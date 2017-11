Friedrichshafen Mehr als 24.000 Passagiere flogen 2017 mit dem Zeppelin

Mehr als 24 000 Menschen sind in diesem Jahr in Friedrichshafen (Bodenseekreis) mit dem Zeppelin geflogen. Das teilte die Deutsche Zeppelin-Reederei (DZR) am Montag mit.

Damit blickt das Unternehmen nach eigenen Angaben auf die erfolgreichste Saison der Firmengeschichte zurück. Im vergangenen Jahr waren es etwa 20 000 Passagiere. Am 8. November endete die Saison 2017.

Konkret flogen in diesem Jahr etwa 22 850 Passagiere über die Bodensee-Region. Durch weitere Zeppelin-Flüge von Friedrichshafen aus nach München, Schleswig-Holstein und in die Schweiz, erhöhte sich die Gesamtzahl abe auf mehr als 24 000. Am 9. März 2018 startet der Zeppelin erneut nach der Winterpause, kündigte die DZR an.

Am Bodensee hat man sich an den Anblick von Zeppelinen längst gewöhnt. Sie fliegen seit 2001 regelmäßig Passagiere über die Region. Dennoch sind die wenigsten Luftschiffe auch wirklich Zeppeline: Der Name ist markenrechtlich geschützt für die Zeppelin Luftschifftechnik in Friedrichshafen.