vor 12 Stunden dpa/lsw Leutkirch Psychisch kranker Mann sticht mit Messer auf Angehörige ein

Ein psychisch kranker Mann hat in Leutkirch (Kreis Ravensburg) zwei Familienangehörige durch Messerstiche schwer verletzt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, mussten die 29 und 50 Jahre alten Männer am Sonntag ins Krankenhaus gebracht werden.