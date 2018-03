vor 2 Stunden Siegmund Kopitzki Exklusiv Literatur Autorin Ilona Jerger: „Ich werde auf alle Fälle weiter schreiben“

Die am Bodensee aufgewachsene Sachbuch-Autorin Ilona Jerger hat mit „Und Marx stand still in Darwins Garten“ ihren ersten Roman veröffentlicht. SÜDKURIER-Mitarbeiter Siegmund Kopitzki hat sich mit ihr darüber unterhalten.