Bregenz Das Geschäft mit dem guten Gefühl

Im Kunsthaus Bregenz macht Simon Fujiwara das Amsterdamer Anne-Frank-Haus zum Anschauungsobjekt für die Mechanismen des Marketing

Exakt am Holocaust-Gedenktag öffnete das „Hope House“ im Bregenzer Kunsthaus seine Pforten. Durchaus passend, denn was der britische Künstler Simon Fujiwara mit dieser Installation zeigt, ist eine Rekonstruktion des Anne-Frank-Hauses in Amsterdam. Das verteilt sich nun im Maßstab 1:1 auf die drei Obergeschosse im Kunsthaus. Und weil deren Höhen nicht mit den Geschosshöhen des Anne-Frank-Hauses übereinstimmen, sieht man in Bregenz, wie sich über einem Stockwerk noch ein Teil des nächsten erhebt. An einer Stelle wurde gar die Raumdecke des Kunsthauses geöffnet und der Blick in die Konstruktion des Zwischendecks freigegeben, über das der ansonsten fensterlose Raum Tageslicht bekommt.

Wer allerdings glaubt, er könne sich durch einen Besuch in Bregenz die Reise nach Amsterdam sparen, wird sehr bald enttäuscht. Die Räume hinter den Wänden aus Holz und Fototapeten sind nicht mit 40er-Jahre-Gegenständen möbliert, sondern mit Objekten und Videos aus unserer Gegenwart. Das schwenkbare Bücherregal, hinter dem sich der geheime Zugang zu dem Versteck der Familie Frank befand, ist hier gefüllt mit zahllosen Exemplaren von „Fifty Shades Of Grey“. Und vor Anne Franks Fotowand, auf die sie Ausrisse aus Zeitschriften und Bilder von Stars ihrer Zeit geklebt hatte, ist eine neue Glaswand mit Fotos von Prominenten gespannt, die das Anne-Frank-Haus irgendwann mal besucht haben. Beyoncé ist dabei, Justin Bieber und Jassir Arafat gehören ebenfalls dazu.

Kurzum: In Fujiwaras „Hope House“ geht es nicht um das originale Anne- Frank-Haus und noch weniger um Anne Frank selbst – auch wenn Zitate aus ihrem Tagebuch über die Räume verteilt sind. Es geht um die Überblendung von historischen Orten oder Bildern mit eigenen Bildern und Erwartungen. Schließlich – so Fujiwara – verfährt bereits das Anne-Frank-Haus in Amsterdam so. Auch dieses ist zu großen Teilen kein Original, sondern eine Rekonstruktion – entstanden, um einen historischen Eindruck zu erzeugen. Es wurde so gestaltet, dass es die Erwartungen der Besucher an dieses Haus erfüllt, nämlich Betroffenheit und Mitgefühl zu empfinden. In den Worten des Künstlers: „Wir fühlen uns human, weil es dort so inhuman ist.“ Ist es deswegen verwerflich, so an Anne Frank und den Holocaust zu erinnern?

Fujiwara möchte darauf keine Antwort geben, wohl aber auf die Frage, warum Millionen Besucher Jahr für Jahr dieses Haus besuchen. Seine Antwort lautet: Es geht ihnen weniger um Anne Frank als um sich selbst. Das Museum in Amsterdam verkauft ihnen Gefühle. Fujiwaras eigenes „Hope House“ dreht nun weiter an dieser Schraube, legt weitere Rezeptionsschichten über das Haus und macht so die Mechanismen von Inszenierung und Marketing sichtbar. Schließlich ist schon Fujiwaras Gebäude keine wirkliche Nachbildung des Anne-Frank-Hauses, sondern basiert auf einem Bastel-Bausatz, den Fujiwara im Amsterdamer Museums-Shop gekauft hat. Somit ist es die Kopie einer Kopie einer Rekonstruktion, die als Museum dient und nun in ein anderes Museum transferiert worden ist.

