Konstanz Der ewige Kampf um Liebe

Uraufführung am Theater Konstanz: Kirsten Stina Michelsdatters „Gestern ist auch noch ein Tag“ ist ein versiert gespieltes Mutter-Tochter-Stück

Die Sitzgelegenheiten sehen unbequem aus, scharfkantig, wie aus gebrochenen Eisstücken zusammengebaut. Auch was sich über ihnen wölbt ist aus diesem grellen Weiß, aus dem Spitzen in den Raum zeigen. Wie zwei Eisprinzessinnen wirken die beiden Frauen allerdings nicht. Sie setzen sich von ihrer Umgebung ab, sie sind aus Fleisch und Blut. An der hartkantigen – und herzförmigen – Sitzfläche scheinen sie sich nicht zu stören.

In Ana Maria Goncalves Nunes’ Bühnenausstattung ist nur das Ambiente extravagant. Die beiden Frauen, Mutter und Tochter, sind Abziehbilder ihrer Charaktere, in blutendem Rot die Jüngere, die Ältere in Burberry-Beige. Sie haben sich nach vielen Jahren der Sprachlosigkeit wieder getroffen. Wo sie sind, scheint ewiges Eis zu herrschen. Was zwischen den beiden abgeht, knüpft nahtlos an die Vergangenheit an, an das, was zum Bruch führte. Da sitzen zwei, die sich gegenseitig zutiefst enttäuscht haben. Fast notwendigerweise, so sieht es aus, wenn man ihnen zuhört. Zeichen der Versöhnung? Weit und breit nicht in Sicht.

Kirsten Stina Michelsdatter hat ihr Stück „Gestern ist auch noch ein Tag“ eigens für die beiden Schauspielerinnen Irma Münch und Hannelore Koch geschrieben. Zwei sehr versierte Schauspielerinnen, die in der Uraufführung des Stücks auf der Werkstattbühne des Konstanzer Stadttheaters zwei Frauen darstellen, die charakterlich denkbar unterschiedlich veranlagt sind und doch zusammengehören wie Topf und Deckel: die Mutter, Irma Münchs Rolle, der man sofort abnimmt, dass sie Zeit ihres Lebens ihren Weg gegangen ist. Sie hat sich lieben lassen, sagt sie einmal. Das sei nicht genug gewesen. Und die Tochter, Hannelore Koch, die als Person mehr oder weniger in ihren Vorwürfen aufgeht und gleichzeitig dahinter verschwindet. Sie greift an und sitzt doch da, als sei sie es, die Prügel bezieht.

Wie im richtigen Leben hat Hannelore Koch als die bis heute untröstliche Tochter, die gar nicht weiß, was sie der Mutter alles vorwerfen soll, den schlechteren Part. Einmal beklagt sie sich, dass sie – Achtung, Symbolik – als Kind die Wolle halten musste, die die Mutter aufwickelte. Hannelore Koch versucht nicht, dieser Person die Sympathie-Boni der Schwächeren zu verschaffen. Sie zeigt sie in ihrem ganzen unbewältigten Elend mit dem unstillbaren Liebeshunger, der verschreckt. Sie hat sich in ihrem Leiden eingerichtet.

Irma Münch dagegen kann punkten: Sie ist die Frau, die sich mit 19 Jahren gegen die Ehe mit einem Puppenfabrikanten entschieden hat und stattdessen Schauspielerin wurde. Souverän pariert sie die jammerigen Attacken ihrer Tochter. Sie sieht genau, dass diese gar nicht getröstet werden möchte. Dabei wirkt sie nicht lieblos, eher unerschütterlich ihren eigenen Entschlüssen gegenüber. Diese Frau wirkt unangreifbar, alles prallt an ihr ab. Menschen ihres Schlags lassen sich nur in kurzen Momenten ins Herz schauen. Wenn Irma Münch so erhobenen Hauptes der Tochter trotzt, sind ganz feine Selbstzweifel zu spüren. Kompromisslos ichbezogen in ihrer sorgfältig gepflegten Erinnerungskultur sind sie beide.

Andreas Pirl vertraut in seiner Inszenierung dem Können der beiden Schauspielerinnen. Da gibt es keine auffälligen Regie-Einfälle, es wirkt alles so gediegen und konventionell wie die Aufmachung der beiden. Möglicherweise ist es diese Selbstbeschränkung, die dafür sorgt, dass die Erschütterungen dieses emotionalen Schlagabtauschs den Kopf wachrütteln, ohne dass die Druckwellen den Bauch erreichen. Micheldatters Text tut sein Übriges. Er schlägt keine Volten, sondern arbeitet Attacke für Attacke und Abwehr für Abwehr ab. Variationen von immer demselben, ohne dass sich überraschende Blickwinkel auftäten.

In seinen besten Teilen zeigt das Stück über die Mutter-Tochter-Konstellation hinaus. Insbesondere Irma Münch schafft es, zwischen den souveränen Paraden ihrer Figur diese streng disziplinierten Gefühle aufscheinen zu lassen. In seinen weniger guten kommt es Klischees gefährlich nahe, die auch nichts auslassen können. Es stimmt alles, das Leben ist wiedererkennbar, jedoch nicht scharf ins Visier genommen. Zu viel Realitätsmaterial und zu wenig Zuspitzung. So muss auch noch eine tote Schwester her, um den Mutter-Tochter-Konflikt zu verschärfen. Als ob die beiden nicht ausreichen würden für einen lebenslangen Kampf um Liebe. Der Schluss könnte auch von Rosamunde Pilcher stammen.

Der Applaus des Premierenpublikums galt wohl zuerst der Leistung der beiden Darstellerinnen.

Weitere Vorstellung am 31. Dezember.Karten unter Tel. 0 75 31/900-150 undtheaterkasse@stadt.konstanz.de