Werkstattbesuch: Die Konstanzer Autorin Chris Inken Soppa ist eine Meisterin der konzentrierten Erzählung

Ein „Clavier-Virtuose“ übt im Sanatorium nach einem selbstverschuldeten Unfall wieder endlos Etüden, eine essgestörte Stalkerin hofft vergeblich auf einen Anruf des Objekts ihrer Begierde, ein Greis zerfällt und fürchtet die Abschiebung ins Altenheim. Die Autorin Chris Inken Soppa kann auf wenigen Seiten ein ganzes Leben verdichten. So sah das auch die Jury des Münchner Kurzgeschichtenwettbewerbs, die ihre Greisen-Story „Wände hören“ 2014 zu ihrem Favoriten erkor.

Auch die drei Romane, die Soppa bis dato veröffentlichte, sind schmal an Umfang, doch reich an Inhalt. Dabei hat Soppa ein Faible für kauzige – und wechselnde – Protagonisten. In ihrem Debütroman „Unter Wasser“ ist das ein erfolgloser Filmregisseur, der beim Schwimmen vom Blitz getroffen wird, in „Ring der Narren“ sind das etwa Milton Meier, Wareneintüter im Bioladen oder ein zum Islam konvertierter Nachfahr Napoleons III..

Soppa, eine genaue Beobachterin, sieht Skurriles durchaus im Alltag. Auch Autobiografisches fließt in ihre Geschichten ein. „Letztendlich ist alles irgendwie biografisch“, findet sie. „Künstler denken sich gar nicht so viel aus. Sie stellen das zusammen, was sie erleben – nur in unterschiedlichen Kombinationen.“ Soppa war Radiomoderatorin und schwimmt gern wie Niks aus „Kalypsos Liebe zum kalten Seerhein“, ihrem dritten Roman. Sie zog, wie eine ihrer Heldinnen aus „Ring der Narren“, als Kind in den Ferien mit einem Wanderzirkus umher, mit dessen Direktor die beste Freundin ihrer Mutter liiert war. Und Soppa spielt auch Klavier.

Manchmal tauge eben Besonderes, das man selbst erlebt habe, als Rohmaterial für Literatur. Zu ihrer Niks regte sie eine schöne alte Frau an, die Soppa beim Schwimmen beobachtete. Sie habe sie bewusst nicht angesprochen. „Ich habe mir da so ein Bild gemacht. – Ich wollte eine Persönlichkeit beschreiben, wie ich sie selbst gerne mal treffen würde.“ Eine ältere Frau wie Niks, Teenager, Männer – Soppa schafft unterschiedlichste Charaktere. Wie gelingt ihr das? „Ich denke, das kann jeder, der viel liest. Da muss man sich ja auch in Leute hineinversetzen, die man nicht kennt und mit denen man im richtigen Leben vielleicht nichts zu tun haben will.“

Neben intensiver Lektüre hat Soppa noch eine ganz eigene Art, sich inspirieren zu lassen: Von jedem ihrer Charaktere besitze sie „ein Ding im realen Leben“, so ein Zirkusprinzessinnenkleid, einen Füller mit dem eingravierten Namen des Protagonisten, ein Schmuckstück oder auch ein paar Schuhe, wie sie Thomas aus „Unter Wasser“ tragen könnte. „Mit diesen Sachen umgebe ich mich dann, solange ich schreibe.“

Ihre Kurzgeschichten, erläutert sie, entstünden immer durch einen äußeren Anstoß, etwa das jeweilige Thema der Literatur-Jahresschrift „Mauerläufer“ oder ein Reiseerlebnis. So war sie im vergangenen Sommer in Belfast, das sie in den 1980er Jahren kenngengelernt hatte. Jetzt gebe es dort keine Soldaten und Panzer mehr. „Aber ich habe gemerkt: Diese Mauern sind noch da. Die Leute haben unheimlich Angst vor dem Brexit.“ Soppa stellte fest: „Das wühlt mich auf. Ich muss es abarbeiten, aus dem Kopf kriegen.“ So entstand eine Kurzgeschichte für den nächsten „Mauerläufer“.

Ein Lieblingsgenre hat Soppa nicht: „Die Mischung macht’s. Ich könnte es nicht aushalten, immer gleich zu schreiben und über die gleichen Themen.“ Mit ihrem Mann, dem Grafikdesigner Ralf Staiger, hat Soppa auch das Künstlerbuch „Animalikon“ sowie ein Kinderbuch herausgebracht: „Kaspar und die verschwundene Riechkugel: Ein Abenteuer aus der Zeit des Konstanzer Konzils.“ Beide arbeiteten für die Konzilsausstellung im Rosgartenmuseum, Staiger machte etwa Illustrationen mittelalterlicher Straßen, Soppa übersetzte Texte ins Englische. Das Mittelalter hat das Paar „noch nicht richtig losgelassen“. Derzeit arbeitet es an einem Romanprojekt über Konstanzer Bürger aus dem frühen 15. Jahrhundert.

