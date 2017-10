Stuttgart Landtag holt Expertenrat zur Rückkehr des Wolfes ein

Die Rückkehr des Wolfes nach Baden-Württemberg beschäftigt heute den Landtag. Zwei Ausschüsse wollen das Thema in einer öffentlichen Anhörung in Stuttgart diskutieren. Dazu sind Experten eingeladen - unter anderem vom Bundesamt für Naturschutz,

Zwei Ausschüsse wollen das Thema in einer öffentlichen Anhörung in Stuttgart diskutieren. Dazu sind Experten eingeladen - unter anderem vom Bundesamt für Naturschutz, dem Landesjagdverband und dem Landesschafzuchtverband.

Einzelne Wölfe waren in den vergangenen Monaten in Baden-Württemberg aufgetaucht. Während Naturschützer die Ankunft des seltenen und besonders geschützten Raubtieres bejubeln, sind insbesondere Schafzüchter besorgt. Am 7. Oktober hatte ein Wolf in Widdern (Landkreis Heilbronn) drei Lämmer gerissen.