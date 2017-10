Markefingen Der Stimmungsmacher

Werkstattgespräch: RolfAnton Krüger ist Hollywoods Mann in Markelfingen. Der Komponist und Produzent sorgt dafür, dass Kinotrailer dampfen, kochen und explodieren

Ein altes Gebäude in Markelfingen am Bodensee. Ein Seiteneingang führt ins muffige Kellergewölbe. Dann öffnet sich eine Tür – und man ist in Hollywood. Zauberei? In gewisser Weise schon, schließlich mutet es wie Magie an, wenn Rolf Krüger mit Hilfe weniger Mausklicks ein komplettes Streichorchester in sein hochmodernes Tonstudio holt. Das allein ist jedoch noch keine Kunst; mit dem entsprechenden Equipment kann das theoretisch jeder. Aber nun kommt Hollywood ins Spiel: Krüger komponiert und produziert die Musik zu Kinotrailern; er geht somit einer Tätigkeit nach, von deren Existenz selbst viele passionierte Kinobesucher keine Ahnung haben.

In die Produktion der ein bis zwei Minuten kurzen Filme wird viel Zeit und Geld investiert, schließlich können sie maßgeblichen Anteil am Erfolg oder Misserfolg eines Films haben. Mindestens so wichtig wie die Optik ist die musikalische Untermalung, denn sie weckt die Emotionen; und sie stammt nicht etwa aus dem Film, sondern wird eigens komponiert. Hollywoods Mann in Markelfingen bringt die womöglich beste Qualifikation für diesen Job mit: Krüger hat viele Jahre lang Musik für Werbespots geschrieben. Selbst wenn es in erster Linie die Bilder sind, die in Erinnerung bleiben: Auch in der Werbung ist Musik ganz entscheidend; und ein Kinotrailer ist schließlich Werbung mit anderen Mitteln. Trotzdem ist es natürlich ein Unterschied, ob jemand Werbespotmusik fürs deutsche Fernsehen oder Trailermusik für den Weltmarkt komponiert. Wie also kam Krüger von Maggi, Dr Best, Esso und Meister Proper zu „Paddington“ (2014) oder „The Current War“ (deutscher Kinostart am 11. Januar)? Oder anders gefragt: Wie kam er von Markelfingen nach Hollywood?

Um diese Frage zu beantworten, ist ein Umweg über das schwäbische Tailfingen nötig, denn dort ist Krüger 1964 zur Welt gekommen. Mit etwa vier Jahren begann er, sich fürs Keyboardspiel zu interessieren. Als er zwölf war, sind seine Eltern an den Bodensee gezogen, seine Jugend hat er in Singen verbracht. Der Vater hat das Talent seines Sohnes früh erkannt und gefördert, ihm schwebte eine Karriere im Stil des 1997 in Engen verstorbenen Organisten Klaus Wunderlich vor. Rolf Krüger ist tatsächlich in jungen Jahren viel als Alleinunterhalter aufgetreten, unter anderem auf den Schiffen der Bodenseeflotte oder in den Schmieder-Kliniken, aber musikalisch sah er sich woanders. Er hat in eigenen New-Wave-, Jazz- und Funk-Bands gespielt und gehörte 1989 als Arrangeur, Komponist und Keyboarder zum Team des Schweizers Phil Carmen, der einige Jahre zuvor mit „On My Way In LA“ einen europaweiten Hit gehabt hatte. Spätestens jetzt war ihm klar, dass er sein Hobby zum Beruf machen wollte; im selben Jahr hat er zwei Songs für das Nena-Album „Wunder geschehen“ arrangiert.

Den Impuls für den heutigen Erfolg aber verdankt Krüger seiner Hörfunkarbeit: Ab 1992 war die Moderation bei Radio Seefunk bis zum Frühjahr dieses Jahres sein zweites Standbein. Hörfunk- und Fernsehsender unterlegen Moderationen, Reportagen und Shows gern mit Hintergrundmusik, die ihnen fertig komponiert in sogenannten Libraries (Büchereien) zur Verfügung steht. Bei der Verwendung dieser Musiktapete ging Krüger ein Gedanke durch den Kopf, der den Beginn vieler großer Karrieren markiert: „Das kann ich auch, aber besser. “ Er gründete ein eigenes Studio in einem ehemaligen Markelfinger Pfadfinder-Partykeller, wurde Library-Komponist, bekam einen Vertrag bei Selected Sound / EMI Production Music in Hamburg und schrieb Hintergrundmusik für deutsche und internationale TV-Produktionen, darunter Shows wie „Wetten, dass...?“, „Verstehen Sie Spaß?“, „Oprah Winfrey Show“, „The Tonight Show“ oder „Saturday Night Live“, aber auch Serien wie „Friends“ oder „Sex And The City“; und natürlich für Werbespots.

