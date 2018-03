vor 2 Stunden dpa Berlin Asylverfahren, Soli, Diesel: Was will die große Koalition wann?

Ihren Koalitionsvertrag wollen Union und SPD an diesem Montag unterzeichnen, am Mittwoch sollen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Minister vereidigt werden - dann soll es schnell losgehen mit dem Regieren. Ein Überblick, was wann angepackt werden soll: