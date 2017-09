Werkstattbesuch: Felicitas Andresen schreibt bissig-witzige Texte und geht dabei manchmal bis an die Schmerzgrenze

Als Felicitas Andresen 2015 ihren bis dato jüngsten Roman „Sex mit Hermann Hesse“ veröffentlichte, bekam sie zuerst Riesenärger, 2016 dann den mit 10 000 Euro dotierten Thaddäus-Troll-Preis. In dem Buch geht es um eine Rentnerin, die stundenweise als Betreuerin im Hesse Museum Gaienhofen arbeitet, diese Tätigkeit und ihre Kolleginnen beschreibt und sich so ihre ganz eigenwilligen Gedanken über Hermann Hesse und seine Hardcore-Fans macht.



Die Ich-Erzählerin ist mit der Autorin zwar nicht identisch, aber hat tatsächlich sehr viel mit ihr gemeinsam, unter anderem eben den Job im Museum, in dem Andresen seit 2009 arbeitet. Deshalb empörten sich nicht nur Hesse-Anhänger über den augenscheinlich frivolen Umgang mit ihrem Idol, sondern vor allem auch Personen, die sich in Andresens Schilderungen erkannten oder wiederzufinden glaubten. „Eine Freundin“, erzählt Andresen, „war so gekränkt, sie hat mir vorgeworfen: ‚Du hast mich ins Krankenhaus gebracht.“‘

Auch wenn sich dieser Sturm inzwischen gelegt hat, grübelt Andresen seither über einer Frage, auf die sie immer noch keine Antwort hat: „Darf man über wirkliche Menschen wirkliche Dinge schreiben?“ Woher aber nimmt sie die Chuzpe, es zu tun und sich und anderen damit weh zu tut? „Das ist die Autoreneitelkeit“, gesteht Andresen unverblümt. Zwar denke man, während man schreibe, noch lange nicht ans Veröffentlichen. Aber beim wiederholten Lesen stelle man fest: „Manche Stellen sind doch schon in Stein gemeißelt, die nimmt man nicht wieder raus. – Das ist ein ganz starkes Gefühl: Das bin ich. Nehmt mich so.

“ In solchen Momenten schreibe man „wirklich kurze Zeit mal für die Ewigkeit.“ Doch dass sie schreibe, erzähle sie nie, davor habe sie Scheu, es sei ihr peinlich. Bescheidenheit? Andresen lacht, überlegt und meint: „Im Grunde ist es arrogant, es nicht zu sagen.“ Denn dahinter stecke: „Ich schreibe nicht so wie ihr alle, ich schreibe wirklich.“

„Eine Sklavin der Wirklichkeit“ nennt sie sich denn auch manchmal, halb im Ernst, halb im Scherz. Denn natürlich erfindet sie auch, bildet die Realität nicht eins zu eins ab. Ein herausstechendes Markenzeichen ist ihr bissiger Humor, ihr Talent für hinreißend komische Szenen, etwa wenn die Ich-Erzählerin im Roman „Fichte im Bett“, ausgebildete Schauspielerin wie Andresen, auf dem Hohentwiel für sich allein die Jungfrau von Orleans deklamiert, doch zufällig belauscht wird von einem Singener Intendanten.

Dabei wollte Andresen gar nie lustig sein, sondern unverständliche, assoziative Texte schreiben. „Denn in bestimmten Phasen will man von der Avantgarde bewundert werden“, räumt sie ein. Wie kann man zeitgenössisch schreiben? „Das ist meine zentrale Frage“, sagt Andresen. Man müsse selbst viel gelesen haben, ständig mit der Welt in Kontakt sein. Aber das sei nur die Basis. „Dann muss eine Wende geschehen“, so wie bei Zsuzsanna Gahse, die Andresen sehr bewundert. „Es muss ein neuer Ton da sein, eine neue Art, drauf zu gucken.“ Schriftsteller müssten immer wieder neue Wege gehen. „Eine Überraschung muss dabei sein, das noch nie Dagewesene.“ Andresen betont: „Das ist sehr anspruchsvoll. Ich würde niemals von mir selbst sagen: Ich bin da. – Aber ab zu gelingt mir etwas in der Richtung.“

Dass sie witzig ist, stellte sie „sehr erstaunt erstmals 2003 beim Forum Wangen fest.“ Dort las sie eine Geschichte vor, die ihre Kollegen sehr erheiterte. Titel: „Mein Dorf soll gar nicht schöner werden“. Dieses Dorf erinnert nicht von ungefähr an Hemmenhofen, wo Andresen ihre Kindheit verbrachte und seit 20 Jahren wieder lebt, im 1920 von ihren Großeltern erbauten Haus, dessen Erdgeschoss sie im Sommer an Feriengäste vermietet. Schaut man hinaus, zieht das Stück See, das man durch Bäume und Sträucher sieht, automatisch das Auge an. Auf diesen Blick, den Andresen liebt und für sich haben will, lenkt sie verschmitzt die Aufmerksamkeit.

Jedes Wochenende im Sommer gingen dort Schweizer mit ihren Booten vor Anker, erzählt Andresen. „Ich müsste es ihnen gönnen, ich müsste ein netter Mensch sein.“ Jedoch: „Ich bin von Hass erfüllt. Ich habe eine Geschichte geschrieben.“ Eine Bodenseeanwohnerin, die sich über unerwünschte Badegäste ärgert, legt Brennbares und Benzin zurecht… Andresen grinst auf ihre spitzbübische Art und gesteht, sie habe diese Story verfasst, „um meinen Hass loszuwerden.“ Es funktioniere ein bisschen. Schreiben sei bei manchen etwas, das die Seele erleichtere und die Selbsterkenntnis fördere. Doch, ob Dichtung oder Wahrheit, nicht jedem gelingt das wie Andresen auf so eigene Art und witzige Weise, dass hinterher ein großer Literaturpreis dabei herausspringt.

Zur Person

Felicitas Andresen, geboren 1939 in Hemmenhofen, studierte Kunstgeschichte, danach noch Soziologie, arbeitete als Theaterschauspielerin und in einer anthroposophischen Heimsonderschule. Sie schrieb schon als Kind, legte aber erst 1991 los, nachdem einen Kurzgeschichtenpreis gewonnen hatte. Ihr erster, autobiografisch gefärbter, Roman „Beate auf den Knien“ kam 1993 bei dtv heraus. Es folgten 1995 das Kinderbuch ‚„Kinder sind nicht wasserlöslich‘, sagte die Prinzessin“ (tabu verlag), 2001 „Lene im Schilf“, eine „Salem-Novela“ (epubli), 2010 der Roman „Fichte im Bett“ (Drey-Verlag) und 2015 „Sex mit Hermann Hesse“ (Klöpfer & Meyer). Demnächst erscheint ein Jugendroman über ein geistig behindertes Mädchen und ihren „normalen“ Freund: „Die vornehme Pepsi und ihr Bodyguard“. (flo)

Leseproben von Felicitas Andresen

Hemmenhofen Krimi



Das Klavier stinkt. Das Klavier stinkt? Ich beuge mich ganz nah über die Tasten. Die Tasten stinken. Erbärmlich. Ich reiße das Fenster auf.

Ich habs ja gewußt. Freitag. Und Juni. Und die Sonne scheint. Sie sind da.

Alles auf Anfang.

Ich schütte eine Verschlusskappe Meister Proper in den Eimer und lasse warmes Wasser dazulaufen. Ich putze jede einzelne Taste, jede weiße, jede schwarze. Immer wieder rieche ich daran. Ich reibe die Tasten trocken, ich poliere sie. Der eklige Mensch hat kurz gegrüßt und sich dann sofort ans Klavier gesetzt. Hat losgelegt, rauf und runter, rauf und runter, und glaubt mir, ich weiß, was ich sage, nur ab und zu mal über die Schulter geschaut, ob ich beeindruckt bin. Rachmaninov.

Die Angeber spielen immer Russen. Oder Liszt.

Sie sind also wieder da.

