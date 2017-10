17.10.2017 18:46 Siegmund Kopitzki Exklusiv Kultur Charles und Ray Eames – die ersten Stars unter den Designern

Das Vitra Design Museum in Weil am Rhein zeigt bis zum 25. Februar 2018 in vier parallelen Ausstellungen das Werk der US-amerikanischen Designer Charles und Ray Eames. Das ist mindestens einen Tagesausflug wert, sagt SÜDKURIER-Mitarbeiter Siegmund Kopitzki.