diesem Altar, der zur Sammlung der Staatsgalerie gehört, ist der geistreiche Bildaufbau. Zu Recht wird die Plastizität der Figuren gelobt, die ornamentale Freiheit der Gewänder und der lichthaltige Kolorismus. Großes Kino!

Das Werk, das als wichtiges Zeitdokument aus dem Umfeld der Katholischen Reform gilt, wurde vor der Ausstellung mit modernster Technologie untersucht. Das Ergebnis: Jedes Gemälde war bis in die Halsfalten der Figuren durchdacht. Der Meister studierte nicht nur Dürers Druckgrafik, er legte seine Bilder wie eine Grafik an. Jeder einzelne Strich war also vorgeplant. Das Infrarot förderte am versprengten Seitenflügel eines anderen Altars auch Bezeichnungen für Pigmente zutage, die als Anleitung zur Ausmalung für die Gesellen galten – ein „Bla“ am Knie einer Heiligen Kunigunde darf als Hinweis „Blau“ verstanden werden, „Gol“ für Gold. Die Restauratoren lesen das als Beleg dafür, dass der Meister von Meßkirch eine große Werkstatt gehabt haben muss.

Die goldglänzenden Bilder des großen Unbekannten lassen beinahe vergessen, dass zu ihrer Entstehungszeit nicht nur die deutschen Landen, sondern ganz Europa in seinen religiösen Grundfesten zutiefst erschüttert wurde. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich damals, von Wittenberg ausgehend, die Idee einer Reform der lateinischen Kirche. Damit traf der Urheber der Revolte, Martin Luther, den Nerv der Zeit. Neben Flugblättern und Holzschnitten verbildlichen in der Ausstellung Hauptwerke von Cranach d.Ä. die lutherische Lehre. Der Maler war ein Freund des Reformators. Aber auch die Infragestellung und Zerstörung der Bilder wird vor Augen geführt – viele Kollegen des Meisters von Meßkirch verloren in protestantischen Gebieten reihenweise ihren Job.

Auch ein Hauptwerk reformatorischer Kunst, der „Gothear Tafelaltar“, ist Teil der Ausstellung. Zugleich ist der Altar als Gegenpol zu den Tafeln des Meisters von Meßkirch zu verstehen. Mit 162 Darstellungen, die unzählige fein gearbeitete Figuren und dekorative Kartuschen mit Bibeltexten in deutscher Sprache enthalten, aber gänzlich auf Heiligenschein und Goldblatt verzichten, gilt dieser Flügelalter als bilderreichstes Werk der altdeutschen Malerei. Ursprünglich wurde das prachtvolle Werk, das nach seinem heutigen Standort benannt wird, um 1538 von Heinrich Füllmaurer für das Stuttgarter Schloss geschaffen. Nach 369 Jahren kehrt es an seinen Bestimmungsort zurück. Und nur in der Staatsgalerie sind alle Tafeln gleichzeitig zu sehen.

Braucht es noch mehr Überredungskunst, um diese Jahrhundert-Ausstellung zu besuchen? Unser Landesvater Winfried Kretschmann hat sie schon gesehen. Er wünscht sich viele Besucher, die auf den Spuren des Meisters die kulturellen Reichtümer unseres Bundeslandes entdecken. Ihm zu widersprechen wäre töricht. Entdecken Sie mit!

Informationen

Die Große Landesausstellung Baden-Württemberg 2017, „Der Meister von Meßkirch. Katholische Pracht in der Reformationszeit“ zeigt 188 Exponate. Ort: Staatsgalerie Stuttgart. Konrad-Adenauer-Straße 30-32. Bis 2. April 2018. Öffnungszeiten: 10-18 Uhr, Do. bis 20 Uhr, Mo. geschlossen. 24./25.12. geschlossen. 31.12. 10-14 Uhr; 1.1.2018 12-18 Uhr. Katalog (Hirmer Verlag): 39,90 Euro. Weitere Infos: www.staatsgalerie.de(opi)

Weitere bedeutende Künstler aus der Region