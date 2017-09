vor 2 Stunden dpa/lsw Weil am Rhein Unbekannte schlagen Fußgänger brutal zusammen und flüchten

Offenbar grundlos haben zwei Unbekannte einen Fußgänger in Weil am Rhein zusammengeschlagen und schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 35-Jährige am Sonntagabend zu Fuß unterwegs gewesen, als er von zwei Männern angepöbelt wurde.