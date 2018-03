vor 11 Stunden Johannes Bruggaier Exklusiv Konstanz "Am Königsweg"-Premiere in Zürich: Menschen im Blindflug auf der Bühne

Elfriede Jelinek verknüpft in "Am Königsweg" die Wahl Trumps zum US-Präsidenten mit der Ödipus-Sage. Doch die Premiere in Zürich kann nicht überzeugen. Wir waren vor Ort.