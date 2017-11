Konstanz Beat Fehlmann verlässt Konstanz

Die Südwestdeutsche Philharmonie verliert ihren Intendanten. Für das Orchester bedeutet das einen schweren Verlust

Joseph Haydns Sinfonie mit dem Paukenschlag ist nichts im Vergleich zu dem Knalleffekt, mit dem Beat Fehlmann gestern vor sein Orchester trat. Der Intendant der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz verkündete den Musikern, dass er ab kommender Saison nicht mehr für ihre Geschicke verantwortlich ist. Fehlmann wechselt nach Ludwigshafen zur Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Das Orchester hat 26 Planstellen mehr als die Philharmonie am Bodensee, die Musiker werden nach Kategorie A des Tarifvertrags für Kulturorchester bezahlt (Konstanz liegt in der Kategorie B): Alles in allem stellt das Angebot aus Rheinland-Pfalz eine Aufstiegschance dar, die sich der Schweizer begreiflicherweise nicht entgehen lassen will.

Dass es für ihn attraktive Angebote geben würde, war schon lange absehbar. Man muss sich die Ausgangslage vor Augen führen, um Fehlmanns Erfolg bemessen zu können. Bei seiner Bewerbung 2012 hatte er im Gemeinderat noch eher überraschend seine Konkurrentin Madeleine Häusler ausgestochen. Nach Jahren der Misswirtschaft unter seinem Vorgänger Florian Riem schätzten die Mitglieder des Gremiums offenbar seine bedächtige Art und schonungslose Lageanalyse. Die öffentliche Hand, prognostizierte er damals, werde sich immer stärker von der Finanzierung kultureller Angebote zurückziehen. Aus diesem Grund gelte es, Sponsoren zu gewinnen und neue Formate auszuprobieren. Wichtig, so lautete sein Credo, sei nicht mehr, wer spielt, „sondern was gespielt wird“.

Die zweite Überraschung gab es damals gleich beim ersten Konzert. Interpretiert wurden Klassiker der russischen Romantik wie Sergei Rachmaninows viertes Klavierkonzert. Fehlmann trat vor das Publikum und erklärte erst einmal, welchen problematischen Bezug er selbst zu Russland habe und wie schwülstig ihm die Musik dieses Landes immer erschienen sei. Problematisch? Schwülstig? Solche offenen, zum kritischen Diskurs einladenden Worte war man in der heilen Klassikwelt bislang wahrhaftig nicht gewohnt!

Doch sein Mut zur Besinnung auf die kontroverse Kraft der Kunst wurde belohnt. Die Abonnentenzahlen stiegen bis 2016 auf ein Rekordniveau, die Auslastung lag zuletzt bei 96 Prozent. Mit ebendieser Auslastung dürfte freilich auch der Wermutstropfen seiner Amtszeit verbunden sein: Wie schon seinen Vorgängern gelang es ihm nicht, den Bau eines dringend benötigten Konzerthauses durchzusetzen.

Wie zum Trotz lotete er alle denkbaren und scheinbar undenkbaren Alternativen aus. Musiker der Südwestdeutschen Philharmonie traten in der Therme auf, beim Oktoberfest oder in einer Disco. Zwar nutzte er stets die Gelegenheit, solche Projekte auf charmante Weise mit dem Stichwort „Konzerthaus“ zu verbinden. Tatsächlich aber lag ihnen eine weitaus tiefgehendere Überlegung zugrunde. Klassische Musik entwickelt sich nämlich zunehmend zu einer Nischenangelegenheit für eine alternde Elite. So jung und multikulturell bisweilen die Klangkörper sind, so kontrastreich fällt der Blick ins Parkett aus: deutsch, weiß, grauhaarig. Vor allem die Gruppen junger Migranten hat die Szene viel zu lange links liegen gelassen.

Mit spektakulären Projekten, insbesondere unter der Leitung des vor einem Monat mit nur 41 Jahren gestorbenen Regisseur Felix Strasser, gelang Fehlmann der Umschwung. Viele der jungen Menschen, die nach Strassers plötzlichem Tod ihre Betroffenheit bekundeten, hatten ihn im Rahmen eines Philharmonieprojekts kennengelernt. Strasser war unersetzlich, und es scheint nicht ausgeschlossen, dass die Tragödie Fehlmanns Beschluss bestärkt hat, unter seine Amtszeit einen Schlusspunkt zu setzen.

Auch das unwürdige Hin und Her um die Fördermittel aus einer Exzellenzinitiative des Bundestags mag an dieser Entscheidung einen Anteil haben. Dass die Südwestdeutsche Philharmonie mit ihrem innovativen Konzept zu Recht in den Genuss der ursprünglich 4,5 Millionen schweren Förderung gekommen war, bescheinigte ihr am Ende eine neu einberufene, diesmal zweifelsfrei unabhängige Jury. Doch was auf dem Papier die höchstmögliche Bestätigung darstellt, ist in der Realität eine bittere Enttäuschung: Statt der 4,5 Millionen gab es jetzt nur noch 1,35 Millionen. Zu wenig, um noch einmal für fünf Jahre überregional Aufsehen erregen zu können.

In Fehlmann verlässt nicht nur ein geachteter Musikverständiger die Stadt, sondern auch ein Mann der finanziellen Solidität. Unter seiner Ägide wurde im Controlling des Unternehmens eine Transparenz gepflegt, die deutschlandweit ihres Gleichen sucht. Auch wenn man nicht in allen Kategorien gut abschneide, sagte Fehlmann einmal, sei der „offene Umgang mit solchen Dingen am Ende des Tages positiv“.

Vor allem aber verlässt in ihm ein Intendant die Stadt, der es verstand, sowohl Geldgeber als auch Publikum auf bescheidene und doch selbstbewusste Weise für sich einzunehmen. Fehlmann ist heute mehr das Gesicht dieses Orchesters als sein eigener Maestro, Ari Rasilainen: Ihn zu ersetzen, scheint möglich, aber schwierig.