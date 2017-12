Stockach Da wo die Stille herkommt

Werkstattgespräch: Die Künstlerin Ursula Haupenthal führt in ihrer Kunst Sehen und Hören zusammen

In den großen, lichten Räumen des ehemaligen Kindergartens in Stockach-Winterspüren hat sich Ursula Haupenthal ihr Atelier eingerichtet und sie wohnt hier auch. Umgeben von viel Grün und viel Licht gestaltet sie ihre von fernöstlicher Philosophie, aber auch von Musik und Literatur inspirierten Kunstwerke. Gleich im Eingangsbereich steht ein typischer „Haupenthaler“, der Eggchair, ein in limitierter Auflage aus Kohlefaser und Harz hergestellter Stuhl mit langer Rückenlehne, die aber nicht gerade, sondern kurvig angelegt ist und mit dem unteren Sockelbereich, der auch eine leichte Kurve aufweist, ein Ganzes bildet. Zwei Kreissegmente, die in ihrer Berührung einen Raum der Ruhe formen und durch ein, wie ein Ei geformtes, Titanstück verbunden sind. Der Stuhl steht stellvertretend für vieles, was der Künstlerin wichtig ist: Vereinfachung und Reduzierung, ein Dialog mit dem Material und eine Sinngebung, die mehr ist als nur Ästhetik und Funktion. Ab nächsten Jahr wird der Stuhl auch im Vitra Museum in Weil am Rhein zu sehen sein

Metall ist in der chinesischen Philosophie das „Salz der Erde“, es steht für Sprache, für Verständigung, aber auch für Gehör. Die Zusammenführung von Hören und Sehen ist ein weiteres Hauptanliegen von Ursula Haupenthal und das drückt sich in vielen ihrer Werke aus. Wie kann ich das, was ich nicht sehe, sichtbar machen ? Wie kann ich die nicht-sichtbare Welt, die Welt der Energien, Schwingungen und Frequenzen, die Welt der geistigen Durchdringung für meine Augen erfahrbar machen ?

Mit diesem „Mehr“ an nicht sichtbarer Welt beschäftigt sich Ursula Haupenthal eigentlich schon seit ihrem Studium des Schmuckdesigns an der Hochschule in Pforzheim. Ihr Drang Dingen auf den Grund zu gehen, zu verstehen, wie die Welt existiert, wie sie funktioniert, wo der Ursprung von allem liegt, das ist für sie essentiell. Eine Zentrierung zur Mitte, zur Quelle, da wo die Stille herkommt, die uns Kraft gibt und die Energie, die wir brauchen, um bewusst zu leben, das ist ihre Aufgabe.

Dabei ist die Vereinfachung wesentlich. Die 1955 im Saarland geborene Künstlerin will alles so einfach wie möglich gestalten. Dafür braucht es Zeit, denn von der Idee zum eigentlichen Kunstwerk sind es unendlich viele kleine Schritte, die vor allem damit zu tun haben, etwas noch einfacher, noch konzentrierter, noch wesentlicher zu machen. Sie arbeitet ihre Ideen und Vorstellungen im Dialog mit dem Material ab, indem sie sich immer weiter vortastet, experimentiert, verwirft und wieder neu beginnt. Das „Mehr“ an innerer Welt wird durch das immer Wenigerwerden des Äußeren herbeigeführt.

Die Liebe zur Kunst, zur Kreativität, wurde ihr schon in die Wiege gelegt. Der Vater war Kunsterzieher und bei ihm hat sie schon als Kind gezeichnet und gemalt. Als sie dann Schmuckgestaltung studierte, kam die Liebe zum Werkstoff Metall dazu. Durch das Arbeiten mit unterschiedlichen Metallen, mit Kupfer, mit Stahlblech und später vor allem mit Titan hat sie deren unterschiedliche Härtegrade und Legierungen entdeckt. Sie fertigte schon damals keine Schmuckstücke im konventionellen Sinn an, sondern skulptural geprägten Schmuck. Das Spiel mit der Leere und der Negativform, mit den physikalischen Kräften des Metalls, mit der Verzahnung von Raum und Volumen und der vereinfachten klaren Form, das war es, was sie faszinierte.

Nach ihrem Abschluß 1981 studierte sie die Klangmöglichkeiten von verschiedenen Metallen. Sie besuchte Ehnologische Museen und interessierte sich für außereuropäische Musikinstrumente. 1986 entwarf sie dann das erste Klangbuch, auf das noch 11 weitere folgten. Wenn sie die wie ein aufgeklapptes Buch platzierten Metallplatten mit ihrer Hand oder auch diversen Schlägeln anschlägt, dann gerät das Metall in Schwingung und je nach Härtegrad und Dicke werden ganz unterschiedliche Töne erzeugt, die manchmal an die Sprache der Wale erinnern. Auch Tiere kommunizieren über Schallwellen, die wir Menschen gar nicht hören, die in einer zweiten, uns nicht offen stehenden Wirklichkeit durch die Atmosphäre schwingen. In diese Wirklichkeit will Ursula Haupenthal vordringen, sie bildhaft machen oder eben durch Musik zum Klingen bringen.

So auch in den Werken der Serie „… auf halbem Weg… den Mond“, die während verschiedener Performances entstanden sind. Auf großflächigen Membranen aus Titan wird an den Kanten weißes Titandioxyd-Pulver gestreut. Während des Spielens und des Schlagens der Membrane gerät das Pulver in Bewegung und rieselt willkürlich und nach dem Zufallsprinzip auf ein Stück Passpartoutkarton. Hier entstehen dann ganz freie Formen, die beim längeren Betrachten ebenso wie Klänge scheinbar im Raum schwingen.

Das Spiel mit dem Zufall dringt auch in ihre Fotografie ein. Dabei ist ihr primäres Sujet das Wasser und mit Hilfe von Titanfolie, welche die Farben der Umgebung reflektiert, erhalten die Fotos von bewegtem und Lichtstreifen wiedergebendem Wasser eine abstrakte Qualität. Über 1000 Arbeiten sind schon entstanden und immer wenn sie irgendwo am Wasser ist, erprobt sie weitere Möglichkeiten.

Ursula Haupenthals Kunst ist nicht einfach zu verstehen. Sie erfordert ein Mitdenken und auch ein Vertiefen in die Sinnhaftigkeit der Werke. Sie mahnt aber nicht, sondern sie möchte berühren, sie möchte uns innehalten lassen, indem wir einem Klang nachspüren, indem wir zur Ruhe kommen, indem wir uns absorbieren lassen von dem, was die Werke ausstrahlen. Es geht darum, sich zu zentrieren und zu fokussieren auf eine innere, nicht sichtbare Welt, die aber in uns allen ist.