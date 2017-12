Stuttgart Das Jahrzehnt des Aufbruchs

Das Haus der Geschchte in Stuttgart will das Lebensgefühl der Sechzigerjahre wieder erfahrbar machen

Viele können sich noch an die Auseinandersetzungen erinnern: Wie laut darf die Musik sein? Wie kurz darf der Rock sein? Wie lang darf das Männerhaar sein? Solche Fragen zogen sich in den 1960er-Jahren durch viele Familien. Das Haus der Geschichte in Stuttgart stellt das Jahrzehnt des Aufbruchs in den Mittelpunkt der Ausstellung „Denn die Zeiten ändern sich“.

Der Titel ist Programm. 1964 brachte der Rockmusiker Bob Dylan den Song „Times are changing“ auf den Markt. Er wird zur Hymne einer ganzen Generation, die sich gegen die Eltern auflehnt. „Es geht uns um das Lebensgefühl in diesen Jahren“, sagt Ausstellungsleiterin Paula Lutum-Lenger. Die neue Musik ist ein zentrales Element in diesen Auseinandersetzungen. Liedtexte aus dieser Zeit empfangen die Besucher im Eingangsbereich der Ausstellung. Entlang der Wände des großen Saals gibt es eine multimediale Installation, die im Wechsel Filmschnipsel einspielt.

285 Stücke hat Lutum-Lengers Team in Baden-Württemberg zusammengetragen, um das Lebensgefühl anschaulich zu machen. Zu sehen ist zum Beispiel ein in Ehren gehaltener Stuhl, auf dem Jimi Hendrix 1969 saß, als er vor einem Auftritt in der Stuttgarter Liederhalle in einem Musikgeschäft einkaufte. Ausführlich vorgestellt wird die vielfältige Musikszene der 60er im Südwesten. Erinnert wird auch an die Krautrockband „Guru Guru“. Deren Schlagzeuger Mani Neumeier trommelte sogar zur Eröffnung der Ausstellung.

Frauen hätten in der damaligen Musikszene kaum eine Rolle gespielt, erzählt Lutum-Lenger. Eine Ausnahme sei die Mannheimer Joy Fleming gewesen. Breiten Raum nimmt auch die Geschichte des Mannheimer „Privatclub Echo 63“ ein, ein Vorläufer der heutigen Diskotheken.

„Für die Abgrenzung von den Eltern war ein gewisser Wohlstand notwendig“, verweist Lutum-Lenger auf das deutsche Wirtschaftswunder. „Etliche konnten sich nun den Plattenspieler, die Jeans oder gar den Trip nach London leisten.“ Erstmals kamen neue Trends in Windeseile durch die mediale Verbreitung in die letzten Winkel der Provinz, sozusagen das Minikleid ins schwäbische Dorf Oberkollwangen. Natürlich fehlen die Hotpants ebenso wenig wie der Batik-Wickelrock.

In sechs Themenbereichen werden die gesellschaftlichen Veränderungen gezeigt. Der Krieg in Vietnam, die Notstandsgesetze, das Attentat auf Rudi Dutschke und die Erschießung Benno Ohnesorgs trieben in Konstanz, Tübingen und Freiburg die Studenten auf die Straße. Vor allem in Heidelberg eskalierten die Proteste immer wieder. Sogar ein paar Steine, die aufs Rektorat der Heidelberger Uni flogen, haben die Ausstellungsmacher gefunden.

Dass Dutschke bei einem Besuch des Club Voltaire in Stuttgart seine Aktentasche vergaß, verschaffte dem Museum 50 Jahre später ein weiteres Originaldokument. „Das ist keine politische Ausstellung. Wir wollten zeigen, was sich gesellschaftlich verändert hat“, betont Museumsleiter Thomas Schnabel. Vielerorts sei ja das Protestpotenzial ohnehin „eher beschränkt gewesen“, erinnert er sich an seine Schulzeit in Heilbronn. Wenn damals in seinem Gymnasium von Widerstand die Rede war, sei es um ein physikalisches Thema gegangen.

Schnabel betont, die Jahre zwischen 1958 und 1972 seien eben nicht total politisiert gewesen: „Man muss aufpassen, dass man nicht von einer Revolution erzählt, die es gar nicht gab.“ Solchen Fragen geht das Begleitprogramm zur Ausstellung nach, etwa bei einer Diskussion mit Gretchen Dutschke-Klotz.

Für Schnabel markieren die 60er Jahre eine „Wegscheide zwischen der Nachkriegszeit und der bundesrepublikanischen Ära“. Das Land sei weltoffener und pluralistischer geworden. Erkämpft hat das die Jugend bei Partys zuhause, mit autonomen Jugendclubs, mit Auseinandersetzungen auf der Straße. Tabus konnten viele gebrochen werden in einer Zeit, wo man für das Zeigen einer stilisierten Brust in einer Schülerzeitung noch von der Schule flog.

Daten zur Ausstellung

Bis 24. Juni 2018 läuft die Sonderausstellung „Denn die Zeiten ändern sich...“ im Haus der Geschichte in Stuttgart.

Auf 500 Quadratmeter werden 285 Objekte gezeigt, von der Antibabypille über Protestbutton und Minirock bis zum legendären Uher-Tonbandgerät.

400 000 Euro und eineinhalb Jahre Vorbereitungszeit hat die Schau gekostet.

Das Museum hat immer von Dienstag bis Sonntag geöffnet, jeweils von 10 – 18 Uhr, am Donnerstag bis 21 Uhr. Im Begleitprogramm sind auch Auftritte von Original-Beatbands wie The Caverns geplant.

Der Eintritt kostet für Erwachsene 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Für Kinder und Schüler ist der Besuch umsonst.

Weitere Informationen unter:www.die60er-jahre.de. (pre)