Ich lasse das Klavier offen stehen. Ich gehe ums Haus und setze mich auf die Bank. Von hier aus kann ich den See sehen. Durch den Rahmen, den die Erle und die Pappel bilden. Ich kann den See auch von anderen Stellen des Gartens aus sehen. Aber da sind die Lücken klein, wie Schießscharten. Von hier, von der Bank aus, sehe ich ein Stück See. Kein Panorama, eine Vignette. Oder eine kleine Bühne. Eine winzige Bühne. Wenn ich mit dem Daumen und dem Zeigefinger einen Kreis bilde und den Arm langmache, umranden meine Finger die Bühne. Und diese Bühne ist jetzt verstellt. Durchkreuzt. Von Mast und Tauen. Der See ist ruhig. Der Mast bewegt sich nur leicht. Es ist warm. Es ist eigentlich heiß. Ich gehe ins Haus und schalte das Radio ein. Bayern 5. Nachrichten alle Viertelstunde. Mit Wetterbericht. Da. Am Alpenrand gibt‘s Gewitter. Sogar starke. Hört Ihr? Es gibt Gewitter! Lebensgefährlich, dann auf dem Wasser zu sein. Hören sie Radio? Bestimmt nicht. CD-Player. Jeder sein eigener Programmdirektor. Die hören ... was hören die vermutlich? Reinhard May. Über den Wolken muss die Freiheit grenzenlos sein. Oder auf dem Wasser. Ich stopfe Batterien in meinen Kassettenrecorder, der zugleich Radio ist und gehe durch den Garten zum Ufer. Sie ankern nicht direkt am Ufer. Schon so fünfzig Meter weit draußen. Dürfen sie das? Schilfgürtel, Wasservögel, Naturschutzgebiet? Ich muss bei der Gemeinde fragen. Es ist ein großes Segelboot mit Motor für alle Fälle. Sie liegen in der Sonne. Sicher nackt. Von hier aus seh ich das nicht.

Ich beginne Schilf zu schneiden und stelle das Radio laut. Bayern 5. Nachrichten. Wetter. So laut wies geht. Gewitterfront. Alpenrand. Sie hören es wohl. Sie setzen sich auf und schauen zu mir her. Ich schneide Schilf und beachte sie nicht. Der Himmel ist dunstig. Noch keine Sturmwarnung von Steckborn her. Sie legen sich wieder hin. Es kommt noch, sage ich durch die Zähne, schalte das Radio aus und gehe ins Haus…



Die vornehme Pepsi und ihr Bodyguard



Igel



Ich sitze gerade am Klavier und übe „Für Elise“ oder was ähnlich Abgelutschtes aus der Telekom-Warteschleife in so einer Idiotenfassung ohne b´s und Kreuze, sprich Vorzeichen, da klopft es an der Außentür. Wir haben nämlich einen Türklopfer. Jedes Mal, wenn es klopft, denkt man, draußen steht die Mordkommission. Aber der Türklopfer ist alt und das ist stilvoll. Deshalb bleibt er da und wir bekommen keine Klingel. Draußen steht aber nur Pepsi. Ihr Gesicht ist längsgestreift. (Tränen).

Sie hält einen ziemlich toten Igel an die Brust gedrückt. Sie hat ihn in ein kariertes Küchenhandtuch gehüllt, vermutlich, damit es nicht so sticht.

„Er hat Strom gekriegt. Kannst du ihn reparieren?“

Ich habe mal einen Raben gepflegt. Er wurde gesund und zahm, zahmer, am zahmsten. Er machte einem ständig die Schuhbänder auf (sofern man sie zu hatte), hackte den Kids in die Pausenbrote und klaute die Salzbrezeln aus ihren Bahlsen-Tüten. (Wenn sie mal so etwas Exotisches hatten). Seitdem habe ich einen Ruf wie der Heilige Franziskus.

„Wo hast du ihn gefunden?“

„Unter dem Zaun für die Schafe“, sagt Pepsi.

Ich gehe mit Pepsi in den Garten. Ich nehme einen Spaten mit und grabe ein mittelgroßes Loch, nicht zu nah am Rhabarber. Der ist nämlich reif und meine Ma hat versprochen, sie macht Rhabarber Kompott mit Vanillepudding.

