vor 1 Stunde dpa/lsw Villingen-Schwenningen Stichflamme aus Gasflasche: Mann verletzt sich beim Grillen

Ein 59 Jahre alter Mann hat sich beim Grillen durch eine Stichflamme im Gesicht und an einer Hand verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte der Mann am Vortag einen Gasgrill entzünden, als plötzlich die Stichflamme im Bereich des Gasflaschenanschlusses emporschoss.