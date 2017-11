Kultur Das Kammertheater Riehen zeigt eine Komödie mit dem gewissen Etwas

Das Kammertheater Riehen startet mit der turbulenten Weihnachtsfarce „Weihnachten auf dem Balkon“ unter neuer künstlerischer Leitung.

Neuer Name, neuer Anstrich, neues Stück: Im frisch renovierten Kammertheater Riehen (ehemals Ateliertheater) sind andere Theatermacher am Ruder. Der deutsche Schauspieler und Regisseur Simon Rösch, der aktuell bei den Burgfestspielen Rötteln inszeniert, und seine Schweizer Kollegin Isolde Polzin haben das Kellertheater von Dieter Ballmann übernommen. Zum Neuanfang präsentieren sie mit großem Stammensemble das Boulevardstück „Weihnachten auf dem Balkon“ von Gilles Dyrek, das alles hat, was französische Komödien so einzigartig macht: das gewisse Etwas, Esprit und Witz, brillanter Stil, flotte Dialoge und allgemein niveauvolle Unterhaltung.

Es ist Heiligabend, doch ausgerechnet an diesem Datum zum Fest der Liebe ist es mit dem Familienfrieden schnell dahin. Ein vorgeblicher Arzt, der in Wirklichkeit Schlachter ist und als Geburtshelfer fungiert, und ein verkleideter Weihnachtsmann, der betrunken zur Bescherung anrückt, sind nur zwei der Personen, die ein Chaos veranstalten. Im Nachbarhaus bringt der Grufti-Sohn sein Frettchen Luzifer mit, der überforderte Vater lässt die Pute fallen, die gestresste Hausfrau überwirft sich mit der Schwiegermutter. Die familiären Katastrophen sind unabwendbar, Irrungen und Wirrungen nehmen kein Ende und die Konflikte und Notlügen nehmen zu. Schon bald liegen die Nerven blank.

Das Szenario kennt man aus manchen Familien; es sind vertraute Typen und Charaktere, die Generationenkonflikte sind gut beobachtet. Manches erscheint absurd, aber nahe an der Realität und hat zwingende Logik. In dieser rasant ablaufenden Mehr-Generationen-Komödie übernehmen sechs Schauspieler zwölf Rollen. Rösch spielt eine schwierige Rolle, ein Kind, den bockigen und quengeligen Benjamin auf dem Tretrad. Polzin wechselt die Fronten als giftiges „Schwiegermonster“ und Hochschwangere.

Egon Klauser mimt den Heimlichtuer-Vater, der mit der Geliebten telefoniert, und den Weihnachtsmann im Champagnerrausch, dem der Bart fehlt. Birgit Niethammer ist die entnervte Hausfrau und (gegenüber) die männerbetörende junge Dame, die den x-ten Liebhaber anschleppt. In einer Doppelrolle als Lover und Loser, Metzger und falscher Doktor, überzeugt Olaf Creutzburg in zwei konträren Männertypen. Nico Deleu bleibt als pubertierender Youngster im Gothic-Look mit Piercing und düsterem Outfit in nachhaltiger Erinnerung.

Also eine Familienaufstellung, die komischer, nervenaufreibender, verrückter nicht sein könnte. Die Regie legt ein flottes Spieltempo vor, die Auf- und Abgänge auf den Balkonen sind gut getimt, die Auftrittsanschlüsse klappen perfekt, das Komische wirkt echt und nicht allzu überzogen. Und die Darsteller glänzen durch Wandlungsfähigkeit und raschen Kostüm- und Rollenwechsel. Also kein besinnliches Stück, sondern eine amüsante, schwarzgallige Weihnachtsfarce.

Das Stück wird gezeigt am 17., 18., 24. November, 20 Uhr, und an weiteren Terminen bis Silvester.