Mit Matthias Kehle hat Soppa außerdem „Das gibt es nur am Bodensee“ verfasst, ein Reisesachbuch, das im April 2018 erscheint. „Das ist mehr so zum Geld verdienen“, sagt Soppa offen. Letzteres hat, was ihr belletristisches Werk angeht, weder für sie Priorität noch ihre Verlegerin Josefine Rosalski, in deren Berliner Kleinverlag „Edition Karo“ Soppas Romane, ihre Übersetzung des irischen Romans „Der Felsengarten“ sowie „Animalikon“ erschienen sind.

Soppa sagt: „Ich denke, wenn man vom Schreiben leben will, dann schreibt man anders.“ Und fügt hinzu: „Ich habe eine ganz große Freiheit.“ Sie genieße es, dass sie als Autorin und Übersetzerin aus dem Englischen und Französischen zuhause arbeiten könne. Ab und zu moderiert Soppa auch Veranstaltungen. Aber eine berufliche Rückkehr in die Medien kann sie sich nicht vorstellen: Journalismus empfand sie „als sehr anstrengend. Ich hatte das Gefühl, da kommt man überhaupt nicht zur Ruhe. Man muss auf Kommando kreativ sein. Das hat mich geschlaucht.“ Als freie Schriftstellerin, so der Eindruck, ruht sie ganz in sich und schöpft daraus ihre Kraft und Konzentration.



Zur Person Chris Inken Soppa kam 1966 in München zur Welt, wuchs in Friedrichshafen auf und lebt heute in Konstanz. Sie studierte Anglistik und Romanistik in Konstanz und Dublin. Danach war sie Nachrichtenredakteurin, u.a. beim MDR. Soppa arbeitet auch als Übersetzerin aus dem Englischen und Französischen. Ihr Romandebüt „Unter Wasser“ veröffentlichte sie 2010, die Romane „Ring der Narren“ und „Kalypsos Liebe zum kalten Seerhein“ folgten 2012 und 2015. Mit ihrem Mann Ralf Staiger brachte sie das Künstlerbuch „Animalikon“ sowie das Kinderbuch „Kaspar und die verschwundene Riechkugel“ heraus. Im April 2018 erscheint das Reisesachbuch „Das gibt es nur am Bodensee“, das Soppa mit Matthias Kehle verfasste. (flo)

Im Folgenden ein Textauszug aus Soppas aktuellem Romanprojekt „Schachzabel“ über Konstanzer Bürger im 15. Jahrhundert:

"Änneli war hochgewachsen, größer als der Ludwig, sogar größer als der Hans. Der wollte nicht zu seiner Schwester aufschauen und verbot ihr, in seiner Gegenwart zu stehen. Wir haben dich zu gut ernährt, jammerte er, welcher Mann soll dich nehmen? Ein langer wie Hainrich, erwiderte Änneli, bis dahin sitze ich gerne. Statt im Haus zu helfen, erklärte sie dem Ludwig lateinische Formen oder klimperte auf einer Laute, die Hainrich ihr aus dem Züricher Niederdorf mitgebracht hatte. Manchmal sang sie wehmütige Lieder. Der Ludwig hielt sich entweder die Ohren oder furzte mit den Achselhöhlen dazu. Hainrich aber hörte es gern, wenn Änneli spielte. Ihre langen, geraden Finger brachten die Saiten immer besser zum Klingen. Selten schepperte oder schnarrte es noch, dann blickte sie auf und sagte zu Hainrich, du störst.

Vielleicht will der lange Hainrich gleich unser ganzes Haus übernehmen? Der Hans war laut geworden. Und ihr Frauen, wovon redet ihr nur? Die eine versucht sich auf Latein und mit ungehörigen Liedern, die andere tut, als sei die ganze Welt aus Schachfiguren, die man hin und her schieben kann. Vielleicht lässt sich Hainrich gern schieben, ich jedenfalls nicht.

Gretlin erhob sich, doch Hans übertönte sie: Zeit, dass wir für Anna einen Ehemann finden, der ihr zeigt, wozu Gott sie gemacht hat. Ich wüsste schon einen, das ist eine gute Gelegenheit! Zum Festmahl für den König werd ich ihn in unser Haus bitten.

Wen, fragte Änneli blass. Ein Knacken ertönte, der Ludwig hatte seine Schreibfeder durchbissen.

Wart ab. Er wird dich anschauen und wenn er dich will, verhandle ich mit ihm.

Du redest wie ein lampartischer Sklavenhändler, sagte Gretlin.

Wir müssen froh sein, wenn einer sie nimmt. Ich will ihr auch nicht mehr mitgeben, als der Mann für uns wert ist.

Der Hans wandte sich aus der Schreibstube, Änneli legte ihre Stirn auf die Saiten und erzeugte ein Wimmern. Dann legte sie die Laute beiseite, lief hinaus. Gretlin folgte ihr. Mit der zerbrochenen Feder im Mund trödelte der Ludwig hinterher. Nur Hainrich blieb zurück, wie konnte es sein, dass der Hans, sein älterer Bruder, so klein und wütend geworden war?"