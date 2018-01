Kino Das Leuchten der Erinnerung: Jetzt wird es sentimental

Paraderollen für zwei Welt-Stars: Helen Mirren und Donald Sutherland spielen in „Das Leuchten der Erinnerung“ ein altes Ehepaar.

Rüstige Rentner werden im Kino immer mal wieder auf Reisen geschickt. Doch jenseits des Alters haben die beiden Protagonisten in „Das Leuchten der Erinnerung“ wenig gemein mit putzigen Pensionären, die es sich etwa vor ein paar Jahren im „Best Exotic Marigold Hotel“ gemütlich machten.

Ella (Helen Mirren) und John (Donald Sutherland) sind seit fast 50 Jahren verheiratet, und langsam merken sie, dass ihnen die Zeit davon läuft. Bevor es zu spät ist, wollen sie sich einen Traum erfüllen und Hemingways einstiges Haus in Key West besichtigen. Also brechen die beiden in ihrem seit Jahren nicht mehr bewegten Wohnmobil von Boston Richtung Florida auf, ohne ihren erwachsenen Kindern etwas zu verraten. Ganz zu schweigen davon, dass der ehemalige Professor John an Alzheimer erkrankt ist – und auch Ella längst nicht so rüstig und gesund ist, wie sie vorgibt. Der Roadtrip entlang der US-Ostküste entwickelt sich zu einem sommerlichen Abenteuer, in dessen Verlauf es zu brenzligen Situationen an Highway-Raststätten und auf Campingplätzen kommt und obendrein auch dunkle Ehe-Geheimnisse offenbart werden.

In Italien wurde vor einigen Jahren der Roman „The Leisure Seeker“ des Amerikaners Michael Zadoorian zum Bestseller, und so ist es vielleicht keine Überraschung, dass mit dessen Verfilmung der italienische Regisseur Paolo Virzi sein englischsprachiges Debüt präsentiert. Über die heutigen USA erzählt er allerdings erstaunlich wenig, auch wenn er sein Ruheständler-Ehepaar zwischendurch mal in eine Wahlkampf-Demonstration von Anhängern Donald Trumps geraten lässt.

Überhaupt versteht sich „Das Leuchten der Erinnerung“ darauf, zu keinem Zeitpunkt durch Überraschendes oder auch nur Subtilität aufzufallen. Die Geschichte hat mehr als einmal mit Unglaubwürdigkeiten zu kämpfen, verläuft stets exakt so, wie man es vorhersieht, und setzt lieber auf Sentimentalität als auf Realismus. All das verhindert allerdings nicht, dass der Film sein Ziel ohne Umschweife erreicht – und sein Publikum punktgenau in Herz und Tränendrüse trifft. Dass er in dieser Hinsicht so effizient ist, verdankt Virzi nicht zuletzt seinen Hauptdarstellern. Mirren und Sutherland sind – wie so oft – besser als das Material, mit dem sie arbeiten müssen, und verleihen dieser Geschichte mehr Witz und Wärme, als sie eigentlich verdient hat.

Regie: Paolo Virzi

Darsteller: Donald Sutherland, Helen

Mirren, Janel Moloney, Christian McKay

Länge: 113 Minuten

FSK: ab 12 Jahre

Verleih: Concorde

Fazit: Klischeehaft konstruiertes Rentner-Roadmovie, das dank der Hauptdarsteller trotzdem zu Herzen geht.

