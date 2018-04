Lörrach Das Dreiländereck hat Grund zum Feiern

Das Stimmen-Festival Lörrach bietet auch im 25. Jahr mit seinen Konzerten das volle Musikspektrum an

Das bedeutendste Musikfestival im Südwesten Deutschlands feiert in diesem Sommer seinen 25. Geburtstag. Es war im August 1994, als das Stimmen-Festival erstmals die Stadt Lörrach in eine große Open-Air-Konzertbühne verwandelte. Ein Vierteljahrhundert später zieht Festivalleiter Markus Muffler zufrieden Bilanz: "Ohne das Stimmen-Festival wäre die Stadt Lörrach im Sommer nicht mehr vorstellbar." Doch nicht nur die Stadt profitiert von den Stimmen: Wenn im Juli und August die 25. Ausgabe gefeiert wird, sei dies auch ein besonderer Moment für die gesamte trinationale Region. Denn mit Konzerten in allen Teilen des Dreiländerecks – in Deutschland, der Schweiz und im französischen Elsass – verstehe sich das Festival als ein gewachsenes internationales Kulturereignis.

Trotz aller Vorfreude auf die Jubiläumsausgabe schlug der Leiter des Lörracher Burghofs bei der Programmvorstellung auch kritische Töne an. So holt Muffler, bekennender Fan der angelsächsischen Popmusik, bei der Programmvorstellung zu einem Schlag gegen die deutsche Musikindustrie aus. „Viele Lieder kommen von den gleichen Komponisten, am Ende klingt alles gleich“, sagt er. Um sich von anderen Festivals abzuheben, hätten er und seine Mitarbeiter Künstler gesucht, die nicht überall herumgereicht würden.

Als Beispiel nannte Markus Muffler Dweezil Zappa, Sohn des legendären Frank Zappa, der seine Konzerte mit Songs seines Vaters bestreitet. "Dweezil hat bereits vor zwei Jahren beim Stimmen-Festival im Burghof gespielt und einen bleibenden Eindruck hinterlassen", sagt der Stimmen-Chef, als er den US-Musiker für das Konzert auf dem Lörracher Marktplatz am 28. Juli ankündigt. Dass dem Publikum bei zwei Konzerten in drei Jahren langweilig werden könnte, glaubt Muffler nicht: "Das Oeuvre von Zappa ist so groß, dass es nicht das gleiche Programm sein wird."

Mit einem ähnlich großen Schaffenswerk reist die New Power Generation am 4. August ins schweizerische Arlesheim an, wo im Rahmen des Stimmen-Festivals der Domplatz zur Musikbühne wird. Bei der New Power Generation handelt es sich um die Live-Band des vor zwei Jahren verstorbenen Superstars Prince. "Als er starb, war es schrecklich für mich", erzählt Muffler, der Prince insgesamt acht Mal live erlebt hat und sich an ein persönliches Treffen mit der Band erinnert: "Eine Musikerin hat mir erzählt, dass die Band jeden Abend 200 Songs parat haben musste, für den Fall, dass Prince spontan die Setliste ändert."

Für den 29. Juli kündigt Markus Muffler "eine der wichtigsten Stimmen des Rock'n'Roll" an: Robert Plant, Sänger von Led Zeppelin und das einzige Bandmitglied, das noch auf Tour geht, spielt mit seiner aktuellen Formation "The Sensational Space Shifters" auf dem Lörracher Marktplatz. "An ihm kommt man nicht vorbei", sagt der Festivalleiter.

Hymnen zum Mitsingen erwartet Muffler beim Konzert am 25. Juli. Mit Liam Gallagher steht schließlich der Sänger einer der größten Bands der 90er-Jahre auf der Bühne des Marktplatzes. Mit Oasis schrieb er Musikgeschichte, mit Beady Eye bewies er, dass er es ohne seinen Bruder Noel zu guten Songs und beachtlichem Erfolg bringen kann. Mit seinem ersten Soloalbum "As You Were“ zeigt sich Liam Gallagher nun von seiner bislang persönlichsten Seite und fügt seiner außergewöhnlichen Karriere ein weiteres Erfolgskapitel hinzu.

Seine musikalische Bandbreite beweist das Stimmen-Festival auch im Jubiläumsjahr nicht nur durch die zahlreichen Pop-, Rock-, Folk- und Jazzkonzerte, sondern auch durch klassische Auftritte. Unmittelbar vor den großen Marktplatz-Konzerten werden am 23. Juli in der Kirche St. Ottilien der renommierte Countertenor Franz Vitzthum und die Zithervirtuosin Gertrud Wittkowsky mit „Elégie“ sowie am 24. Juli in der Stadtkirche Lörrach das experimentierfreudige Vocal-Quartett New York Polyphony mit „Conversations“ zu erleben sein.

Der Auftakt zum Stimmen-Festival findet bereits am 8. Juli bei einem Prolog mit der australischen Jazzsängerin Sarah McKenzie im Théâtre La Coupole im französischen Saint-Louis statt. Jazz steht ebenfalls beim offiziellen Eröffnungskonzert am 17. Juli im Burghof Lörrach mit einem Konzert von Jeff Cascaro auf dem Programm.

Stimmen-Festival: 8. Juli bis 5. August. Infos: www.stimmen.com . Tickets online: ticket.suedkurier.de