„So“, sage ich. „Jetzt legen wir den Igel in das Loch und warten bis morgen. Wenn er weg ist, ist er entweder auferstanden oder einfach wieder gesund. Wenn er noch da ist und sich nicht bewegt, begraben wir ihn. Wir machen ein Kreuz und du kannst was drauf schreiben. 'Igel, vom Blitz erschlagen'. Oder: 'Igel wollte ein Schaf entführen. Das ging schief.' Und dann sprechen wir ein Gebet.“

„Müde bin ich, geh zur Ruh?“

„Das passt genau.“

„Wenn er wieder gesund wird, kann er aber nicht aus dem Loch raus. Kannst du nicht eine Rampe graben, wie für einen Rollstuhl?“

„Da spricht die Fachfrau“, sage ich und seufze. „In Ordnung. Ich grabe eine Schräge.“

Ich tu's.

„Wollen wir ihm nicht doch lieber Arnika-Kügelchen geben?“

„Nee, Pepsi. Ich bin nicht die Apotheke. Und ich habe auch keine Zeit mehr. Die Sprechstunde ist beendet. Bis morgen. Und tschüss.“

Sie heult wenigstens nicht mehr.

So was kann ich inzwischen ganz gut.



Ich heiße übrigens Felix. Ich werde demnächst fünfzehn. Meine Mutter ist Theaterpädagogin, freischaffend, und arbeitet unter anderem in der Beklopptenschule nebenan. Die Gagas, also die behinderten Kinder - also auch Pepsi -, wohnen da, es ist eine Art Internat. Und wir wohnen direkt daneben. Seit einem halben Jahr, genau genommen. Davor, in der Stadt... aber davon erzähle ich mal zwischendurch. Also, immer wenn „IN DER STADT“ drüber steht, erzähle ich was von früher. Von der Zeit, bevor ich hierher aufs Land gekommen bin.

Jetzt erst mal wieder was zum Thema Igel.

Am anderen Morgen ist der Igel immer noch tot.

Pepsi kommt in der Frühstückspause.

„Darfst du eigentlich so einfach vom Schulgelände runter?“, frage ich.

„Ich glaube, zu dir darf ich.“

Das stimmt natürlich nicht. Haben die da drüben mal wieder nicht aufgepasst. Ist auch nicht einfach, die zu hüten. Die sind schon ganz schön durchgeknallt. Und bekommen nur Tröpfchen und Kügelchen als Medizin, keine Dröhnung wie in anderen Heimen. Also harte Psychopharmaka, wie meine Mutter das bezeichnet.

„Ist der Igel tot?“, fragt Pepsi.

„Mausetot. Igeltot. Ich hole den Spaten.“

Pepsis Lippen zittern.

„Erst noch eine Blume“, sagt sie.

Aha. Sie war schon mal auf einer Beerdigung. Kennt die Bräuche.

„Darf ich die nehmen? Die mit dem Katzengesicht?“

„Die Stiefmütterchen? Von mir aus.“

Sie stellt sich mit den Stiefmütterchen neben das Loch.

„Schlaf gut, lieber Igel. Flieg in den Igelhimmel. Da sind ganz viele Igelfreunde von dir und ihr könnt den ganzen Tag Memory spielen. Und vielleicht sehe ich dich ja wieder, in deinem nächsten Erdenleben.“

Ich betrachte Pepsi. Nette Idee, dass der Igel noch 'ne zweite Chance bekommt. Über solche Dinge reden die anscheinend in ihrer Schule.

Ich bin jetzt in einer Waldorfschule. Das ist eine Einrichtung, die so ähnlich tickt, nur für mehr oder weniger normale Kinder. Aber von mehreren Erdenleben war noch nicht die Rede. Kommt vielleicht noch. Pepsi lässt die Blumen auf den toten Igel fallen.

Ich schaufele das Loch zu.

Dann beten wir.

Sie hat es sich anders überlegt und betet:

„Vom Kopfe bis zum Fuß bin ich Gottes Bild.

Vom Herzen bis in die Hände spüre ich Gottes Hauch.

Spreche ich mit dem Munde, so folge ich Gottes Willen.

Wenn ich Gott erblicke, in Vater und Mutter, in allen lieben Menschen, in Tier und Blume, in Baum und Stein,

gilt Furcht mir nichts, nur Liebe zu allem, was um mich ist, amen.“

„Hübsch“, sage ich. „Ist das euer Nachtgebet?“

Pepsi nickt.

„Komm“, sage ich, „Leichenschmaus ist drinnen.“

Wir teilen uns ein Mars und trinken Apfelschorle.

