Literatur Autorin Carolin Emcke über den Friedenspreis, Donald Trump und ihr neues Buch

Die Autorin Carolin Emcke beschäftigt sich mit den großen Fragen unserer Zeit – und dazu gehört auch die Wahl von Donald Trump in den USA. Im Interview erzählt sie, warum das Thema sie so umtreibt. (Aus unserem Archiv)

Frau Emcke, alle Welt macht sich Gedanken über den neuen Präsidenten von Amerika, Donald Trump. Das Nachrichtenmagazin „Spiegel“, für das Sie einmal gearbeitet haben, sieht gar den Untergang der Welt, die wir sie bisher hatten. Ist das nicht etwas übertrieben?

Ich halte nichts davon, den Untergang der Welt heraufzubeschwören. Aber mein Eindruck war insgesamt eher, dass eine eigentümliche Art der Beschwichtigung und Verharmlosung Trumps einsetzte, sobald er gewählt war. Das halte ich auch für fahrlässig: Es gilt schon ernstzunehmen, mit was für einer brutalisierten Sprache und mit welchen menschenverachtenden Positionen Trump Präsident werden konnte. Ich warne davor zu glauben, das spiele jetzt alles keine Rolle mehr und werde in Sanftmut und Rechtsstaatlichkeit sich auflösen.

Warum tun sich vor allem auch Medien so schwer damit, den Wählerwillen zu akzeptieren? Immerhin stimmten nahezu 60 Millionen Amerikaner für Trump. Von einer Minderheit darf genauso wenig geredet werden wie davon, dass nur törichte weiße Männer den Mann gewählt haben. Laut Umfragen waren es zu 52 Prozent Frauen …

Nun, die absolute Mehrheit der Wählerstimmen fiel auf Hillary Clinton – nicht auf Donald Trump. Allein das merkwürdige Wahlmänner-System der USA hat Trump den Wahlsieg beschwert. Insofern ist das schon demokratie-theoretisch ein heikles Ergebnis. Abgesehen davon: Nicht jede Mehrheit garantiert auch gute, im Sinne von gerechte politische Programme. Es ist legitim, sich zu fragen, was diese Wahl für diejenigen bedeutet, die Trump in seiner Kampagne nur mit Verachtung überschüttet hat – Muslime, Frauen, Latinos –, aber auch, was es für die außenpolitische Verantwortung der USA bedeutet. Ob das Abkommen mit Iran noch gilt, ob die Investitionen in erneuerbare Energien gestoppt werden, ob die syrische Opposition keine Unterstützung mehr erhält – und Assad freie Hand hat … All diese Fragen treiben einen zu Recht um.

Sehen Sie mögliche Auswirkungen der Wahl Trumps auf unser Land, ja, auf Europa, das momentan sowieso keine Standfestigkeit beweist? Ich denke an den Brexit mit der Wende gegen die „Idee des Weltbürgers“, aber auch an Griechenland, das immer noch ein Thema ist, an die Probleme in der Ukraine, an die nächsten Wahlen in Frankreich …

Nun, Europa muss sich erst einmal selbst wieder bewusst werden, was es sein will, wofür es stehen will und welche Formen der ökonomischen, aber auch politischen Solidarität es dafür braucht. Was das transatlantische Bündnis, den Verbleib der USA in der Nato, all diese Fragen angeht – das wäre reine Spekulation, darauf zu antworten. Das wissen wir alle nicht. Da müssen wir abwarten, bis die neue Administration wirklich steht, und abwarten, ob es unter Trump überhaupt eine stabile, verlässliche Strategie geben wird. Oder ob seine Unberechenbarkeit, seine Willkür ihn zu einem unkalkulierbaren Gegenüber machen werden.

Sie haben mit ihrem vielbeachteten und vieldiskutierten Buch „Gegen den Hass“ zu einem Nachdenken über Gewalt und Hass hierzulande beigetragen. Was hat Sie zu diesem Essay bewogen?

Ich glaube, mir erging es einfach wie vielen anderen Menschen in diesem Land auch – dass mich diese zunehmende Aggression, die Verrohung im öffentlichen Diskurs, diese zur Schau gestellte Verachtung für ein respektvolles Miteinander ratlos gemacht hat. Ich hatte den Eindruck, dass sich die selbstverständlichen Umgangsformen, die Art und Weise, wie miteinander gesprochen und gedacht wird, sich verkehrt hat: dass neuerdings stolz ist, wer möglichst menschenverachtend und verletzend über andere spricht. Ich wollte all denen, die verzagt sind über diese Entwicklung, die vielleicht auch sprachlos sind, weil sie nicht wissen, wie diesem Hass und dieser Verrohung zu begegnen ist, ein Buch mit Argumenten an die Hand geben, das ihnen Mut macht.

Das ist Ihnen zweifellos gelungen. Sie plädieren für eine liberale, offene Gesellschaft, die das Unreine, also die Pluralität, feiert. Nur in der Vielfalt könnten sich der oder die Einzelnen entfalten. Sehen Sie die Vielfalt und das Recht darauf hierzulande gefährdet?

Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall die Vielfalt verteidigen. Wir müssen wieder ausbuchstabieren, was das heißt: die Freiheit jedes Einzelnen zu schützen. Was zur Zeit die Fanatiker der Reinheit propagieren, greift ja nicht nur Muslime an oder Geflüchtete, sondern alle und jeden, der an eine liberale, offene, demokratische Gesellschaft glaubt.

Sie sind mit dem Buch auf Lesereise. Welche Erfahrungen machen Sie mit dem Publikum und vor allem auch mit sich selbst?

Das ist eine ungeheuer beglückende Erfahrung. Während in den Medien zur Zeit die Schreckensmeldungen dominieren, während im Fernsehen gern die Freaks oder die Radikalen ausgestellt werden, weil das Quote bringt oder als unterhaltsam gilt, erlebe ich auf der Lesereise etwas ganz anderes. Abend für Abend sitzen da Hunderte Menschen ganz still, ganz dankbar, dass sie eingeladen werden mitzudenken. Da sind sie: die Leiseren, diejenigen, die sich nicht radikalisieren wollen, die eine Gesellschaft wollen, in der es immer noch um Respekt und Achtung geht. Als Donald Trump in den USA gewählt wurde, war auch ich natürlich erstmal niedergeschlagen und ratlos. Und ich muss sagen: Diese Lesungen stimmen einen richtig froh und dankbar. Ich hoffe, dass mein Buch diesen Menschen auch etwas zurückgibt.

Zur Person

Carolin Emcke wurde 1967 in Mühlheim an der Ruhr geboren. Nach dem Studium und der Promotion arbeitete sie als Journalistin für den „Spiegel“ und berichtete aus Krisengebieten. Darauf folgte ein Engagement bei der „Zeit“. Zurzeit ist sie als freie Publizistin tätig. Emcke veröffentlichte mehrere Bücher. Im autobiografischen „Wie wir begehren“ (2013) beschreibt sie die Entdeckung ihrer Homosexualität, im jüngsten Buch „Gegen den Hass“, äußert sich Emcke zu den großen Themen unserer Zeit: Rassismus, Fanatismus und Demokratiefeindlichkeit. Für ihr publizistisches Werk erhielt sie viele Preise, zuletzt den Friedendspreis des Deutschen Buchhandels.