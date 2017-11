vor 1 Stunde dpa/lsw Tübingen Nach Müllwagen-Unfall mit fünf Toten: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Nach einem schweren Unfall eines Müllwagen-Fahrers mit fünf Toten in Nagold (Kreis Calw) hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Dem 54-jährigen Fahrer werde fahrlässige Tötung in fünf Fällen vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft Tübingen am Mittwoch mit.