„Wann machen wir das Kreuz?“, fragt Pepsi.

Weia, das artet ja wirklich aus.

„Du musst fragen, ob du noch mal kommen darfst. Sonst kriegen wir alle beide fetten Ärger. Jetzt erst mal ab nach Hause. Ich muss an meine Biographiearbeit. Dafür habe ich heute eigens schulfrei.“

Ich schiebe sie zur Tür hinaus.

„Pepsi“, sage ich. „Es geht nur um die Igelbeerdigung und nicht um Nachmittagsbetreuung von Pepsi Irgendwie, hast du mich verstanden?“

„Nein“, sagt Pepsi und geht.



In der Stadt



Ich werde jetzt von früher erzählen. Von der Zeit, bevor wir hierhergekommen sind. War ziemlich anders, das könnt ihr mir glauben!

Zum Beispiel: Heute haben wir Bierdosen von der Tankstelle geholt. Einer von uns sieht aus wie 18. Der macht den Einkauf. Wir machen Dosenstechen. Stechen rein in die Dose direkt über dem Boden und ziehen oben die Lasche auf. Das Bier schießt raus wie die Niagarafälle, man muss schlucken wie unter Wasser und wird ganz schnell betrunken. Wir sind im Park. Wir haben Musik dabei, schön laut, die Kumpels wälzen sich im Gras, gackern und grölen, und mir wird auf einmal schlecht. Ich schleich' mich weg, die merken eh nichts mehr. Ich setz' mich in der Nähe an einen Teich und starre auf die schwimmenden Blumen. Weiße, gelbe, rosa. Perfektes Styling. Sehen aus wie aus Spritzguss. Auf der Entengrütze liegen Bierdosen. Davon wird mir noch schlechter. Ich geh' nach Hause. Mein Handy gibt Laut. Ich habe eine SMS: „Feigling, Verräter. Wo bist du hin? Rückwärtsessen?“

Ich antworte: „Exakt. Ich sollte auf Öko-Bier umsteigen. Kotzt sich gesünder.“

Ich leg' mich ins Bett und schaue der Zimmerdecke zu, die sich langsam dreht wie die Erde um die Sonne im Planetarium. Das hört sich harmlos an, ist aber ein ekliges Gefühl. Zum Glück schlafe ich irgendwann ein, und wie meine Ma nach Hause kommt und mich zum Abendessen holen will, bekommt sie mich nicht wach. Ganz kurz merke ich, wie sie an mir schnuppert. Dann bin ich wieder weg.



Das Kreuz



„Ich hab' gefragt. Ich darf ein Kreuz für den Igel machen.“

„Wen hast du gefragt?“

„Meine Erzieherin. Sie heißt Natalja.“

Ah, die schöne Russin. Na, die frag' ich, ob das stimmt.

„Gut. Hier hast du ein Blatt und einen Stift. Schreib.“

„Ich kann nicht schreiben.“

„Ja. Weiß ich. Aber Buchstaben kannst du doch.“

„Ja. Aber nicht alle.“

„Okay. Ich diktier‘ dir. Großes R, großes E, großes Q...“

„Kann ich nicht.“

Ich schreibe ein Q für sie und diktiere weiter.

Pepsi schreibt.

U-I-E-S-C-A-T I-N P-A-C-E.

„Was heißt das?“

„Ruhe in Frieden. So. Das kleben wir jetzt auf ein Brett.“

Wir finden ein Brett, einen Pfahl, Nägel und einen Hammer. Ich haue das Brett kreuzförmig auf den Pfahl und den Pfahl mit dem Hammer in die Erde. Am Kopfende vom begrabenen Igel.

„Das hält bis zum Jüngsten Tag“, sage ich.

„Wann ist der?“, fragt Pepsi.

„Das zieht sich noch.“

„Zeigst du mir Schreiben?“

Soweit kommt's noch. Da drüben die Pauker kriegen die fetten Gehälter und ich soll die Arbeit machen.

„Nee, Pepsi. Das war's mit uns.“

„Krieg ich noch ein Mars?“

„Heiße ich Edeka?“, frage ich. „Mach 'n Abgang. Und keine toten Tiere mehr in den nächsten zehn Jahren.“