Stuttgart Warnung vor starkem Gewitter im Südwesten

Warnung vor starkem Gewitter im Südwesten

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor starken Gewittern in Baden-Württemberg gewarnt. Bereits am Vormittag rechneten die Meteorologen vor allem in den Regierungsbezirken Karlsruhe, Stuttgart und Freiburg mit starken Gewittern.