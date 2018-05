Theater 50 Bewerbungen um die Nachfolge von Intendant Christoph Nix in Konstanz

Ab 2020 braucht das Konstanzer Stadttheater einen neuen Intendanten – oder eine Intendantin. Die Stelle ist allem Anschein nach begehrt, denn es sind mehr Bewerbungen eingegangen als erwartet. Wir erklären, wie es nach dem Bewerbungsschluss weitergeht.

Die Stelle des Intendanten am Konstanzer Stadttheater hat an Attraktivität offenbar nichts eingebüßt: 50 Bewerbungen um die im Jahr 2020 frei werdende Stelle sind nach Angaben der Stadt eingegangen. Gerechnet hatte man hier lediglich mit etwa 40 Kandidaten.

In einem dreistufigen Verfahren soll nun ein geeigneter Nachfolger für Christoph Nix ermittelt werden. Im nächsten Schritt wird die Findungskommission eine Vorauswahl treffen. Die verbleibenden Kandidaten müssen sich anschließend dem Gemeinderat vorstellen. Wie gestern zu erfahren war, ist der Zeitplan dieses Verfahrens inzwischen enger getaktet, als ursprünglich vorgesehen war: Statt erst im Herbst soll die Entscheidung nun bereits im Juli 2018 fallen. Gesucht wird laut Ausschreibung eine Persönlichkeit, die den Theaterbetrieb in Konstanz „unter den sich ändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zukunftssicher“ macht. Insbesondere die organisatorischen und wirtschaftlichen Kompetenzen sollen deshalb beim Auswahlverfahren eine hohe Beachtung finden.

Eine der 50 Bewerbungen ist bereits öffentlich geworden. Drei Personen aus dem Team des aktuellen Intendanten wollen gemeinsam mit einer externen Kraft das Haus gemeinsam führen. Es handelt sich dabei um den Leiter des Jungen Theaters, Ingo Putz, um den Dramaturgen Daniel Grünauer sowie den derzeitigen Referenten von Christoph Nix, Daniel Morgenroth. Das Quartett vervollständigen soll Heike Frank, eine Dramaturgin und Regisseurin, die zurzeit am Mozarteum in Salzburg arbeitet. Eine solche Mehrfachbesetzung des Intendanten-Postens ist ungewöhnlich: Praktiziert wurde sie bislang vor allem als Notlösung nach unvorhergesehenen Rücktritten amtierender Intendanten, so etwa am Theater Bremen zwischen 2010 und 2012.

Die Geschichte des Konstanzer Stadttheaters geht bis ins Jahr 1607 zurück, es gilt als die am längsten durchgängig bespielte Bühne Europas. Das Haus betreibt die drei Spielstätten Stadttheater, Werkstatt und Spiegelhalle. Der kommende Intendant wird namhafte Vorgänger beerben: Vor Christoph Nix haben bereits Persönlichkeiten wie Hans J. Ammann (1980 bis 1988), Ulrich Khuon (1988 bis 1993), Rainer Mennicken (1993 bis 2001) und Dagmar Schlingmann (2001 bis 2006) am Theater in Konstanz als Intendanten gewirkt.