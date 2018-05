Bodenseekreis Abtauchen in die eigene Geschichte

Es muss nicht immer Konstanz sein – auch kleine Ensembles wie das Vorarlberger "Café Fuerte" setzen sich mit der NS-Zeit auseinander. Das Stück "Alarmtauchen" nimmt dabei die Vergangenheit in Lustenau unter die Lupe

Wenn die Theatermacher um den Vorarlberger Schauspieler und Stückeschreibers Tobias Fend des „Café Fuerte“ eine neue Idee realisieren, dann sind die Spielorte selten ganz normale Bühnen. Sie nehmen ihre Zuschauer schon einmal mit zum Wandern, in eine Gondel oder mitten im Winter hoch oben auf einen Berg. „Alarmtauchen“ wurde jetzt in der Lokwerkstatt des Museums „Rhein-Schauen“ uraufgeführt und taucht tief ein die Geschichte der Vorarlberger Gemeinde Lustenau.

Mitten in einer Nebenstraße des Ortes strandet plötzlich ein U-Boot der deutschen Wehrmacht – an Bord zwei Soldaten, Franz (Gregor Weisgerber) und Hermann (Tobias Fend) und U-Boot Kapitänin Gerti (Claudia Sutter). Überraschend stellen die drei fest, dass sie nach dem Ausfall der Navigationsgeräte in ihrem Heimatort gelandet sind. Doch keiner scheint das Ungetüm aus Stahl zu bemerken.

Ordnung herrscht nur in der akribisch aufgeräumten Lokwerkstatt, die nach intensiver Suche nahezu prädestiniert für die U-Boot-Geschichte als Aufführungsort ist. Oben hängen in Reih und Glied schön der Größe nach sortiert die Schraubenschlüssel und jede Menge anderes Werkzeug. Die Zuschauer sitzen um das vermeintliche U-Boot herum, auf Bierbänken mit Schweizer Armeedecken.

Unten, rund zwei Meter tiefer wo normalerweise die historischen Lokomotiven und Waggons der Museumsbahn einfahren, um repariert und gewartet zu werden, agieren die drei Schauspieler. Sie sitzen, kauern, stehen und springen durch ihr U-Boot, schieben Bohlen, die als U-Boot-Luken dienen auf und zu.

Gerti versucht mit aller Macht, die Ordnung an Bord aufrecht zu halten. Hermann, der sich zur Überraschung von Franz als Gertis Bruder herausstellt, will von Bord, um nach der Familie sehen, und wird von seiner Schwester eiskalt abgefertigt. „Du wolltest nie in die Partei, du hasst Wasser und Boote, wenn du gehst, kommst du vor das Kriegsgericht“, brüllt sie ihm entgegen. Scheinbar eiskalt agiert Claudia Sutter als Gerti, die aus tiefster Überzeugung in der Partei ist und ihr Amt ausführt, und sorgt mit ihrem grandiosen Spiel für Gänsehaut.

Plötzlich kommt alles zur Sprache, die Zweifel an der Parteitreue der Soldaten, das Verhältnis von Hermann zu einer Fremdarbeiterin und Franz der erzählt, dass die Mutter bei Hitlers Machtergreifung weinte und der Vater stramm stand. Hermann, der von Tobias Fend überzeugend und mit hinreißender Mimik gespielt wird, ist der Mitläufer, der endlich auch mal wer sein kann in der Partei, aber eigentlich viel zu viel Mitgefühl mit allem und jedem zeigt. Er wirkt immer verzweifelter. Franz, der auf Befehl der Kapitänin das Boot wieder startklar machen soll, versteht die scheinbar heile Welt nicht mehr, erscheint innerlich zerrissen und will ebenfalls von Bord.

Einzig Gerti versucht ihrem Führer treu zu bleiben, doch auch sie beginnt zu zweifeln, hoffte sie doch endlich auf Anerkennung und Respekt, wo sie es doch als Frau zu was gebracht hatte: „Die U-Boot-Helden sind im Dorf und keiner kommt und nirgends hängen Flaggen. Nicht einmal der Krieg lässt sich hier blicken“, stellt sie frustriert fest. Franz bemerkt beim Blick aus dem Boot, dass alles so „schön neu, modern und aufgeräumt aussieht“ gar nicht nach Krieg. Die Mannschaft beginnt aufzubegehren. „Dein Führer ist weg!“, stellt Hermann lapidar fest. Doch Gerti wundert sich zwar, will aber das offensichtliche nicht sehen und besteht auf „Alarmtauchen“. So nah, so direkt, fast intim und unmittelbar lässt sich Geschichte erleben.

Rund ums Alarmtauchen

Weitere Vorstellungen von „Alarmtauchen“: 4., 5. sowie 16., 17., 18., 19. Mai, 20 Uhr. Spielort: Lokomotivwerkstatt Museum Rhein-Schauen, Höchster Straße 4, 6890 Lustenau. Eintrittspreise: VVK 20,- Abendkasse 23,- Ermäßigung für Schüler und Senioren jeweils 3,-. Empfohlen ab 15 Jahren Spieldauer: 1 Stunde.Infos: www.cafefuerte.ch

Neben dem Theaterstück „Alarmtauchen“ gibt es in Lustenau eine groß angelegte historische Ausstellung in der Galerie Hollenstein – Kunstraum und Sammlung (Pontenstraße 20, Lustenau). Sie befasst sich ab dem 26. Mai bis 8. Juli unter dem Titel „Lustenau – eine Gemeinde im Nationalsozialismus“ mit den Auswirkungen des menschenverachtenden NS-Regimes auf die Region. Im Rahmen der Ausstellung finden zahlreiche Führungen und Vorträge statt. Infos:www.galerie-hollenstein.lustenau.at