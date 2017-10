Konstanz Chopin, wunderbar anders: Martin Stadtfeld im Konstanzer Konzil

Pianist interpretiert bei seinem Auftritt mit der SüdwestdeutschenPhilharmonie das Klavierkonzert Nr. 1

Es ist ziemlich unkonventionell, wenn sich ein Pianist nach dem 1. Klavierkonzert von Chopin für den Applaus mit Prokofjews Toccata bedankt, einem Stück wie eine wahnwitzig hämmernde Maschine, das Schwerste vielleicht überhaupt in der Klavierliteratur. Martin Stadtfeld schüttelt das aus dem Ärmel. Unkonventionell geht er auch an Chopin heran. Vom ersten Anschlag an zweifelt er daran, dass aus diesem Konzert nur das übliche elegant Virtuose oder Salonmäßige herauszuholen sei. Stadtfeld hat so viel technisches und vor allem klangliches Können, dass er sich gar nicht um das Bravouröse kümmern muss.

Er entdeckt in diesem Chopin-Konzert die sonst einfach perlenden Passagen als Anklänge an Verzierungen, wie sie in Bachs Klaviermusik vorkommen. Dass Martin Stadtfeld seine Karriere mit Bach begonnen hat – auch das eher ungewöhnlich – merkt man bei seiner Beschäftigung mit Chopin deutlich. Er spielt dieses Klavierkonzert aber auch mozartisch fein und lebt, jenseits des üblichen romantischen Gestus, eine faszinierend improvisatorische Seite aus. Vieles geht er recht leise an und hat damit in jedem Moment Spielraum fürs Gestalten in intensivere Momente hinein.

Stadtfelds Spiel hatte etwas Zwingendes. Er nahm den Hörer auf eine spannende Entdeckungsreise mit, zeigte Chopin vor allem im zweiten Satz aber auch hauchzart romantisch. Auch der Finalsatz geriet nicht zum üblichen virtuosen Geplätscher, sondern kam keck, leichtfüßig, ja fast einen Moment „kindlich“ daher.

Chopin packt viel Tradition in sein Konzert. Unter Martin Stadtfelds Händen spürte man da und dort aber auch ein Vortasten in schon fast impressionistische Gefilde. Hochintelligent und hochpoetisch, ein Chopin mit viel Erkenntnisgewinn, Klarheit und interpretatorisch überraschender Fantasie. Stadtfelds Zweifel am Üblichen trug reiche Früchte. Die Südwestdeutsche Philharmonie begleitete eher konventionell und nahm nur wenig vom besonderen Chopin-Klang des Solisten auf.

Arnold Schönberg hat seine Bearbeitung des Klavierquartetts g-Moll op. 25 von Brahms als dessen „fünfte Sinfonie“ bezeichnet. Da sind erhebliche Zweifel angesagt. Das Kammermusikwerk sinfonisch aufzupeppen ist ein spannendes Experiment, der so typische intime Gestus des Originals geht jedoch gänzlich verloren. Trotzdem: Es ist immer wieder wichtig, dass Orchester auch neue Partituren wagen. Chefdirigent Ari Rasilainen führte engagiert durch die Partitur. Dennoch kam diese Brahms-Transkription etwas zu dicht, schwer und mit geringer dynamischer Bandbreite daher.

In dieser Bearbeitung steckt aber durchaus viel eigenwillig instrumentierender Schönberg. Das originale Klavier ist sehr oft durch die Bläser und ein reiches Schlagwerk dargestellt, mit interessanten Effekten. Punkten kann das Stück vor allem mit dem letzten Satz. Schmissig, effektvoll und mit glitzernden orchestralen Farben kommt das Rondo alla zingarese daher. Schönberg hat eine intensive Beschäftigung mit Brahms gewagt. Dass sie dem Original etwas Wichtiges hinzuzufügen hätte, spürt man aber nicht.

Klavierkonzert

Nochmals zu hören: Sonntag, 29. Oktober um 18 Uhr im Konzil, Konstanz.

Frédéric Chopins Klavierkonzert Nr. 1 erscheint vielen reifer als das Klavierkonzert Nr. 2. Ein Blick in die Entstehungsgeschichte legt nahe, dass das kein Zufall ist. Denn tatsächlich ist das Konzert in e-Moll, also das vermeintlich erste, wohl erst nach dem f-Moll-Konzert entstanden. Die heutige Nummerierung folgt dem Zeitpunkt der Veröffentlichung. Angeblich soll Chopins Verleger wegen der hohen Anforderungen für den Interpreten zunächst davon abgesehen haben, das e-Moll-Konzert zu veröffentlichen. Ob die umgekehrte Reihenfolge allerdings wirklich etwas über den Reifegrad der beiden Werke aussagt, ist fraglich: Beide Werke sind wahrscheinlich unmittelbar hintereinander komponiert worden. (brg)