Konstanz Der Berg singt: So ist das Matterhorn-Musical in St. Gallen

Der Berg singt: So ist das Matterhorn-Musical in St. Gallen

Die Erstbesteigung des berühmtesten Schweizer Berges Matterhorns ist jetzt in vertonter Bühnenfassung zu erleben. Überzeugend gerät vor allem die Musik von Albert Hammond

Wo ein inbrünstiges Liebeslied an den Berg erklingt, da muss die Schweiz sein. Ist sie auch. Wir sind im Theater St. Gallen, auf der Bühne liegt Zermatt und dahinter erhebt sich das Matterhorn, Objekt der Begierde der ersten Gipfelstürmer Mitte des 19. Jahrhunderts. Es ist die Titelfigur in dem neuen Musical, das nun in St. Gallen uraufgeführt wurde. Das Theater dort hat sich inzwischen als Musical-Zentrum der Ost-Schweiz profiliert. Und nach Titeln wie „Tanz der Vampire“ oder „Don Camillo & Peppone“ kommt nun mit „Matterhorn“ endlich die Schweiz als Musical in die Schweiz.

Ein Alpsegen für ein uramerikanisches Genre? Gemischte Gefühle machen sich breit. Aber die Bedenken werden bald zerstreut. Die Musicalmacher haben gut daran getan, kein Heimat- oder gar Mundartstück daraus zu machen. Es wäre ohnehin schief gegangen, wenn ein deutscher Textschreiber (Michael Kunze), ein englischer Komponist (Albert Hammond), ein holländischer Arrangeur (Koen Schoots) und ein indischer Regisseur (Shekhar Kapur) Schweizer Befindlichkeiten hätten treffen wollen.

Und so gibt es außer einigen diskret eingestreuten Alphörnern, ein paar Akkordeonklängen aus den Keyboards und universell überformten Trachten (Kostüme: Franz Blumauer) nur weniges, das das Stück in der Schweiz verorten würde. Außer dem Matterhorn selbst natürlich. Aber auch hier kommt die Historie den Musicalmachern zur Hilfe: Denn die Erstbesteiger des Matterhorns waren Engländer. Die Schweizer des 19. Jahrhunderts vermutlich nie auf die Idee gekommen wären, einfach so einen Berg zu besteigen, wenn es dort oben nichts zu bewirtschaften gibt.

Das Stück erzählt die Geschichte des Engländers Edward Whymper, der eigentlich als Zeichner nach Zermatt kommt. Er gehört nicht zum elitären Alpine Club, will es aber gerade deswegen den reichen Gentlemen zeigen und das Matterhorn bezwingen. Tatsächlich gelingt es ihm in einer siebenköpfigen Truppe, als erster den Gipfel zu erreichen. Doch beim Abstieg stürzen vier der Männer in den Tod.

So weit die historischen Tatsachen. Michael Kunze flechtet nun noch eine zarte Liebesgeschichte hinein, in der sich Olivia (Lisa Antoni), die Tochter des Seilmachers Buckingham (Dean Welterlen), in Edward Whymper (Oedo Kuipers) verliebt. Allerdings ist sie mit dem reichen Robert Hadow (Marco Toth) verlobt. Und Edward Whymper fühlt sich eh nur zum Berg hingezogen. Nichts desto trotz wittert Olivias Vater eine verbotene Beziehung zwischen Whymper und seiner Tochter.

Was für ein Potential für einen Bühnenkonflikt! Eine Art Dreiecksbeziehung, eine verbotene Liebe, Missverständnisse, die sich zu Intrigen hätten auswachsen können und mit dem Geschehen am Berg verknüpfen ließen. Dass Librettist Michael Kunze dieses Potential so komplett unausgeschöpft lässt und einfach nur stumpf eine Chronologie nacherzählt – das ist fast schon wieder eine Kunst. Die Figur des Verlobten bleibt völlig unterbelichtet, die nach Liebe schmachtende Olivia steht unverbunden neben der Handlung um die Bergbesteigung. Bei so viel Geradlinigkeit geht jede Spannung flöten.

Das verschenkte Potential des Stoffs ist das große Manko dieser Produktion. Wett gemacht wird es durch die Musik Albert Hammonds. Hat man erst mal den Schrecken der ersten Nummer verdaut, in der sich uns ein deutsch rappender Edward Whymper reimend vorstellt, reihen sich etliche Nummern aneinander, die Albert Hammonds Heimat als Hitproduzent der Achtzigerjahre nicht verleugnen. Prominente Keyboards, perkussiv geslappter E-Bass, dann wieder soulige Gesangslinien und ein pathetisch aufgeladener Sound – wenn jetzt Whitney Houston auf die Bühne treten würde, um ihren Hit „One Moment in Time“ zu singen, den Hammond ihr einst in die Kehle schrieb, würde man sich wohl nur kurz wundern, so perfekt darf man sich musikalisch in die Vergangenheit gebeamt fühlen (musikalische Leitung: Bernd Steixner). Das wird vor allem diejenigen freuen, die in den Achtzigerjahren musikalisch sozialisiert sind.

Und Hammonds Melodien gehen ins Ohr – das kann man auch nicht von allen Musicals behaupten.

Allerdings ermüdet das Pathos in Dauerschleife auch – zumal der zweite Teil etliche Songs aus dem ersten wieder aufgreift. Immerhin bringen zwei Nummern mit Countertenor (Luigi Schifano als Buckliger Luc Meynet) und barockisierendem Cembalo aus dem Keyboard etwas Abwechslung ins Klangbild. Und gelegentlich gibt es auch ganz klassische Musical-Nummern mit choreografierten Ensembles, die etwas Tempo und Witz auf die Bühne bringen.

Musical-Darsteller müssen besonderen Anforderungen gerecht werden und außer singen auch schauspielern und tanzen können. Hier wartet die St. Galler Produktion mit viel genrespezifischer Professionalität auf. Insbesondere Oedo Kuipers als Edward Whymper und Lisa Antoni als Olivia Buckingham überzeugen auf ganzer Linie.

Shekhar Kapurs Inszenierung bringt eins zu eins das auf die Bühne von Peter J. Davison, was auch der Text erzählt. Das ist sachdienlich, aber wenig originell. Mit einer Ausnahme: Den Berggeist Orka (Sabrina Weckerlin) zeigt der Regisseur als schmuckbehangene Schönheit in indischen Gewändern und in einer Szene gar als eine Art Muttergottes im Lichterkranz – Einfälle, über die sich diskutieren ließe.

Ob originell oder nicht – das Premierenpublikum nahm den Abend begeistert auf. Für das Theater St. Gallen ist das Matterhorn erfolgreich bezwungen.

Die nächsten Aufführungen: 23. Februar, 33., 11., 14., 17., 27. und 28. März. Weitere Vorstellungen bis Februar 2019 geplant. Infos und Tickets: www.theatersg.ch