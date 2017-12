Kultur Beim Abend Grands Choréographes Européens sind faszinierende Tanzschöpfungen zu sehen

Was magische Körperkunst ist, führt das Ballet de l’Opéra National du Rhin mit drei Choreografien im Burghof Lörrach vor.

Drei Paare: die Tänzerinnen in Gelb, Rot und Violett, die Tänzer mit nacktem Oberkörper. Die Bewegungsmuster, schnellen Rumpf- und Körperneigungen sind faszinierend, so ruckartig, discohaft, mechanisch und eckig sie auch sein mögen. Berühmt geworden ist das Duett mit nackter Haut. Die Frau im roten T-Shirt (Susie Buisson) zieht ihr Trikot aus, schmiegt ihre Brüste an den blanken Oberkörper von Renjie Ma an. Am Ende wickelt der Mann die Frau dann allerdings wieder in eine teppichartige Matte ein.

Jirí Kyliáns 2002 für das Nederlands Dans Theater geschriebene solistische Stück „27’52“, dessen Titel schlicht die Aufführungsdauer benennt, beginnt mit einem Warm-Up, einer Art Probentrailer bei offener Bühne. Dass der 70-jährige Kylián, der die aktuelle Choreografengeneration beeinflusst hat, ein „Schrittmacher der Moderne“ ist, zeigt seine Führung der menschlichen Körper. Zwar ist der Stil seines Balletts abstrakt, die Stimmung melancholisch, die Erotik ohne Sexiness, aber das Publikum sieht dafür magische Körperkunst, präzise, schnelle Gesten, vibrierende Hände und Füße, ein Beugen und Strecken der Glieder.

Der Abend „Grands Choréographes Européens“ mit dem in Mulhouse stationierten Ballet de l’Opéra National du Rhin im Burghof Lörrach zeigte unterschiedliche Tanzschöpfungen der drei großen Choreografen Jirí Kylián, William Forsythe und Uwe Scholz, die europäische Tanzgeschichte geschrieben haben. Von Forsythe, dem Ballett-Revolutionär, sah man „Quintett“, choreografiert 1993 für Frankfurt auf eine suggestive Musik von Gavin Bryars, einen minimalistischen Track, der als Loop in Endlosschleife wiederholt wird. Über einem Streicherteppich erklingt eine leicht schräg gesungene Gesangszeile des Traditionals „Jesus Blood Never Failed Me Yet“. Diesen Hybrid aus klassischem und zeitgenössischem Tanz mit Soli, Duetten und Trios, raffinierten Schrittfolgen, Bewegungsabläufen und Positionswechseln tanzt die französische Compagnie – wie alles an diesem Abend – famos, sportiv, ausdrucksstark, mit meisterhaft gekonntem Bewegungsvokabular und bewundernswerter Koordinationsfähigkeit.

Mit Scholz’ Ballettadaption von Mozarts "Jeunehomme-Klavierkonzert" hatte der Abend klassisch begonnen, mit einem großen Pas de deux samt Hebungen und Pirouetten auf Spitze, sinnlich getanzt. Riku Ota führte mit lässigem Mozartzopf in hautengem Dress federleichte Sprünge vor, Dongting Xing tanzte solo in der Kadenz, sechs Tänzer stießen in synchroner Formation zu ihnen dazu. Schöner kann klassisches Ballett kaum sein.