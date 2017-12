Stuttgart Tauwetter und Sturmböen am Montag im Südwesten

Zumindest im Flachland können Autofahrer im Südwesten aufatmen. Nach dem Schneefall am Wochenende hat Tauwetter eingesetzt. Der Deutsche Wetterdienst geht davon aus, dass es im Laufe der Woche regnerisch und ungemütlich bleibt. Schnee und Sturm werden in höheren Lagen erwartet.

Nach dem heftigen Schneefall am Wochenende hat sich die Lage im Südwesten in der Nacht zum Montag entspannt. Hinter einer Warmfront floss milde Luft ein, daher taute es, wie die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilten. In Hochlagen von Schwarzwald und Alb werden allerdings schwere Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von 80 bis 100 Stundenkilometern erwartet. Am Nachmittag dürften der Prognose zufolge auch im Flachland teils stürmische Böen wehen, die ein Tempo von bis zu 70 Stundenkilometer erreichen können.

Heftige Schneefälle wie am Sonntag wird es im Flachland diese Woche nicht geben, wie die Meteorologen prognostizieren. «Aber im Bergland können schon ein paar Zentimeter Schnee zusammenkommen.»

Bis in die Nacht zum Dienstag muss im Südwesten mit nassen Straßen gerechnet werden - wegen Regens und Schmelzwasser. Oberhalb von 800 Metern wird es in der Nacht voraussichtlich wieder glatt. Im Laufe des Tages werden gebietsweise immer wieder Schneeschauer erwartet.

Am Mittwochvormittag wird es laut DWD in den meisten Teilen des Landes trocken und sonnig. Im Laufe des Tages ziehen dann Wolken auf und bis zum Abend regnet es in weiten Teilen Baden-Württembergs. Zumeist liegen die Temperaturen im Flachland oberhalb des Gefrierpunktes. Oberhalb von 800 Metern muss allerdings mit Schnee gerechnet werden.

Am Donnerstag fällt Regen und gebietsweise dürfte es auch wieder schneien. Der Freitag könnte trocken bleiben.

Am Sonntag hatte es wegen des vielen Schnees in Teilen Baden-Württembergs zahlreiche Verkehrsunfälle gegeben. Allein im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim nahm die Polizei fast 50 Unfälle auf. Es habe sechs Leichtverletzte und einen Schwerverletzten gegeben, teilten die Beamten am Montag mit.

Ein Mann, der betrunken auf einer Straße im Schwarzwald lag, wurde bei einem Unfall am Samstag schwer verletzt. Der Fahrer eines Lieferdienstes hatte nicht mehr rechtzeitig bremsen können.