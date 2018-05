Friedrichshafen Bodenseefestival: Neue Formate für die Neue Musik

Gabriel Prokofiev zeigt mit seiner Nonclassical Night im Casino Kulturraum Friedrichshafen, dass sich klassische Instrumente und Klänge aus dem Laptop gut miteinander verbinden lassen

Was tut man nicht alles für die Kunst. Und dafür, sie unters Volk zu bringen. Der Komponist Gabriel Prokofiev, derzeit einer der beiden Artists in Residence des Bodenseefestivals, ist eigens auch DJ geworden, um seine und weitere zeitgenössische Musik in andere Formate bringen und so einem breiteren, vielleicht auch jüngeren Publikum nahe bringen zu können. Die vielfach als sperrig empfundene Neue Musik trifft auf Club-Klänge, auf Rhythmen aus dem Laptop und wird dabei selbst zum Material für Remixes. Tanzen erwünscht. Im Casino Kulturraum Friedrichshafen reichte es zwar nur für ein leichtes Wippen und Kopfnicken, aber die Idee, Neue Musik über ein informelles Format einem Publikum zugänglich zu machen, das sich sonst nicht ins Konzert trauen würde, ist doch einigermaßen aufgegangen.

Ein zwar überschaubares, aber altersmäßig gut durchmischtes Publikum drängte sich neugierig an die drei im Raum verteilten Bühnen, um das Atrium Quartett, die Klarinettistin Caroline Wüst und den Cellisten Mathias Johansen hautnah zu erleben. Immer daneben stehend: Gabriel Prokofiev, ein Schlacks am Laptop, fast ein bisschen schüchtern und versunken in seine Arbeit, bis er dann zum Mikro greift, die Ansagen macht und erklärt, was das Ganze hier eigentlich soll. An diesem Abend ist er DJ, Moderator und Musiker in einem. Er füllt die Pausen zwischen den Live-Auftritten mit DJ-Sets aus seinem Laptop und spielt in Live-Remixes zusammen mit den Musikern.

Prokofiev hat die „Nonclassical Nights“ vor 14 Jahren in seiner Heimatstadt London etabliert. Sie sind Ausdruck einer überall zu beobachtenden Suche nach anderen, adäquateren Formaten für die Neue Musik, weil diese häufig mit dem traditionellen Konzertsaal fremdelt. Prokofievs Weg ist der über die DJ-Kultur in den Club. Nun profitiert auch unsere Region davon.

Dass es ihm dabei aber nicht bloß um den sprichwörtlichen alten Wein in neuen Schläuchen geht, ist die beruhigende Erkenntnis an diesem Abend. Nicht alles lässt sich in den Club transferieren. Umgekehrt wirkt auch der Raum zurück auf die Musik. Und das ist gut so.

Wenn Caroline Wüst einen Satz aus Strawinskys „Drei Stücke für Klarinette“ spielt, lässt Prokofiev die Elektronik noch behutsam hineinfließen. So schafft er Übergänge zwischen den Aufführungen und den Freiräumen dazwischen. Beides nähert sich damit einander an. Nicht jede Musik eignet sich für diesen Prozess. An dem Abend im Casino Kulturraum präsentiert Prokofiev einige eigene Kompositionen – Teile aus seinen Streichquartetten oder ein Stück für Cello und elektronische Zuspielung acht weiterer Celli über acht kleine Lautsprecher. Gerade bei diesem Stück kann man den Eindruck bekommen, dass Prokofiev es bereits auf seine Remixtauglichkeit hin komponiert hat. Jedenfalls wird es durch den anschließenden Live-Remix, in dem er live gespielte Versatzstücke aus dem Cello-Stück am Laptop aufgreift und es mit dem Kitt der Elektronik quasi neu erfindet, deutlich interessanter.

Dramaturgisch gesehen hätte sich dieser Abend, der sich dann doch ein wenig in die Länge zog, sicherlich noch spannender gestalten lassen können. Die Idee etwa, mit der Gigue aus Bachs Suite in C-Dur einen Kontrapunkt zur Elektronik zu schaffen, war zwar nett gedacht, doch ging der Satz in diesem Kontext komplett unter. Anderes bleibt in Erinnerung, so wie der Live-Remix des 3. Satzes aus Anton Weberns „Fünf Sätze für Streichquartett“, der sich hier erstaunlich gut einfügte. Letztlich ist das Club-Format eben nicht nur dazu da, die Kunst unters Volk zu bringen, sondern auch, sie neu zu erfinden. Darin liegt das Potenzial der Nonclassical Nights.

Weitere Konzerte der beiden Artists in Residence des Bodenseefestivals:

Gabriel Prokofiev: Im Kulturzentrum Linse in Weingarten gestaltet er am 12. Mai einen Abend unter dem Titel „Russian Film and Music“ und kombiniert klassische Musik, Visuals und russische Kurzfilme u. a. von Filmpionier Sergej Eisenstein. Am 17. Mai gastiert die „Nonclassical Club Night“ im Club Douala in Ravensburg. Werke von Prokofiev sind außerdem am 27. Mai bei einem Klavierabend in Überlingen zu hören (Klavier: Hanna Bachmann)

Im Kulturzentrum Linse in Weingarten gestaltet er am einen Abend unter dem Titel „Russian Film and Music“ und kombiniert klassische Musik, Visuals und russische Kurzfilme u. a. von Filmpionier Sergej Eisenstein. Am gastiert die „Nonclassical Club Night“ im Club Douala in Ravensburg. Werke von Prokofiev sind außerdem am bei einem Klavierabend in Überlingen zu hören (Klavier: Hanna Bachmann) Prokofiev und Masleev: Am 13. Mai sind beide Artists in Residence in Meersburg zu erleben: Der Pianist Dmitry Masleev spielt Stücke aus Gabriel Prokofievs „Piano Book“ aber auch die Sonate Nr. 2 d-Moll von dessen Großvater sowie Werke von Scarlatti und Tschaikowsky. Um 17 Uhr geben sie bei einem Künstlergespräch Einblicke in ihre Musik.

Am sind beide Artists in Residence in Meersburg zu erleben: Der Pianist Dmitry Masleev spielt Stücke aus Gabriel Prokofievs „Piano Book“ aber auch die Sonate Nr. 2 d-Moll von dessen Großvater sowie Werke von Scarlatti und Tschaikowsky. Um 17 Uhr geben sie bei einem Künstlergespräch Einblicke in ihre Musik. Dmitry Masleev: Am 15. Mai ist er mit dem SWR Symphonieorchester in Vaduz zu hören. Er spielt Rachmaninows 3. Klavierkonzert. Am 17. Mai spielt er dasselbe Werk mit dem Ural Philharmonic Orchestra in Weingarten. (Leitung: Dmitry Liss)

Infos: www.bodenseefestival.de