Wie ein Spiegel im Spiegel fungieren nun auch die Exponate, die es hier zu sehen gibt: Auf einem Podest liegen Strampler, Zahncreme und ein Wörterbuch – Gegenstände aus einer Londoner Boutique namens „Choose Love“. Dort kann man Alltagsgegenstände für Flüchtlinge erwerben. Im Geschäft wählt man Artikel aus, die dann an Flüchtlinge verteilt werden. Der Kunde verlässt den Laden mit leeren Händen – aber einem guten Gefühl.

Auch das Spielzeug-Waffenset „Tempelritter“ ist zu sehen, hergestellt von einem deutschen Familienunternehmen, das in Handarbeit aus heimischen Holzarten Spielzeug herstellt. Krieg ja – aber nur ökologisch korrekt? An anderer Stelle liegt ein Plastikbesteck, das aus einem Wohltätigkeitsprojekt in britischen Justizvollzugsanstalten stammt: Es lädt Bürger zum festlichen Dinner ins Gefängnis, wo sie von Gefangenen bekocht und bedient werden. Zynismus oder eine Chance für die Gefangenen, einen neuen Beruf zu lernen?

Vielerorts geht es Fujiwara um die Widersprüche beim Verkauf von gutem Gefühl oder politischer Korrektheit. Und natürlich findet man in diesem Zusammenhang auch die Anne-Frank-Tagebücher, die das Anne-Frank-Museum verkauft – mit leeren Seiten für eigene Gedanken. Immer wieder aber geht es dem Künstler auch um die Bilder, die wir uns von anderen und von uns selbst machen. Ähnlich wie das Anne-Frank-Haus erfüllen sie Erwartungshaltungen oder sind Inszenierungen von Authentizität. So sehen wir Angela Merkels kameraerprobtes Make up zu einem Haufen aufgeschüttet oder eine Art Manifest der Lifestyle-Bloggerin Amelia Liana, die darin die Authentizität ihrer Instagram-Bilder plausibel zu machen versucht.

Warum aber hat Fujiwara gerade das Anne-Frank-Haus als Anschauungsobjekt für Kommerz, Marketing und Inszenierung gewählt? Klar ist, dass er damit selbst an die Grenze der politischen Korrektheit geht. Nach eigener Aussage haben Freunde ihm abgeraten, das Projekt auch in Israel zu zeigen – mit der Begründung, er sei nicht jüdisch und man könne ihn missverstehen. Doch offenbar hat ihn gerade das gereizt: „Das ist ja das, worüber ich rede. Darüber, wie wir uns Bilder von anderen machen.“

Auch wenn für die Ausstellung das Anne-Frank-Haus letztlich nur den Gedankenanstoß liefert – die Setzung bleibt eine Provokation. Sie zeigt Fujiwaras Lust, Vorgänge zu hinterfragen und anschließend noch die Kritik einer Hinterfragung zu unterziehen. Aber sie zeigt auch ganz einfach einen cleveren Marketing-Schachzug, der dem Künstler hier gelungen ist. Der Nachbau eines Anne-Frank-Hauses dürfte ihm größte Aufmerksamkeit sichern. Kritik an den Mechanismen des Marktes und geschickte Selbstvermarktung – ein Widerspruch? Vielleicht. Aber genau das ist ja Fujiwaras Thema.

Der Künstler

Kunsthaus Bregenz, bis 2. April, Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr, Donnerstag 10 bis 20 Uhr. Informationen: www.kunsthaus-bregenz.at

Simon Fujiwara, 1982 in London geboren, wuchs in Japan, Europa und Afrika auf. Er studierte in Cambridge und an der Städelschule in Frankfurt am Main. Fujiwara hinterfragt in seinem Werk unsere Vorstellung vom zeitgenössischen Individuum, das die eigene Fiktionalisierung betreibt. Er zeigt stattdessen ein Individuum, das nur durch die Mitwirkung anderer definiert werden kann. (sk)