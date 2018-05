Konstanz Den Ouroboros kümmert es nicht

Die Galerie Kunstgrenze von Johannes Dörflinger setzt sich mit der mythischen Denkfigur des sich selbst genügenden Systems auseinander

Sollte sich die Menschheit eines Tages friedlich selbst auslöschen, durch Maßlosigkeit und Selbstbetrug, es würde ihn nicht kümmern. Sollte sich ihre Selbstauslöschung kriegerisch vollziehen, indem sich die Menschen gegenseitig die Köpfe einschlügen, es würde ihn gleichermaßen nicht kümmern: den „Ouroboros“. Dieser mythischen Denkfigur eines allein sich selbst genügenden und unabhängigen Systems mit ewiger Wiederkehr von Anfang und Ende widmet die Galerie Kunstgrenze in der Kreuzlinger Straße in Konstanz eine ansehnliche Werkschau.

Obwohl die beiden Ausstellungsräume eher klein sind, überfrachten die gezeigten 22 Werke von drei Künstlern aus Kreuzlingen und Konstanz die vorhandenen Räumlichkeiten keinesfalls. Das mag zum einen an Auswahl und Größe der gezeigten Bilder mit ihren jeweils eigenen Rhythmen von Farben und Linien liegen; kleinere Formate überwiegen, darunter mischen sich größere harmonisch – eine Wohltat für das Betrachterauge. Zum anderen bietet der größere Vorraum mit seiner durchgängigen Fensterfront sehr viel Tageslicht – ein Umstand, der die abwesende vierte Wand spielend ausgleicht.

Im Schaffen von Johannes Dörflinger, von dem in dieser Ausstellung die meisten Werke stammen, spielt die vollkommene Form des Ouroboros, die weitgehend einen Kreis beschreibt, im Grunde von Anbeginn an eine elementare Rolle. Etliches von dem, was im Ouroboros thematisch angelegt sein mag, ist als Malen und Zeichnen von Ei und Sonne, von Punkt und Kreis bereits in Dörflingers Frühwerk vorhanden. Darauf verweisen in der Ausstellung seine Werke wie „Ei“ (1973) oder „Eifresser“ (1976).

Ähnlich wie ein Ouroboros scheinen auch sie autarke, in sich geschlossene Systeme abzubilden: Mikrokosmen im Makrokosmos, Abgang und Wiederkehr. Selbiges gilt auch für seine Werke aus den vergangenen Jahren, wie etwa „O-Apfel“, „O-Ball“, „O-Rose“, die aufgrund ihrer kreisähnlichen Form – neben dem Motiv der Wandlung und der Transformation – auch ihre formale Anerkennung als Entsprechung der vollkommensten aller Formen, des Kreises, einfordern.

Die beiden kreisrund angelegten Scherenschnitte von Steffi Hundertpfund aus Konstanz verbildlichen die Bedeutung von „Ouroboros“ zunächst einmal im Wortsinn: als „Schwanzverzehrender“; Daraus wurde später ein „Selbstverzehrer“, der sich ständig erneuert. Besonders ansprechend erscheint dabei jene Collage, deren Rund einen universalen Schöpfungsgedanken wiedergibt. Weniger direkt – und auch weniger kosmologisch aufgeladen – geht Philippe Mahler aus Kreuzlingen vor: sein „Ouroboros“ befindet sich jeweils unsichtbar in einem Gefäß.

Bis 31. Mai, Kunstgrenze Galerie, Kreuzlinger Straße 56, Konstanz, Fr 14–18 Uhr, Sa 11–15 Uhr. www.doerflingerstiftung.org