Unfall oder Überfall? Der Gedanke beschäftigt Commissario Brunetti, als ein Mann nach einem Treppensturz bewusstlos ins Krankenhaus gebracht wird. „Heimliche Versuchung“ ist der Titel des 27. Romans der Reihe von Donna Leon. Fans der Krimis kommen in jedem Fall auf ihre Kosten.

Dieser Brunetti ist anders – und doch in der Tradition der bisherigen. Donna Leon hat den 27. Fall ihres venezianischen Commissario mit dem Titel „Heimliche Versuchung“ einmal mehr in das politische Umfeld des heutigen Italien eingebettet, dabei aber eine sophokleische Frage zur Roman-Grundlage erhoben: Darf man im Interesse des Guten (göttliches Gesetz) gegen bestehende Gesetze (des Staates) verstoßen? Guido Brunetti sucht Entspannung von Arbeit und Alltag in der Lektüre von „Antigone“ von Sophokles. Er findet sie, obgleich er nicht verhindern kann, dass der hier dramatisch zugespitzte klassische Konflikt zwischen Recht und richtig in sein Tagesgeschäft einzieht und auch ihn in Versuchung bringt.

Dabei fing alles eher ruhig an. Ruhig bedeutet nicht harmlos. Für Brunetti sind die Sorgen von Professoressa Crosera keineswegs harmlos, denkt er dabei doch sofort an seine eigenen Kinder. Die Kollegin seiner Frau Paola befürchtet, dass ihr Sohn Drogen nimmt – in der Schule. Aber Brunetti weiß auch, dass der Handel damit durch Polizei-Einsatz kaum zu unterbinden ist, denn ins Netz geraten meist nur kleine Fische. Die großen schwimmen munter weiter und erobern neue Gründe. Dennoch verspricht er, sich an der Schule umzutun.

Immer neue Rätsel

Kurz nach dem Treffen mit der Dozentin wird der Commissario nachts aus dem Bett geklingelt. Kollegin Griffoni braucht seine Hilfe. Sie wartet im Krankenhaus auf ihn, wo ein Mann eingeliefert wurde, der nach einem Treppensturz auf einer Brücke mit schweren Verletzungen im Koma liegt. Obwohl vieles auf einen Unfall hindeutet, schließen die beiden Polizisten nicht aus, dass der Mann gestoßen wurde. Wie der Zufall es will, erkennt Brunetti in dem Verunglückten Croseras Ehemann wieder, Tullio Gasparini. Der Gedanke an einen Zusammenhang mit dem Drogenhandel liegt nahe, doch wie ihn beweisen?

Für den Sturz gibt es offenbar keine Zeugen, die Recherche an der Schule und im Umfeld bleibt ergebnislos. Auch gute Kontakte zu Mittelsmännern bringen den Commissario nicht viel weiter. Hinzu kommt, dass Crosera so geschockt ist von dem Unglück, dass sie kaum eine Hilfe darstellt. Immerhin entlockt Brunetti ihr einen Hinweis auf die Familie ihres Mannes. Ein neuer winziger Anhaltspunkt, der der Polizei allerdings neue Rätsel aufgibt.

Es geht um viel Geld

Diese Rätsel führen Brunetti und Griffoni – auch Ispettore Vianello ist wieder mit von der Partie – zu einem Apotheker, von dem die Tante Tullios seit Jahren verschreibungspflichtige Medikamente bezieht und seltsame Kosmetik-Coupons von ihm erhält, wenn sie ihre Medizin statt auf Krankenkassen-Kosten in bar bezahlt. Sehr viel Geld ist in Bewegung, wie Brunetti feststellt. Doch die Kanäle, durch die es fließt, sind so dunkel wie die Venedigs, denkt der Commissario desillusioniert und widmet sich seiner antiken Dichtung, um zu lesen, „was Antigone über die Pflicht zur Gesetzestreue zu sagen hatte“.

Und das beschäftigt Donna Leon, die ein Großteil ihres Lebens in Venedig verbrachte, wegen der unmäßigen Touristen-Ströme nun aber vorwiegend in der Schweiz lebt, ebenfalls stets aufs Neue. So verwundert es nicht, dass sie auch dieses Mal wieder die eigenwillige Einstellung der Italiener zu Recht und Unrecht, zu Staatsapparat und Parlament kritisch beleuchtet, im Großen wie im Kleinen. Wenn auch – oder besser gerade weil – durch jede Zeile ihre Verbundenheit mit der Lagunen-Stadt durchschimmert.

Jeder gerät in Versuchung

In „Heimliche Versuchung“ ist die Verlockung, etwas Gesetzloses zu tun oder zumindest haarscharf am Gesetz vorbei zu handeln, gleich für mehrere Menschen präsent. Dabei unterscheidet die amerikanische Autorin allerdings genau, ob die Motivation dafür aus persönlicher Habgier, menschlicher Schwäche oder einer humanen Erwägung entspringt. Nur beantworten wird sie die Frage nach der Recht- oder Unrechtmäßigkeit eines Vergehens nicht. Genauso wenig wie Sophokles, der seine Antigone zwar handeln lässt, weil sie dem Gebot der Menschlichkeit folgt, damit aber Gesetze bricht, was geahndet wird.

Ja, der neue Brunetti ist anders. Nicht nur, weil es hier nicht um bluttriefende Kriminalität, sondern um das reale Verhalten – ob gut oder schlecht – von Menschen geht. Mehr denn je bringt Leon ihre philologischen Kenntnisse ein, wirft philosophische Fragen auf und lässt Brunetti ihr Sprachrohr für gesellschaftspolitische Kritik sein. Für Liebhaber der Brunetti-Romane sei noch angemerkt, dass alle Bekannten aus der Reihe auch dieses Mal wieder zum Zuge kommen und sogar einiges Neues von sich preisgeben, wie beispielsweise Claudia Griffoni. Nicht zuletzt lässt die 75-jährige Donna Leon ihre Leser auch wieder am meist harmonischen Leben im Hause Brunetti teilhaben. Und das so unterhaltsam wie eh und je.