Monika Köhler Ausstellung in der Kunsthalle Würth: Wiener Kostbarkeiten zu Gast in Schwäbisch Hall

Die Kunstsammlungen der Akademie der bildenden Künste in Wien präsentieren sich mit Meisterwerken aus 500 Jahren in der Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall. SÜDKURIER-Mitarbeiterin Monika Köhler hat sich die Ausstellung angesehen.