Allensbach Aus der Mitte entspringt ein Fluss

Umjubelter Auftritt des schwedischen Bassisten Lars Danielsson und seiner Band bei „Jazz am See“ in Allensbach

Mitunter ruft Musik unwillkürlich Bilder hervor; „Kopfkino“ wird das Phänomen gern genannt. Ein derartiger Film könnte so aussehen: Irgendwo in den Bergen entspringen vier Quellen, die anfangs bedächtig vor sich hinplätschern, sich dann vereinigen und einen Fluss bilden, der sich kraftvoll und schäumend seinen Weg bahnt, bis er schließlich in einen Strom mündet und zur Ruhe kommt.

Die vier Quellen sind der Bass des Schweden Lars Danielsson, das Schlagzeug seines Landsmanns Magnus Öström, die elektrische Gitarre des Engländers John Paricelli und schließlich das Klavier des auf Martinique geborenen und seit einiger Zeit in Frankreich lebenden Pianisten Grégory Privat. Dieses Quartett hat die Besucher in der Allensbacher Gnadenkirche am vergangenen Freitag immer wieder zu Jubelstürmen hingerissen.

Offiziell gilt die Musik, die Danielsson und seine Mitstreiter spielen, als Jazz, aber gelegentlich wurden die Darbietungen derart rockig, dass das Dach der ehrwürdigen Gnadenkirche wegzufliegen drohte. Gerade Öström, ein phänomenaler Drummer und als Mitglied des skandinavischen Jazztrios e.s.t. in der Jazzszene zu Weltrum gekommen, malträtierte sein Instrument mitunter, als wollte er ausprobieren, wie strapazierfähig nicht nur die Trommelfelle seines Schlagzeugs sind.

Dramaturgisch orientierten sich die Stücke, ein „Best of“ von Danielssons drei „Liberetto“-Alben (alle bei ACT erschienen), fast ausnahmslos an der Flussmetapher: ruhiger Anfang, donnernder Mittelteil, gelassenes Ende. Da sich der Schwede recht wortkarg gab und sich bei seinen Ansagen auf die Nennung der jeweiligen Titel beschränkte, waren der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das zweite Stück des Abends hieß „Orange Market“, und prompt stellte sich wieder das Kopfkino ein: Jemand schlendert in aller Ruhe über einen Markt, plötzlich kommt Tumult auf, ein kleiner Junge hat etwas geklaut, der Standbesitzer rennt ihm hinterher, die beiden rempeln gegen Kunden und werfen Stände um, schließlich zieht ein Unwetter auf, alles packt in Hektik zusammen. Am Ende ist der Platz wie leergefegt, die Sonne bricht durch die Wolken, und eine einsame Apfelsine kullert in Richtung Rinnstein.

Musikalisch war das derart mitreißend, dass es viele Besucher nur mit sichtbarer Mühe auf den Plätzen hielt; da die Kirche auf dem Allensbacher Höhrenberg mit 240 Besuchern wie im Grunde immer restlos ausverkauft war, blieb allerdings bloß Bewegungsspielraum für wippende Füße und nickende Köpfe. Manch’ einer wird bedauert haben, dass der temperamentvolle und entsprechend lautstarke Öström seinen Kollegen zwischendurch kaum noch akustischen Raum ließ, aber auch die anderen Musiker hatten ihre mit Zwischenapplaus belohnten Momente.

Danielsson, Kopf und Komponist des Quartetts, einer der wichtigsten Repräsentanten des europäischen Jazz, versteht sich offenkundig als primus inter pares und gönnte sich nur ein einziges Solostück gleich nach der Pause. Umso intensiver war sein Zusammenspiel mit Privat. Die beiden hatten ständig Blickkontakt und bildeten fast eine Art musikalischer Vater/Sohn-Beziehung; der Pianist ist mindestens eine Generation jünger als die anderen drei und erst seit kurzem Mitglied der Band. Bleibt noch der Vierte im Bunde: Lange Zeit wirkte Paricelli wie ein ganz ruhiger Vertreter seines Fachs, der mit seiner Rolle am Rand der Bühne vollauf zufrieden schien. Wenn er gerade mal Pause hatte, saß er entspannt und mit geschlossenen Augen auf seinem Stuhl und lauschte den Kollegen, um dann urplötzlich aus sich ’rauszugehen und eine Performance hinzulegen, die auch den besten Rockgitarristen zur Ehre gereicht hätte.

Und so hatte dieser Auftritt nur ein Manko. Dass die Zeit wie im Flug vergangen ist, hatte zwar im Wesentlichen mit der Musik, aber auch mit der Kürze des Konzerts zu tun: Der erste Teil bis zur Pause dauerte gerade mal eine Dreiviertelstunde, den zweiten beendete Danielsson bereits nach rund dreißig Minuten. Zwar ließ sich die Band nicht lange um die zwei Zugaben bitten, aber dann war Schluss.

In Erinnerung bleibt der Abend dennoch als ein weiteres jener „unvergesslichen Klangerlebnisse“, von denen die Allensbacher Kulturamtsleiterin Sabine Schürnbrand zur Begrüßung schwärmte. 140 Ereignisse dieser Art hat es in den letzten zwanzig Jahren gegeben. Die aus allen Himmelsrichtungen angereisten Mitglieder des Lars Danielsson Quartetts sorgten für einen würdigen Jubiläumsbeitrag. Es ist immer wieder großartig, dass solche Musiker, die häufig vor einem zehnfach größeren Publikum in Häusern wie der Hamburger Elbphilharmonie aufzutreten, extra nach Allensbach kommen.

Jazz am See

Die Allensbacher Jazz-Reihe feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Die meisten der kommenden Konzerte sind bereits ausverkauft. Karten gibt es noch für das Konzert am 26. September in der Unterreihe "Duos". Hier ist der Saxophonist Emile Parisien im Duo zuerst mit Joachim Kühn (Piano) und dann mit Vincent Peirani (Akkordeon) zu hören. Außerdem wurde ein Zusatzkonzert mit Till Brönner und Dieter Ilg für den 24. September anberaumt. Infos und Tickets: Tel. 07533 / 801-35, und www.allensbach.de. (sk)