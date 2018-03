Baden-Baden Botschafter der Musik

Die Berliner Philharmoniker kommen wieder nach Baden-Baden. Für den scheidenden Chefidirgenten Simon Rattle sind es die letzten Oster-festspiele

Anfangs war bei aller Vorfreude schon auch eine Skepsis zu spüren, als eine Delegation der Berliner Philharmoniker im Januar 2012 den Antrittsbesuch in Baden-Baden machte. Das Orchester hatte beschlossen, seine Osterfestspiele ab 2013 von Salzburg weg nach Baden-Baden zu verlegen. Die Berliner Philharmoniker fühlten sich in Salzburg vom starren Terminplan des Festivals eingeengt. Sie wollten mehr Kammermusik spielen und Projekte durchführen. Sie wollten aber vor allem auch die Opern-Produktionen häufiger spielen als die zwei Mal zu Beginn und zum Ende der von Herbert von Karajan gegründeten Salzburger Osterfestspiele.

Besonders der damalige Intendant Martin Hoffmann fragte sich, welches Publikum denn in das verschlafene Städtchen kommen würde. Neben der großen Bühne Salzburg mit dem internationalen Publikum und viel Glamour war Baden-Baden dann doch ein paar Nummern kleiner und präsentierte sich an diesem Wintertag wirklich als verschlafener Kurort, in dem Sir Simon Rattle selbst beim Besuch des Museums Frieder Burda nur von wenigen Besuchern erkannt wurde. „Vor der Premiere waren wir alle nervös – und bei der zweiten Aufführung zwei Wochen später hatten wir fast alles wieder vergessen“, beschrieb Sir Simon Rattle die Lage.

Der Brite hatte seit seinem Berliner Amtsantritt 2002 im Orchester viel verändert. Das spektakuläre Tanzprojekt „Rhythm Is It“ für Jugendliche aus Brennpunktschulen, das als Kinofilm für große Ausstrahlung sorgte, war der Beginn von aufwändigen Educationprojekten, die den Berliner Philharmonikern das Elitäre nahmen und neue Publikumsschichten erschlossen. Simon Rattle hat das Orchester geöffnet und in der Mitte der Gesellschaft verankert. Nur bei den Salzburger Festspielen war wenig von diesen Veränderungen zu spüren. Bei den 2013 startenden Osterfestspielen Baden-Baden konnten sich die Berliner Philharmoniker dagegen von Beginn an in ihrer gesamten Bandbreite präsentieren. Die günstigen Kammerkonzerte belebten die Stadt und zogen ein musikliebendes Publikum an, das zum Hören kam und nicht wegen des Gesehenwerdens. Kinderopern gehörten von Beginn an zur DNA der neuen Osterfestspiele.

Auch Simon Rattle selbst ist mit seinem Charme und seiner Offenheit das Gesicht dieses Festivals. Wie seine Orchestermitglieder mischt er sich unters Volk. Er ist nicht der unnahbare Maestro, sondern ein stets gut gelaunter, bescheidener Botschafter der Musik, der etwas zu sagen hat. Sir Simon ist sich nicht zu schade dafür, auch die Konzerte des Bundesjugendorchesters zu dirigieren, die in Baden-Baden zum festen Bestandteil gehören. Jeden Gesprächspartner behandelt er mit Respekt. Jede noch so belanglose Journalistenfrage wird von ihm wohlwollend und klug beantwortet. Aber auch im Konzert kann man seine menschliche Wärme spüren, wenn er mit einem Lächeln sein Orchester dirigiert oder sich nach den Symphoniekonzerten einen Weg durch die Notenpulte bahnt, um sich bei den Solobläsern oder den Streicherstimmführern persönlich zu bedanken.

In Erinnerung bleiben denkwürdige Interpretationen von Mahlers Sechster oder Schostakowitschs selten gespielter vierter Symphonie, die Rattle zwischen trügerischer Idylle und stählerner Maschinenästhetik ansiedelte. Die Moderne dagegen hatte im Gegensatz zum sonstigen Repertoire des Orchesters wenig Platz bei den Symphoniekonzerten des Festivals. Was für faszinierende Klangerlebnisse für das Publikum dabei entstehen können, zeigte Simon Rattle im Jahr 2014 mit seiner eigenen Programmidee, dem Lohengrin-Vorspiel das mikrotonale, auf schwirrenden Klangflächen basierende „Atmosphères“ von György Ligeti vorzuschalten – ein Höhepunkt der Osterfestspiele.

Vor allem aber prägte der 63-jährige Brite als Operndirigent das Festival, stand er doch bei allen Produktionen und allen Vorstellungen (3 bis 4 pro Festival) im Graben. Der Anfang mit der „Zauberflöte“ 2013, die er zum ersten Mail dirigierte, holperte noch etwas. Aber schon in seinem Puccini-Debüt im Folgejahr bei „Manon Lescaut“ bewies Simon Rattle auch seine Meisterschaft als Operndirigent, die ihm von manchen Musikkritikern gebetsmühlenhaft abgesprochen wird.

Zum Abschluss und sicherlich als Krönung der Ära Rattle in Baden-Baden haben sich die Osterfestspiele mit „Parsifal“ nun das Werk vorgenommen, das die Berliner Philharmoniker in Salzburg durch den Wechsel an die Oos dort absagen mussten. Im Pressegespräch zeigte sich Rattle fasziniert von der Mischung von Philosophien, die er in diesem Werk entdecke. Und kündigt fließende Tempi an: „Ich bevorzuge es, dass sich die Musik bewegt. Am Anfang meiner Karriere dachte ich: Langsamkeit bedeutet Tiefe. Heute bin da nicht mehr so sicher.“ Rattle freut sich gerade auch bezüglich der Musik Richard Wagners an der Akustik des Hauses, die klangliche Intimität ermögliche und verhindere, dass die Sänger forcieren müssten. Der Abschied von Baden-Baden ist kein endgültiger, da er auch mit dem London Symphony Orchestra, dem er seit Herbst 2017 als Chefdirigent vorsteht, in die Kurstadt zurückkehren wird. Dann aber wohl nicht mehr im Orchestergraben.

Osterfestspiele

Die Osterfestspiele Baden-Baden mit den Berliner Philharmonikern finden von 24. März bis 2. April statt. Wagners "Parsifal" in der Regie von Dieter Dorn und mit Simon Rattle am Pult steht im Mittelpunkt der Festspiele. Termine: 24. und 30. März, 2. April. Außerdem gibt es KOnzerte u.a. mit Elina Garanca und Vilde Frang. Tickets und Infos: www.festspielhaus.de