Die Konkurrenz ist unerbittlich

2012 wechselte EMI Music Publishing den Besitzer, aber für Krüger öffnete sich eine neue Tür: Sein ehemaliger Chef vermittelte ihm den Kontakt zur amerikanischen Firma X-Ray Dog, die sich auf die Produktion von Kinotrailern spezialisiert hat. Die Tätigkeit ist lukrativ, das Honorar schwankt zwischen hohen vier- und niedrigen fünfstelligen Summen; nicht schlecht für ein Stück von ein bis zwei Minuten Länge. Die Sache hat jedoch einen gewaltigen Haken: Geld bekommt er nur, wenn seine Musik tatsächlich genommen wird. Anders als ein Autor kann er kein Exposé oder Ähnliches erstellen, er muss gleich ein fertiges Produkt abliefern. Für „Paddington“, eine seiner ersten Arbeiten, hat er zwei Monate gebraucht; mittlerweile liegt er bei vier Wochen.

Die internationale Konkurrenz, sagt Krüger, „ist unerbittlich“; entsprechend groß sei sein Anspruch an die eigene musikalische Qualität. Die Herausforderung bestehe darin, alle Register zu ziehen und große Kinomusik zu gestalten, denn „Trailer müssen fast immer bombastisch klingen“; so als hätte sich in seinem kleinem High-Tech-Studio tatsächlich ein komplettes Orchester eingefunden. Vor zehn Jahren, sagt er, „hätte er diesen Job nicht machen können, die Technik wäre nicht zu bezahlen gewesen. Heute sind die Computer viel leistungsfähiger, außerdem gibt es viel größere Klangbibliotheken.“

Trotzdem müssen sich seine High-Tech-Investitionen ja amortisieren. Und überhaupt: Ist das Frustpotenzial nicht gewaltig? Krüger, der nie Noten lesen gelernt und auch keine musikalische Ausbildung absolviert hat, aber alles spielen kann, „was Tasten hat“ (und ein bisschen Gitarre, Schlagzeug und Bass), sieht das ganz anders. Seine Devise „Der Weg ist das Ziel“ ist mehr als bloß ein Spruch: Es ist die Arbeit, die ihm die Befriedigung verschafft. Wenn sie erfolgreich war, umso besser, wenn nicht: auch okay. Für die Filme, bei denen seine Musik bis in die Endauswahl gekommen und nur knapp gescheitert ist, kann er sich zwar nichts kaufen, aber die Liste mit Titeln wie „Inferno“, „Der Marsianer“, „X-Men: Apocalypse“ oder „Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln“ belegt, dass „Paddington“ kein Zufallstreffer war; außerdem hat er die Trailermusik zu „The Shallows – Gefahr aus der Tiefe“, „Split“ oder „Don’t Breathe“ (alle 2016) komponiert.

Krügers Erfolg ist umso höher einzustufen, weil er ins Blaue hinein komponieren muss: Er bekommt nicht etwa einen fertigen Trailer und denkt sich Musik dazu aus, sondern schreibt im Gegenteil eine Musik, auf die der Trailer geschnitten wird. Derzeit arbeitet er an der Vorschau zur Comicverfilmung „Justice League“. In diesen Actionkrachern geht es stets zur Sache, entsprechend perkussiv, also schlagzeugbetont, wird auch die Trailermusik sein: „Da muss es dampfen, kochen, explodieren!“ Gibt es wie bei der Filmreihe „Fluch der Karibik“ ein berühmtes Leitmotiv, sollte das natürlich in die Trailermusik einfließen, aber ansonsten hat er völlig freie Hand. Die unvermeidlichen Fehlschläge kann er sich nur deshalb leisten, weil unter seinem Namen bei der Gema, der Verwertungsgesellschaft für Musik, rund siebenhundert Stücke zwischen 15 Sekunden und fünf Minuten Länge verzeichnet sind; wie bei allen Komponisten fließen die Tantiemen, sobald eins davon Verwendung findet.

Aber Künstler wollen in der Regel mehr als nur ein Auskommen. Die einen brauchen den Applaus, die anderen sehnen sich nach Anerkennung. Auch wenn Krüger betont, dass ihm der Prozess des Komponierens, Arrangieren und Produzierens enorme Befriedigung verschafft, so wurmt es ihn doch, dass seine Leistung nicht identifiziert werden kann; anders als im eigentlichen Film wird beim Trailer natürlich nicht erwähnt, wer die Musik komponiert hat. Daran kann er zwar nichts ändern, aber immerhin hat er dafür gesorgt, dass man sich über seine Arbeit informieren kann: Bei YouTube und Soundcloud gibt es seit kurzem eigene Portale unter dem Namen „Rolf Anton Krueger“.

