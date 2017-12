Film Auf dem Operationstisch

Der griechische Regisseur Yorgos Lanthimos hat mit „The Killing of a Sacred Deer“ eine Mischung aus Psychothriller und griechischer Tragödie geschaffen

Ein Mann der leichten Kost ist Yorgos Lanthimos noch nie gewesen. Nicht in seiner Heimat, wo der Grieche mit Filmen wie dem kontroversen, Oscar-nominierten Familiendrama „Dogtooth“ für Aufsehen sorgte. Und auch nicht, seit er in London lebt und im englischsprachigen Kino arbeitet, wie er nun mit seinem sechsten Spielfilm „The Killing of a Sacred Deer“ erneut beweist.

Darin führt der Herzchirurg Steven (Colin Farrell, ergraut und mit Vollbart) ein vermeintliches Bilderbuchleben: erfolgreich im Job, mit ebenso erfolgreicher Ehefrau (Nicole Kidman), zwei auf den ersten Blick wohlgeratenen Kindern und einem schicken Vorstadt-Eigenheim. Doch wir wären nicht in einem Lanthimos-Film, wenn nicht unter der Oberfläche das Grauen lauern würde. Wofür sich bei genauerem Hinsehen schnell erste Anzeichen finden lassen.

Die Figuren sprechen auf manieriert-künstliche Weise, Steven und Gattin Anna verhalten sich nicht nur im Ehebett reichlich merkwürdig, und dass er sich regelmäßig mit dem Teenager Martin (Barry Keoghan) trifft, wirft mindestens die Frage auf, was ihn mit diesem Jungen verbindet, der immer größeren Raum in seinem Leben einnimmt. Allzu viel sollte an dieser Stelle nicht verraten werden über die Geschichte, die sich in aller Langsamkeit entfaltet und dann immer brutaler zuspitzt. Doch irgendwann steht eine Drohung im Raum, Stevens Sohn kann plötzlich seine Beine nicht mehr spüren und natürlich ist das alles nur der Anfang.

Wieder inszeniert der Grieche atmosphärisch dicht und bezwingend in bemerkenswerten Bildern, mit Gespür für das komplexe Verhältnis von Brutalität und Humor sowie, einmal mehr, hervorragenden Schauspielerleistungen. Neben Farrell und Kidman, zuletzt schon gemeinsam in „Die Verführten“ zu sehen, ist es vor allem Newcomer Keoghan (jüngst auch Mitglied des „Dunkirk“-Ensembles), der die Zuschauer in seinen Bann schlägt.

Was dem Film, der Lanthimos und seinem bewährten Ko-Autor Efthymis Filippou beim Festival in Cannes den Drehbuchpreis einbrachte, fehlt, ist nicht nur das Quäntchen mehr Einfallsreichtum, das vor zwei Jahren den Vorgänger „The Lobster“ auszeichnete. Sondern vor allem dessen Emotionalität. „The Killing of a Sacred Deer“ bleibt in seiner bisweilen etwas selbstgefälligen Mischung aus Psychothriller, griechischer Tragödie und biblischen Allegorien eine unterkühlte Versuchsanordnung und damit Kino für den Kopf. Das Herz hat seinen Platz hier lediglich auf dem Operationstisch.

Abspann

Titel: The Killing of a Sacred Deer

Regie: Yorgos Lanthimos

Darsteller: Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry Keoghan, Alicia Silverstone

Produktionsland: Irland/GB 2017

Länge: 121 Minuten

FSK: ab 16 Jahre

Fazit: Faszinierend-schockierendes, aber allzu klinisch-kaltes Kino

Ausschnitte aus dem Film von Yorgos Lanthimos können Sie hier: