vor 43 Minuten Norbert Faulhaber Exklusiv Musik David Gilmour "Live At Pompeii" – ein Pink-Floyd-Mythos wird recycelt

Pink-Floyd-Leadgitarrist David Gilmour knüpft an einen Mythos an – mit "Live At Pompeii" erinnert er an den legendären Auftritt der Rock-Band in eben jener italienischen Stadt. So wirklich gelungen ist das nicht, findet SÜDKURIER-Musik-Experte Norbert Faulhaber. Mit Video!