Kunst Da springen Geister und Nymphen

Eine Reise mit der Kunststiftung Konstanz durch Ateiliers unserer Region

Wie jedes Jahr besucht die Kunststiftung des Landkreis Konstanz verschiedene Künstlerinnen und Künstler in ihren Ateliers, um sich einen Überblick über die künstlerische Arbeit in der Region zu verschaffen, aber auch, um den Künstlerinnen und Künstlern ihre Wertschätzung zu zeigen. Die erste Station führte in diesem Jahr in das Elternhaus der 36-jährigen Künstlerin Maren Maurer. Sie ist in Konstanz aufgewachsen, studierte u.a. bei Prof. Rosemarie Trockel in Düsseldorf, lebt und arbeitet aber jetzt in Köln. Sie kommt ursprünglich vom Bühnentanz und deshalb liegt das Hauptaugenmerk ihrer Kunst auf dem Thema Bewegung und Körper im Raum. Sie entwirft eigene Performances, die sie aufführt, sie stellt skulpturale Objekte aus Bronze oder Gips her und fertigt Zeichnungen, die den Ursprung ihres Kunstwollens bilden. Ihre Inspirationen entnimmt sie dem Alltag, so z.B. zusammengeknülltem Zeitungspapier, welches sie auf der Straße findet und in liegende, skulpturale Objekte aus Bronze transformiert. Oder einer alten Modelleisenbahn, von der sie einen Abguss macht und die sie dann in Durgips fertigt. Immer wieder sieht man auch Hände, die eine große Rolle in ihrem Werk spielen, denn sie sind das Werkzeug, um die Welt zu begreifen und für eine Bildhauerin unverzichtbar.

Die zweite Station ist Radolfzell, wo die Herren der Kunststiftung, allen Voran Landrat Frank Hämmerle, einen Eindruck vom Farbkonzept des neuen Berufsschulzentrums bekommen. Verantwortlich hierfür zeichnet der Künstler Harald F. Müller. Er hat schon bei verschiedenen Großprojekten, so z.B. an der Pariser Universität, im Google Headquarter in Zürich oder auch in Luzern gearbeitet, wo er in stimmiger Verbindung mit der Architektur Farbkonzeptionen am Bau entwickelte. Hier in Radolfzell konzentriert er sich auf die Trägerstützen, die in jedem Klassenzimmer sind, und auf die Treppenhäuser, die in verschiedenen kräftigen Farben gestaltet wurden. Vor allem von draußen, wenn man das gesamte Gebäude vor Augen hat, sieht man, wie diese Farbakzente dem Ganzen eine besondere Note verleihen und ein zum Teil fröhliches Farbenspiel kreieren.

Von Radolfzell geht es dann weiter Richtung nördliche Landkreisgrenze nach Hohenfels-Liggersdorf, wo der Bildhauer Hans Schüle schon vor seinen Atelierräumen wartet. Nach einem Studium der Malerei in München und der Bildhauerei in Berlin, lebt Hans Schüle seit einigen Jahren im Landkreis Konstanz. Hier stellt er zum Teil großformatige Stahlskulpturen her, die in ganz unterschiedlichen Formen Volumen und Transparenz zum Ausdruck bringen. Bestehend aus kreisförmigen Ringen aus Edelstahl oder auch Aluminium entwickelt sich die Form sukzessive in den Raum und beginnt ihn mit einzubeziehen. Dabei ist es dem Bildhauer wichtig, dass das Objekt nicht nur eindimensional liegt oder steht, sondern dass es durch Drehen, Wenden oder Kippen andere Positionen einnehmen kann. Auch die inhaltlichen Bezugssysteme, bzw. Assoziationsmöglichkeiten sind vielfältig, da die Objekte sowohl organisch, als auch eher technisch interpretiert werden können.

Wie ein Kind malen können

Von der großformatigen Metallverarbeitung geht es dann in die etwas kleineren Atelierräume der Malerin Monika Rosenberger nach Stockach. Hier werden die Herren der Kunststiftung mit großformatigen Acrylbildern konfrontiert, die sie auf eine fantastische Reise mitnehmen. Monika Rosenbergers farbenfrohe Bildwerke lassen viel Spielraum für Fantasie und Interpretation. Sie sind frech, springen einem farblich ins Gesicht, zwingen aber auch zum Nachdenken. Boote, Symbole für die „Passage of Time“, für das Transitorische im Leben, finden sich immer wieder, aber auch Zitate aus der antiken Mythologie oder eigene Fußspuren sind Teil ihres Vokabulars. Wie ein Kind malen können, dahin wollte er zurück, hat Picasso einmal gesagt und auch Monika Rosenbergers Kunst ist von diesem Anspruch durchdrungen.

Der letzte Besuch des Tages gilt einer Künstlerfamilie in Bodman. Vater und Mutter Siecke sind vorrangig Bildhauer und stellen vor allem Keramiken, aber auch Tonskulpturen her. Der verwunschene Garten des riesigen Hauses unterhalb des Schlosses ist gefüllt mit unterschiedlichsten Terrakotten und Gestalten. Da springen und tanzen Fabelwesen und Geister, Nymphen und Göttinnen und verwachsen mit der Natur, so dass sie wie eine Addition ihres natürlichem Umfeldes wirken. Diese Fabelwesen tauchen aber auch in den sehr aufwändig gestalteten, großen Textilarbeiten von Hildegard Siecke, die aus Garn gehäkelt und dann zum Teil übermalt werden, auf. Sie sind oben, unter dem Dach zu sehen, unter dem aber auch Tochter Hanna Siecke ihre Ölbilder in altmeisterlicher Manier malt. Inspiriert von Caravaggio, aber auch vom belgischen Maler Michael Borremans entstehen hier großformatige dunkle Ölbilder voller Spannungen und geheimnisvoller Adaptionen. Spiegelungen, Verdoppelungen und mathematische Instrumente geben den Bildern eine rätselhafte Bedeutung, die durch die dunkle, auf einem starken Licht-Schatten Kontrast basierende Farbigkeit noch erhöht wird. Intensiv und ausdrucksstark sind diese Bilder, so dass alle Besucher ganz verzaubert und beeindruckt von diesem letzten Besuch in ihren Alltag zurückkehren. Der Nachmittag hat bei allen einen sehr nachhaltigen Eindruck hinterlassen und eindrucksvoll das vielfältige Kunstschaffen in der Region vor Augen geführt.