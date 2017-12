vor 22 Stunden Hans-Dieter Fronz Exklusiv Kultur Adolf Hölzel und sein Kreis in Freiburg – als das Atelier zum Labor wurde

Das Augustinermuseum in Freiburg zeigt in einer aktuellen Ausstellung, wie die so beschauliche Stadt eins die Moderne vorantrieb. Es ist die Wiederaufnahme der Ausstellung "Hölzel und sein Kreis" aus der Zeit des Ersten Weltkriegs – und noch mehr als das. SÜDKURIER-Mitarbeiter Hans-Dieter Fronz hat sich die Schau angesehen.