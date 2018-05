Hausen am Tann Segelflugzeuge nach Kollision abgestürzt: Insassen überleben

Hausen am Tann

Im Zollernalbkreis sind zwei Segelflugzeuge zusammengestoßen. Die Insassen hatten Glück im Unglück: Keiner der Männer wurde ernsthaft verletzt.

Glück im Unglück für zwei Segelflugpiloten und einen Fluggast: Alle drei konnten sich mit Fallschirmen retten, nachdem die zwei Flugzeuge am Dienstag unweit von Hauen am Tann (Zollernalbkreis) in der Luft zusammenstießen.

Keiner der Männer sei ernsthaft verletzt worden, teilte die Polizei mit. Trümmerteile der Flugzeuge gingen direkt neben der Landstraße 440 sowie über einem Sportplatz nieder.

Zur Unfallursache konnte zunächst keine Angaben gemacht werden. Der Schaden wird auf 200 000 Euro geschätzt.