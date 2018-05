Münsterlingen Bodenseefestival: Klangrausch mit Perfektion

Der Pianist Dmitry Masleev und das Borodin-Quartett erweisen sich beim Konzert in Münsterlingen als ideale Kammermusikpartner

Man hatte es wohl geahnt, dass in Münsterlingen eine Sternstunde der Kammermusik bevorstehen würde, denn die Klosterkirche konnte die Zuhörerschar kaum fassen. Dmitry Masleev, Artist in Residence des Bodensee-Festivals, und das berühmte Borodin-Quartett waren angekündigt. Aus Tschaikowskys letztem Klavierzyklus „Morceaux“ mit 18 Charakterstücken hatte Masleev ein Dutzend ausgewählt und sich konsequent auf die französisch inspirierten Teile eingelassen. Gleich im eröffnenden Impromptu mit dem Ohrwurm-Thema à la Schumann machte er klar, dass er sich kein Verweilen gönnen wollte und weitgehend ohne Rubato auskommen würde.

So geriet die „Berceuse“, das Wiegenlied, auch etwas arg behende, doch seine makellose Technik und die schier ungebremste Lust am Klang ließen bisweilen den Atem stocken. Nach einer kleinen Oase der Ruhe in der „Méditation“ ging es weiter auf der Überholspur in beängstigendem Tempo über die mit kunstvollen Arabesken geschmückte „Mazurque“ und die 5/8-Takt-Hürden des „Valse à cinq temps“ zum abschließenden fulminanten „Trepak“.

Das Borodin-Quartett, das seit 70 Jahren eine besondere Nähe zu Schostakowitsch pflegt, verhalf dem Klavierquintett g-Moll, op.57, zu einem faszinierenden Hörerlebnis. Schon im ersten Satz, der auf banalem Material wie Skalen und Unisono aufbaut, sich aber in extreme Sphären entwickelt, konnte man die schlafwandlerische Sicherheit und makellose Intonation des Quartetts bewundern.

Er „höre hier vier vernünftige Leute sich miteinander unterhalten“, hat Goethe in einem berühmt gewordenen Bonmot einmal das Streichquartett charakterisiert. Schostakowitsch vermittelt in seinem zweiten Satz ein ganz anderes Bild: Vier ermattete, kaum der Worte fähige Leute sinnieren über das „Verlorensein in der Welt“. Die gespenstische Fuge mit dem seltsam introvertierten, kraftlosen Thema erklang mit größter Zurückhaltung, spannungsgeladen, flötenhaft und mit wenig Vibrato – einer der Höhepunkte des Konzerts!

Im Scherzo dann die Rückkehr zum Banalen mit einer kaum zu überbietenden Derbheit der tanzenden Bögen, offensichtlichen Übertreibungen und plakativ zur Schau gestellten Sequenzen, ein Fest der Ironie! Köstlich, wie das simple Material zunächst als plumper Walzer erscheint, später durch Chromatik aufgehübscht und mit Gegenryhthmen aus dem Gleis geschubst wird, alles vortrefflich serviert von dem – in jeder Nuance – perfekt aufeinander eingespielten Quintett. So sehr sich Dmitry Masleev beim eröffenden Klavierzyklus als souveräner Alleinherrscher über die Tasten präsentiert hatte, erwies er sich hier als kongenialer Partner und excellenter Kammermusiker.