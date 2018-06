Kunst Das Museum der 1000 Orte macht verborgene Kunst sichtbar

Kein öffentliches Gebäude in Deutschland kommt ohne Kunst aus. Schade nur, dass die bislang rund 10.000 öffentlich finanzierten Werke der Öffentlichkeit oft nicht zugänglich sind. Ein virtuelles „Museum der 1000 Orte“ zeigt diese Werke nun – 141 sind bislang erfasst, und es kommen immer neue hinzu. SÜDKURIER-Mitarbeiter Wolfgang Bager hat sich dort umgesehen und weiß: Auch Kunstwerke in Waldshut und Rheinfelden sind in dem Museum zu sehen.

Kunst am Bau ist schön. Und nicht unbedingt teuer. Zwischen 0,5 und 1,5 Prozent der Bauwerkskosten eines öffentlichen Gebäudes müssen für die künstlerische Ausgestaltung aufgewendet werden. Seit 1950 ist das gesetzlich geregelt. Rund 10.000 Kunstwerke sind seither auf diese Art entstanden, haben den Betrachtern zu neuen Einsichten, den Künstlern zu Aufträgen und Renommee verholfen. Der Steuerzahler als Mäzen. Doch augenfällige tonnenschwere Skulpturen im Eingangsbereich eines Regierungsgebäudes sind eher die Ausnahme. In den meisten Fällen ist öffentlich finanzierte Kunst der Öffentlichkeit gar nicht zugänglich. Im Inneren von Ministerien, in Innenhöfen oder gar an ganz geheimen Orten wie der Zentrale des Bundesnachrichtendienstes oder im Bundeskriminalamt fristen die Werke ihr Dasein.

Damit diese Kunst nicht für immer im Verborgenen blühen muss, gibt es jetzt das „Museum der 1000 Orte“. Eine Online-Präsentation zeigt inzwischen 141 Werke von 124 Künstlern an 71 verschiedenen Orten. An der Erweiterung wird ständig gearbeitet. Ute Chibidziura, die zuständige Projektleiterin im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, hofft, dass das Museum mit 1000 Orten bald auch tatsächlich seinem Namen alle Ehre machen wird. Trotz des riesigen Bestandes wird es dem Betrachter leicht gemacht, sich in der virtuellen Kunsthalle zurecht zu finden. Er kann sich bei seinem „Rundgang“ entweder an den jeweiligen Orten orientieren, an den Werken oder ihren Künstlern. Führender Standort ist natürlich die Bundeshauptstadt Berlin mit 26 Werken, gefolgt von ihrer Vorgängerin Bonn mit zehn Schauplätzen. Durch Botschaften und andere Auslandsvertretungen sind Orte in aller Welt vertreten – zwischen Athen und Warschau, Mexiko-Stadt und Tokio.

Virtuelle Sammlung im Internet

Sieben Wissenschaftler haben mit acht Jahren Vorlauf die virtuelle Sammlung geschaffen. Jedes Kunstwerk, ob nun Gemälde, Skulptur oder Installation, wird aus verschiedenen Perspektiven gezeigt und auch erklärt. Denn die Vorgabe in den Ausschreibungen für Kunst am Bau verlangt einen inhaltlichen Bezug des Werks zu dem Ort, für den es geschaffen wird. Und dieser Bezug wird ausführlich erläutert. Außerdem informiert eine Kurzbiografie über Leben und Werk des Künstlers und verweist auf weitere Arbeiten.

Der Reiz des Online-Museums liegt nicht nur in den Einblicken in oftmals geheime Orte, sondern auch in der Möglichkeit, Kunstwerke aus einer Perspektive zu sehen, die dem Besucher vor Ort gar nicht möglich wäre. So zum Beispiel am Stasi-Museum in Berlin-Lichtenberg, wo sich über das Haus 1 des ehemaligen DDR-Ministeriums für Staatssicherheit in der Normannenstraße dreidimensional das Raumbild eines Behörden-Eingangsstempels erstreckt. Beginnend auf dem Platz vor dem Gebäude, findet der Schriftzug zunächst auf dem Dach des Vorbaus und schließlich auf dem Gebäude-Dach seine Fortsetzung. Im Ganzen ist das Werk nur aus der Luft zu erkennen. Entworfen hat die beeindruckende Installation das „raumlaborberlin“, eine aus neun Architekten bestehende Künstlergruppe.

Von oben ist die Sicht am besten

Ebenfalls nur aus der Vogelperspektive voll erschließbar ist Via Lewandowskys „Roter Teppich“ im Eingangsbereich des Bendlerblocks in Berlin, dem zweiten Dienstsitz des Verteidigungsministeriums. Betritt man die Säulenhalle, wirkt das Muster des riesigen Teppichs wie ein abstraktes Dekor. Mit jedem weiteren Stockwerk gewinnt die textile Arbeit an Kontur, bis sie schließlich ganz von oben als Luftbild des im Krieg zerstörten Gebäudes erkennbar wird. Streng geheim auch der Hochsicherheitsbereich des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Köln. Dort hat im Treppenhaus das Künstler-Duo Christiane Dellbrügge und Ralf de Moll auf dem nackten Sichtbeton ein paar Striche und Linienknäuel aufgetragen („Spuren von Leben“), die der Fachmann als Reifenspur eines Raumfahrtmobils auf dem Mars identifiziert.

Unter den inzwischen 124 in der Datenbank gespeicherten Künstlern finden sich auch Vertreter aus dem Südwesten Deutschlands. So der aus Singen stammende Beuys-Schüler Felix Droese. Er hat im Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Flure mit überlebensgroßen türhohen Darstellungen von Stieren in den Farben Blau, Rot, Gelb und Schwarz sowie Farbaufträgen aus Bronze und Kuhmist gestaltet. Droese sieht in dem Stier das Arbeitstier.

Zwei Werke im Südwesten

Nicht öffentlich einsehbar, aber dennoch nicht zu übersehen ist die massive Stahlskulptur „Courante“ (Vom Lauf der Dinge), die sich im Innenhof des Bundesfinanzministeriums vor der streng gegliederten Fassade des ehemaligen Reichsluftfahrtministeriums ausbreitet. Eine Arbeit des Ravensburger Bildhauers Robert Schad. Als einzige Orte in Baden-Württemberg sind jetzt die Zollanlagen in Waldshut-Koblenz und Rheinfelden neu in das Museum aufgenommen worden. In Waldshut prangt ein vier mal fünf Meter großer Warenkorb auf dem Dach des Abfertigungsgebäudes, gestaltet von Norbert Radermacher. Und an der Gemeinschaftszollanlage Rheinfelden Autobahn weist eine lustiges Fabelwesen, vom Künstler Thaddäus Hüppi als ein Golem ausgewiesen, dem Reisenden den Weg in ein Reich der Fantasie.

So ist das virtuelle Museum nicht nur für die durchschnittlich 1500 Besucher pro Monat, die online durch die Schau schlendern, ein Gewinn, sondern auch hilfreich für die Archivierung und Bestandssicherung der Werke, wie Projektleiterin Ute Chibidziura betont. Denn auch Bundesbauten wechseln im Laufe der Zeit den Besitzer, gelangen in private Hände – und der Zugriff auf die Kunst wird dadurch schwieriger. „Sammeln, Zeigen und Bewahren“, die klassischen Aufgaben der Museums-Arbeit, behalten also auch im Museum der 1000 Orte ihre Gültigkeit.

Und http://www.museum-der-1000-orte.de geht’s zum Museum der 1000 Orte – der Eintritt ist frei, die Schau ist durchgehend geöffnet.