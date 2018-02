vor 1 Stunde dpa/lsw Stuttgart Mehr Verkehrstote in Baden-Württemberg: Strobl kündigt Blitzer-Offensive an

Nach einem deutlichen Anstieg an tödlichen Unfällen auf Baden-Württembergs Straßen hat Innenminister Thomas Strobl (CDU) eine Blitzer-Offensive gegen Raser angekündigt. "Wir fahren den Kontrolldruck hoch und setzen verstärkt auf neuste Technik", sagte Strobl am Dienstag in Stuttgart.