Konstanz Das gab es noch nie: Eine Panflöte mit Konzert der Südwestdeutschen Philharmonie

Das Konstanzer Orchester wagte sich an die Uraufführung eines Panflötenkonzerts des Zürchers Fabian Müller. Mit Erfolg

So ein großes Orchester, so ein kleines Instrument: Ein Konzert für Panflöte ist etwas sehr Außergewöhnliches. Die Befürchtung, dass das Instrument aus 22 Röhren vom Orchesterapparat einfach zerdrückt werden könnte, erwies sich bei der Uraufführung durch die Südwestdeutsche Philharmonie im Konstanzer Konzil als unbegründet. Es entpuppte sich als starkes kleines Ding. Der Zürcher Komponist Fabian Müller hat ein dreisätziges Werk mit großer Bandbreite an meist archaisch-mystisch anmutenden Gefühlswelten komponiert. "Evokation" ist der Kopfsatz betitelt, der mit einer ganzen Palette von hochexpressiven Klangballungen aufwartete und eben auch mit variationsreichen Anrufungs-Motiven. Immer aber war dabei transparenter Platz für die Effekte der Panflöte, die der Komponist mit unerwarteten Einfällen, vom spitzen Schrei über rasante Tonleitern bis zum wilden Pfeifen bedachte. Für den Schweizer Solisten Urban Frey, der aus Frauenfeld stammt, gab es in den Solopassagen kein Aufatmen. Dicht, virtuos und fordernd sind die Vorgaben der Partitur. Diese Herausforderungen meisterte er, seine lange Erfahrung mit diesem Instrument floss hier merklich ein.

Elegischer und verträumter dann der zweite Satz "Arabeske", in dem die ausgesungenen Melodiebögen vorherrschten, auch wieder in intensiver archaischer, hier eher auch bukolischer Stimmung. Auch hier funktionierte die Klangbalance erneut durch die geschickte Verzahnung des großen mit dem kleinen Klangapparat. Im Finale ließ Fabian Müller die Satyrn tanzen. Keck und unmittelbar ließ Urban Frey seine Panflöte zum scharf artikulierenden Impulsgeber werden, mit direkten Naturstimmungen und dem richtigen Schuss Wildheit. Fabian Müllers Panflötenkonzert überzeugte insgesamt durch genaue, farbige Orchestrierung und durch die spezielle Behandlung des Soloinstruments, dem er viele neue Facetten vorschrieb, die im sinfonischen Gesamtgeschehen nie untergingen. Ein tolles, mutiges neues Stück Musik. Was Urban Frey an Virtuosität drauf hat, zeigte er zusammen mit der Philharmonie danach noch in einer feurigen Zugabe mit Partien aus Bartoks "Rumänischen Volkstänzen".

Wie durch die Partitur von Fabian Müller führte Chefdirigent Ari Rasilainen die Südwestdeutsche Philharmonie auch sicher und stringent durch die 2. Sinfonie von Brahms. Straff und klar wurden die kraftvollen Tuttipassagen zusammengehalten. Das kam alles sauber und gekonnt. Nur: In dieser Sinfonie gibt es am laufenden Band Momente, wo man Zauber, Idylle und Melancholie aufspüren und entsprechend vorbereiten muss. Da kam dann vom Orchester zu wenig. Viel Lyrisch-Geheimnisvolles wurde viel zu direkt und wenig inspiriert angespielt, ging im zügig vorwärtsdrängenden Strom immer wieder ein wenig verloren. Auch der zweite Satz wurde sehr direkt genommen, professionell, aber mit wenig Raum zu verträumteren Momenten. Der dritte Satz geriet eher straff als federnd. Und im Finale dann wieder virtuose Tutti mit sicheren, kräftigen Effekten. Ein ordentlicher und abgerundeter Brahms, bei dem allerdings die Suche nach dem Zauber zu wenig zur Geltung kam.

